- À l'échelle mondiale, il y a eu une augmentation significative de 71% des décès liés au choléra.

En 2022, le nombre de décès dus à la choléra a connu une forte augmentation. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il y a eu une augmentation de 71 % des cas mortels par rapport à l'année précédente, ainsi qu'une augmentation de 13 % des cas signalés.

Plus de 4 000 personnes ont péri de cette maladie évitable et curable en 2022. Au total, 535 321 cas ont été documentés, dont 38 % chez des enfants de moins de cinq ans. L'OMS estime que le nombre réel est beaucoup plus élevé en raison des cas non signalés et non diagnostiqués.

L'eau et les aliments non salubres sont les principaux vecteurs de la choléra, une maladie diarrhéique capable de provoquer la déshydratation, l'insuffisance rénale et même la mort. En Afrique, le nombre de cas a virtually doublé, tandis qu'en Asie et au Moyen-Orient, il a diminué d'environ un tiers. Les chiffres préliminaires de cette année indiquent des chiffres élevés : jusqu'à présent, l'OMS a signalé 342 000 cas et 2 400 décès.

L'OMS a attribué la hausse des épidémies de choléra en 2022 à "des conflits, au changement climatique, à l'insuffisance d'eau et d'assainissement, à la pauvreté, au sous-développement et au déplacement de populations en raison de nouveaux et de conflits et de catastrophes naturelles en cours".

Il y a un manque criant de vaccins, a déclaré l'OMS. L'année dernière, seuls 36 millions de doses ont été produites, tandis que les pays en avaient besoin du double. La production est intensifiée autant que possible.

La choléra et d'autres maladies continuent de poser de graves défis pour la santé, l'OMS ayant noté une augmentation des cas non signalés et non diagnostiqués au-delà des 535 321 cas documentés en 2022. La hausse du nombre de décès dus à la choléra et les menaces potentielles d'autres maladies soulignent la nécessité urgente d'améliorer l'accès aux vaccins, seuls 36 millions de doses ayant été produites l'année dernière, ce qui est insuffisant.

