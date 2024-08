- À l'Est, les choses étaient différentes.

La streamer de Twitch JenNyan se souvient tendrement de son enfance à Leipzig, mais élèverait son propre enfant différemment. "C'était très simple et très détendu", a déclaré la jeune femme de 29 ans lors du podcast "OKF - Ortskontrollfahrt" de la station de radio RBB Fritz. Sa rue dans le quartier de Lindenau était "vraiment sale", avec "des graffitis partout et des maisons anciennes".

"Je ne élevé pas mon enfant comme ça, je suis juste honnête", a déclaré JenNyan. "On m'envoyait acheter des cigarettes à six ou sept ans : 'Va me chercher des clopes !' Les choses étaient différentes à l'époque dans l'Est." Elle a depuis travaillé sur ces expériences en thérapie.

Bien sûr, ce n'était pas tout rose. "L'alcool était un grand sujet dans mon enfance." C'était pareil pour beaucoup de ses amis. Son père était alcoolique, mais il est sobre depuis un moment. Le jardin potager de la famille était un point de rendez-vous régulier pour les adultes qui buvaient de la bière. Son père a depuis terminé un programme de réhab.

JenNyan est enseignante en garderie diplômée. Elle a découvert OnlyFans grâce au cosplay et aurait gagné des sommes à cinq chiffres par mois sur la plateforme. Elle s'est depuis fait un nom en tant que gameuse sur Twitch, avec environ 180 000 abonnés sur son canal.

Sur le podcast "OKF - Ortskontrollfahrt", des célébrités discutent avec les animateurs Lilly Blaudszun et Jakob Springfeld de leurs villes natales dans les États allemands de l'Est.

