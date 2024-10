À l'approche du jour des élections dans un mois, voici les principaux aspects à surveiller.

U.S. citoyens ont assisté au retrait de la course électorale du président démocrate en fonction, à l'évasion d'un candidat républicain d'une attaque mortelle et à l'émergence de la première femme de couleur sur un ticket national.

Où les candidats dépensent-ils leur argent ?

L'argent ne fait peut-être pas la politique, mais il a Certainly, it has its weight. The allocation of funds by campaigns as well as the supporting super PACs provides an insight into where they see potential opportunities.

CNN's David Wright a fourni quelques aperçus sur la direction des flux de fonds dans ces derniers jours avant que les combats publicitaires ne s'intensifient. According to him,

Both sides are placing bets on their optimal path to 270 electoral votes. In the first week of October, the Harris campaign is investing the most in the pivotal trio of “Blue Wall” states – they've got over $5 million reserved in Pennsylvania, almost $4 million in Michigan, and around $2.7 million in Wisconsin. This strategy seems sensible – if Harris wins all three of those states, along with Nebraska's electoral vote in the contested second congressional district where the campaign has more than $300,000 worth of ad time this week, she will secure the presidency.

On the other hand, the Trump campaign is focusing on the Sun Belt. In this particular week, Trump's campaign is pouring the most money into commercials in Pennsylvania, $3.8 million – it's evident that Pennsylvania is a significant factor in both sides' strategies. Besides that, the campaign is also allocating $3.4 million for advertising in North Carolina and around $3 million in Georgia, their other prominent targets. If he manages to win these two states coupled with Pennsylvania, he will secure a second term in the White House.

Les propositions de politique ont été présentées, et les candidats ont tenté de se démarquer. Il est maintenant temps de motiver les individus à voter soit en personne soit par courrier.

Le vote anticipé et le vote par courrier sont actuellement en cours dans plusieurs régions, bien que le vote anticipé ne soit pas censé atteindre les niveaux atteints lors des élections de 2020. Trump reste sceptique quant au vote par courrier, mais les républicains s'y aventurent cette année dans des États clés pour tenter de rivaliser avec les démocrates.

Certains républicains expriment des préoccupations quant à d'autres composantes de la stratégie de Trump pour faire sortir les électeurs, comme CNN's Steve Contorno et Fredreka Schouten rapportent. Au lieu de visiter les ménages dans les États clés, les alliés de Trump ont recours à des tactiques non traditionnelles financées par le milliardaire technologique Elon Musk.

Contorno et Schouten écrivent :

The Trump campaign has built a machine centered on targeting irregular voters, educating supporters to monitor polling centers, and flooding states with voting-related litigations. This strategy is a gamble, according to internal acknowledgements by the Trump campaign, but one that they're convinced is backed by data they've been gathering for almost a decade and testing for the previous six months.

Qui participe à la campagne ?

Harris a le soutien de la gauche et de la droite.

Des alliés de haut niveau comme l'ancien président démocrate populaire, Barack Obama, assisteront à des événements et contribueront à des emails et des matériaux de levée de fonds pour faire appel à la base du parti. According to CNN, Obama plans a 27-day blitz for Harris.

Meanwhile, disenchanted anti-Trump Republicans like former Rep. Liz Cheney will campaign for Harris and attempt to sway moderates, independents, and even Republicans who want to move past Trump.

Trump recevra un soutien de premier plan de l'homme le plus riche du monde, Musk, qui est censé apparaître à un rassemblement en Pennsylvanie samedi sur le site où Trump a été blessé à l'oreille par un assassin en juillet.

However, Trump a moins d'alliés qui peuvent intervenir. L'ancien président républicain George W. Bush n'est pas un supporter vocal, et son vice-président, Dick Cheney, a annoncé qu'il voterait pour Harris. Le parti a tellement changé que Bush et Cheney ne seraient probablement pas les bienvenus à un rassemblement de Trump.

Est-ce que 'moins pessimiste' suffit ?

La décision de la Federal Reserve de baisser les taux d'intérêt peut faciliter l'acquisition d'une maison ou d'une voiture. Les chiffres de l'emploi forts en septembre indiquent que ceux qui cherchent un emploi peuvent en trouver un. Une grève de courte durée parmi les travailleurs des ports de la côte est et un différend entre l'International Longshoremen's Association (ILA) et deux terminaux de docks n'a pas dégénéré en la crise qu'elle aurait pu être.

