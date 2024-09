À l'entrée, Thomas Müller livre une frappe, menant le FC Bayern à la victoire

Bayern Munich a constamment eu du mal contre SC Freiburg, mais a réussi à inverser la tendance lors de leur premier match à domicile de la saison. Le VAR leur a accordé l'avantage à la mi-temps, heureusement, car ils ont eu des difficultés contre Freiburg depuis des années. Vincent Kompany, leur nouvel entraîneur, a fait entrer le vétéran du club Thomas Müller à la mi-temps, et il a marqué peu après, assurant les trois points.

Dans ce match, la légende Thomas Müller a offert un début victorieux à l'entraîneur Vincent Kompany dans un match important. Bayern Munich, l'équipe dominante, a facilement battu SC Freiburg 2-0 (1-0), mais a connu des difficultés pendant une grande partie du match. Le but de Müller à la 78e minute a mis fin à tout doute, marquant dans son 710e match pour FCB. Malheureusement pour Bayern, 1. FC Heidenheim leur a refusé l'opportunité de prendre la tête du classement.

Harry Kane de Tottenham Hotspur a ouvert le score à la 38e minute après une décision controversée de penalty pour une main suite à une revue VAR. L'Anglais a été célébré avant le match pour ses 36 buts lors de la saison précédente, ce qui lui a valu le titre de meilleur buteur. Cette saison, c'était son premier but. Lucas Höler a failli marquer un penalty pour la main pour Freiburg à la fin du match.

Müller avait également une raison de célébrer : introduit à la 59e minute, il est devenu le seul détenteur du record. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2014, qui détient déjà le record de Bayern avec 475 apparitions en Bundesliga, a dépassé le légendaire gardien Sepp Maier. Seulement 19 minutes après son entrée, il a marqué son 245e but pour Bayern, Receiving applause from goalkeeper Manuel Neuer who ran out of the goal to congratulate him.

Dans un match à domicile rempli de légendes de Bayern comme Maier, Hoeneß et Breitner, qui ont été honorés pour les 50 ans de la victoire en Bundesliga, Kompany a présenté une équipe audacieuse. Il a aligné seulement deux défenseurs, Min-Jae Kim et Dayot Upamecano, et a souvent vu Joshua Kimmich reculer. Kompany a déclaré avant le match sur DAZN : "Nous avons besoin de joueurs offensifs sur le terrain pour marquer des buts."

Au début, Bayern a eu du mal à mettre en place cette stratégie. Ils dominaient le match mais ne pouvaient pas créer d'occasions. Freiburg, qui avait remporté 3-1 contre Stuttgart lors de leur dernier match, jouait de manière compacte et faisait de fréquentes percées en avant. Chaque fois qu'il y avait des ouvertures, l'équipe de Munich manquait de précision. Même le jeune prodige très

