A l'intérieur de la nouvelle classe affaires d'Air France

La compagnie aérienne a présenté cette impressionnante cabine de 48 sièges en classe affaires, annoncée pour la première fois l'année dernière, lors d'un vol Paris-New York le 20 janvier.

Les nouveaux sièges peuvent être convertis en un lit plat de près de deux mètres, et sont également équipés d'une porte coulissante pour créer "un espace totalement privé".

Les équipements de divertissement se présentent sous la forme d'un écran haute définition 4K de 17,3 pouces, d'un casque à réduction de bruit et d'une connexion Bluetooth permettant aux passagers d'utiliser leurs propres écouteurs.

Si tous les sièges ont un accès direct à l'allée, ceux du centre sont équipés d'un panneau central qui peut être abaissé lorsque les passagers volent ensemble.

La nouvelle cabine sera disponible cet hiver pour les voyageurs en classe affaires à destination de New York, Rio de Janeiro et Dakar (Sénégal). Elle sera étendue à d'autres destinations tout au long de l'année, au fur et à mesure de la rénovation des avions.

Au printemps dernier, Air France a révélé que 12 Boeing 777-300ER de sa flotte long-courrier feraient l'objet d'une rénovation continue dans les mois à venir.

Les 48 sièges de la classe économique supérieure de l'avion sont également rénovés, avec l'introduction d'un modèle de siège inclinable, déjà disponible sur l'Airbus A350, avec 96 centimètres d'espace pour les jambes.

Air France est l'une des nombreuses compagnies aériennes à introduire de nouvelles cabines luxueuses en classe affaires.

American Airlines a déjà dévoilé des projets de suites haut de gamme avec des portes privées et des sièges à plat sur sa flotte long-courrier.

Selon un communiqué publié l'année dernière, les sièges Flagship Suite d'AA seront disponibles sur tous les Airbus A321XLR et Boeing 787-9 livrés à partir de 2024.

Marnie Hunter de CNN a contribué à cet article.

Source: edition.cnn.com