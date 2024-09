Exigences excessives des invités et incidents étranges

À l'intérieur des sanctuaires privés: les hôtels dévoilent leurs expériences de demande les plus extraordinaires dans les chambres

Il semble que les invités soient de plus en plus exigeants, comme en témoigne un nouveau rapport de Hotels.com. Ce rapport révèle certaines des demandes de service en chambre les plus insolites faites à ses partenaires hôteliers dans le monde entier.

Parmi les demandes les plus bizarres, on trouve une baignoire remplie d'Evian pour la routine de bain d'un enfant, un menu personnalisé sans allergènes pour un animal de compagnie, et des demandes séparées de pain grillé brûlé, de lait de chèvre frais et de 2 kg de bananes.

Le rapport mentionne également la demande d'une tape dans la main d'un membre du personnel de l'hôtel pour confirmer la réception de leur demande de service en chambre.

Dans un hôtel de New York, les choses ont pris un tour érotique pendant le mois de sensibilisation à la santé sexuelle lorsque le "Pack d'amour personnel" a été présenté. Ce pack comprenait tout ce dont on pourrait avoir besoin pour une soirée romantique en solo. En savoir plus ici.

Voyageurs aux éthiques douteuses

Il y a une raison convaincante de ne pas polluer, comme l'a montré un touriste qui a enfreint les règles du Service des parcs nationaux et a jeté un sac de Cheetos dans une grotte du Nouveau-Mexique. Cet acte a causé des dommages "mondiaux" à l'écosystème microbien fragile des grottes de Carlsbad.

De l'autre côté, à Hawaii, les marches de Haiku, fermées depuis 1987, continuent d'attirer des individus aventureux qui risquent leur vie pour les visiter. Quatorze personnes ont récemment été arrêtées pour avoir accédé illégalement à ces marches dangereuses, qui sont non seulement hazardous pour les visiteurs, mais menacent également la préservation des ressources naturelles.

Le vol peut être difficile pour l'environnement, et les déchets doivent être minimisés. Un passager perturbateur qui a causé la diversion d'un vol l'an dernier a été costretto à payer un prix élevé, y compris plus de 5 000 dollars de frais de carburant.

Sur la côte de Géorgie, cependant, il y a eu quelque chose de positif "dépôt" en cours. Deux voitures de métro d'Atlanta ont été coulées dans l'océan Atlantique et servent maintenant de maison pour les poissons, les tortues de mer et le corail. Ce ne sont même pas les objets les plus inhabituels à trouver dans ce qui est connu sous le nom de Récif artificiel L.

Collisions et annulations

Un avion régional Delta CRJ 900 a heurté un Airbus A350 Delta alors qu'ils étaient tous deux en train de rouler pour le décollage à l'aéroport d'Atlanta. L'avion régional a perdu sa section de queue, mais tous les passagers ont été indemnes et ont été mis sur des vols de remplacement.

Le navire de croisière Villa Vie Odyssey était censé appareiller en mai pour une croisière "interminable" autour du monde, où le soleil ne se couche jamais. Cependant, plus de trois mois plus tard, les premiers passagers sont toujours bloqués au port de départ.

Le parcours de neuf mois de la croisière mondiale ultime de Royal Caribbean était moins ambitieux, mais elle a également rencontré des défis. Ce voyage est devenu le centre d'une tempête sur les réseaux sociaux.

Destinations romantiques et programmes de récompenses

Anne Marie Hagerty a voyagé dans plus de 25 pays à la recherche de l'amour. Elle partage ses réflexions sur les destinations les plus romantiques, notamment l'Angleterre et l'Argentine.

Si Hagerty trouve son âme sœur, elle pourrait s'intéresser à ces forfaits de lune de miel abordables. CNN Underscored, un guide d'examen de produits et de recommandations propriété de CNN, a rassemblé ces options abordables.

À noter

Ce sont les meilleurs programmes de fidélité des compagnies aériennes du monde, selon Point.me.

Offrant de la clarté dans un paysage de plus en plus confus.

Une ville espagnole incite les touristes britanniques à garder leurs vêtements.

Il s'agit simplement de "respect et d'hygiène".

Les voyageurs européens devront payer pour entrer au Royaume-Uni en 2025.

Mais pas leurs voisins d'à côté. C'est la "chance des Irlandais".

Elle a invité un étranger à la rejoindre en vacances en Italie.

"C'est passé de zéro à cent, vraiment, vraiment vite."

