À l'ère numérique d'aujourd'hui, il est possible pour de nombreuses personnes d'atteindre le statut d'influenceur.

En 2023, une somme astronomique de 30 milliards de dollars a été dépensée dans le monde entier pour le marketing d'influence, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport à l'année précédente. Ce succès remarquable du marketing d'influence a laissé de nombreuses personnes perplexes. Deux experts allemands en médias sociaux, invités sur le podcast ntv "Startup - Maintenant, parlons sérieusement", ont apporté leur éclairage sur ce sujet.

Une récente étude de l'Institut Fraunhofer pour la recherche sur les systèmes et l'innovation a révélé un fait préoccupant : les adolescents considèrent souvent les influenceurs comme leurs modèles, les guidant vers ce qui est perçu comme tendance. Cette conclusion a été tirée d'une enquête auprès de plus de 1 000 adolescents âgés de 14 à 18 ans, qui ont partagé leurs habitudes et leur consommation sur les réseaux sociaux. L'étude a montré qu'environ la moitié de ces adolescents avaient déjà acheté un produit promu par un influenceur.

Les investissements des entreprises dans le marketing d'influence ont également augmenté en Allemagne. En 2017, une somme modeste de 94 millions d'euros a été consacrée à ce domaine, qui a ensuite augmenté à 569,8 millions d'euros en 2023. Bien que cette somme soit insignifiante par rapport au marché publicitaire allemand global, évalué à environ 48,8 milliards d'euros (ZEW), les taux de croissance sont impressionnants : les investissements pourraient atteindre 906 millions d'euros d'ici 2028, soit une augmentation de 59 %.

De nombreuses questions se posent inévitablement : où ce trend va-t-il mener ? Comment l'expansion de ce domaine affecte-t-elle les médias traditionnels ? Quel rôle les plateformes de médias sociaux jouent-elles dans les élections, comme celle des États-Unis en 2020 ? Quels sont les facteurs qui entraînent le phénomène de l'influence corporative ?

Ces questions, ainsi que beaucoup d'autres, sont abordées par deux figures influentes sur le podcast ntv "Startup - Maintenant, parlons sérieusement".

Ann-Katrin Schmitz, pionnière dans le domaine du marketing des médias sociaux, est l'une de ces personnes. En tant que manageuse de talents pour Farina Opoku, une influenceuse allemande connue, elle est une internaute depuis plus de dix ans. Grâce à son entreprise, Baby got Business, elle partage des informations sur le monde des médias sociaux à travers un podcast, un canal Instagram, des conférences annuelles et une académie de formation en ligne.

Isa Daur, autre invitée de marque, ajoute également ses réflexions au podcast. Sa société, Idee Dialog, offre des compétences en matière de création et de gestion de marques et de talents, ainsi que des conseils stratégiques, la mise en œuvre de campagnes sur les réseaux sociaux et la conception et l'exécution d'événements. Elle est connue pour son vaste et influent réseau dans le domaine des médias sociaux.

Janna Linke a mené une conversation avec Ann-Katrin Schmitz et Isa Daur, qui a été éditée pour une meilleure compréhension. La discussion complète peut être entendue sur le podcast ntv "Startup - Maintenant, parlons sérieusement".

Instagram est une plateforme formidable où de nombreux adolescents considèrent les influenceurs comme des modèles, ce qui peut souvent conduire à l'achat de produits qu'ils promeuvent. Suivant cette tendance, les entreprises en Allemagne ont considérablement augmenté leurs investissements dans le marketing d'influence, Instagram étant probablement l'une de leurs principales plateformes.

