À l'automne, en octobre, il commence à descendre.

L'arrivée de l'automne, un changement de temps

Après avoir dit adieu à l'été chaud, l'automne a fait son apparition. Cette nouvelle saison apporte avec elle la possibilité de jours gris et humides. Cependant, certaines parties de l'Allemagne ont la chance de profiter d'un avant-goût d'octobre doré.

Dimanche dernier, sous l'influence de "Titus", nous avons bénéficié d'une journée fraîche mais belle. Le matin était plutôt frais, avec du givre local dans les terres intérieures et même une touche de givre au sol dans les basses terres. Cependant, cette météo agréable est maintenant révolue, car "Dagmar" approche de l'Atlantique et est prévue pour apporter de la pluie, surtout dans les régions occidentales, lundi.

De mardi à mercredi, "Dagmar" se déplacera vers l'est de l'Allemagne en direction des Balkans, apportant un temps instable, venteux et frais pour l'automne.

Cependant, un pont de haute pression reliant l'Écosse à la Scandinavie commence à se former à partir de jeudi, promettant un avant-goût d'octobre doré pour au moins les régions nord de l'Allemagne. Le sud-est, malheureusement, restera gris et vulnérable aux averses jusqu'à vendredi. La situation météorologique du week-end reste imprévisible, mais il y a une chance de conditions amicales dans tout le pays. Cependant, une nouvelle forte dépression atlantique se forme déjà et est attendue pour se mêler à notre temps à partir de dimanche après-midi, jetant une ombre sur la perspective d'un temps d'octobre doré prolongé.

Lundi : Ciel de plus en plus nuageux

Au nord-est (nord de l'Elbe), le ciel restera relativement dégagé. Les Alpes profiteront d'une météo friendly et mostly dry malgré les passages nuageux occasionnels. Mais ailleurs, les nuages s'épaissiront, et la pluie commencera à tomber, en particulier à l'ouest, qui se propagera progressivement vers le centre. Les vents souffleront du sud-ouest au sud-est, poussant les températures à 11 à 17 degrés, potentiellement jusqu'à 20 degrés dans le sud de l'Upper Rhine.

Mardi : Averses occasionnelles

Les régions nord seront nuageuses et vulnérables aux averses occasionnelles, avec la possibilité de tempête. Le centre verra moins d'averses, avec des éclaircies occasionnelles. Les régions sud, y compris les Alpes, resteront nuageuses et subiront des averses fréquentes. Les températures atteindront 11 à 18 degrés.

Mercredi : Penurie de soleil

Avec de nombreux nuages et averses occasionnelles, le soleil sera rare. Vers la mer du Nord pendant l'après-midi, il pourrait devenir slightly friendly, avec des averses qui se calment et des espaces nuageux notables qui apparaissent. Les températures oscilleront autour de 10 à 17 degrés.

Jeudi (férié) : Mixte de soleil et de nuages

La meilleure prévision météorologique se trouve dans l'ouest et le nord de la Basse-Saxe, s'étendant jusqu'à Hambourg et au Schleswig-Holstein. La région profitera d'un mix de soleil et de nuages, avec des conditions sèches, et jusqu'à 5 à 7 heures de soleil. En se déplaçant vers la Saxe et la Bavière, les nuages deviendront plus nombreux, entraînant des averses occasionnelles, en particulier dans l'Erzgebirge et les Alpes. La ligne de neige sera vue à 1500 à 1800 mètres. Les températures culmineront à 9 à 15 degrés.

Vendredi : Retrait des averses

Bien que les conditions s'améliorent marginalement, la distribution météorologique restemostly unchanged: éclaircies occasionnelles dans le nord et l'ouest, avec des nuages dominant le sud et l'est. Les averses se retireront vers l'Erzgebirge et les Alpes. Les températures oscilleront autour de 10 à 16 degrés.

Week-end : Partiellement ensoleillé

Le week-end ne semble pas trop sombre : la pluie pourrait encore persister dans les terres du