Cependant, certaines choses seront plus coûteuses le jour de l'élection qu'elles ne l'étaient lorsque Trump était en fonction. De plus, les prix du pétrole pourraient augmenter dans le mois à venir, ce qui aura un impact sur le portefeuille des électeurs.

Malgré les grands changements qui ont donné à Harris un avantage dans les sondages pendant l'été, ces tendances ont stagné. Cependant, selon Amy Walter du Cook Political Report, il y a des changements dans les perceptions concernant l'économie, comme elle l'a discuté sur CNN's “Inside Politics”.

Walter a rapporté que la course globale de 2024 reste inchangée, mais il y a des changements parmi les électeurs clés dans les États cruciaux. L'avantage de Trump en matière de confiance pour gérer l'inflation a diminué. Son avantage sur l'immigration est moins élevé.

“Voters … are not feeling positive about the economy, but they're feeling less pessimistic about the economy,” Walter a dit. Les électeurs qui se sentent neutres quant à l'économie semblent devenir plus optimistes envers Harris, a-t-elle dit.

Keep an eye on the neutral voter.

Tous les Caroliniens du Nord et les Géorgiens pourront-ils voter ?

La Caroline du Nord et la Géorgie sont des États et des zones électorale et humanitaire importants en raison de l'ouragan Helene.

Les équipes de recherche et de sauvetage sont toujours à la recherche de personnes portées disparues, en particulier dans les zones rurales de la Caroline du Nord qui ont souffert des inondations et ont été isolées de l'aide. À mesure que cette situation humanitaire se déroule, il y aura finalement un moment où il sera approprié de considérer si ceux dont les maisons ont été détruites et les routes ont été emportées pourront exprimer leurs pensées.

Les événements internationaux auront-ils un impact sur la campagne de Harris ?

Les démocrates ont tenté de dépasser les querelles internes du parti concernant les affaires du Moyen-Orient. Les progressistes qui plaident pour une implication accrue des États-Unis en Palestine ont été largement ignorés lors de la convention nationale démocrate en août, et Harris a cherché à maintenir un équilibre entre le soutien d'Israël tout en reconnaissant la situation humanitaire à Gaza.

Cependant, Israël est maintenant en conflit avec le Liban au nord et est engagé dans des échanges de missiles avec l'Iran. Il reste incertain comment, ou même si, le conflit régional qui s'intensifie au Moyen-Orient affectera l'élection américaine. Mais au sein du parti démocrate, une division couve qui pourrait poser des défis, en particulier dans l'État crucial du Michigan si certains électeurs mécontents du soutien des États-Unis à Israël décident de s'abstenir de voter.

Le procès de Trump pour ingérence électorale éclipsera-t-il l'élection de 2022 ?

Le procès fédéral de Trump pour ingérence dans l'élection présidentielle de 2020 ne sera pas conclu, sans parler de commencer, avant le jour de l'élection. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de développements dans cette longue procédure judiciaire.

Le développement le plus important est probablement survenu jeudi lorsque beaucoup de l'affaire de l'avocat spécial Jack Smith a été rendue publique par la juge Tanya Chutkan. Le dépôt de plainte a fourni de nouveaux détails intrigants, mais il est également possible que toute colère concernant les actions de Trump en 2020 ait déjà été prise en compte dans les décisions de vote.

Plus important encore, beaucoup des tactiques de campagne décrites par Smith résonnent avec le scepticisme électoral utilisé par Trump et ses partisans en 2024. En savoir plus grâce à l'équipe de justice de CNN.

Avez-vous registering to vote?

Faites une pause et examinez votre propre situation. Avez-vous registering to vote? Connaissez-vous votre procédure de vote? Plusieurs États offrent une certaine forme d'inscription le jour même, mais pas tous. Consultez le guide électoral de CNN pour des informations concernant votre État.

Que se passe-t-il après le jour de l'élection ?

Il ne reste qu'un mois avant le jour de l'élection, mais cette étiquette est un peu trompeuse. Ainsi, beaucoup d'Américains sont déjà en train de voter, si bien que le jour de l'élection est practically déjà là. De plus, le décompte des bulletins de vote par correspondance et la possibilité de besoin de recomptages dans des États cruciaux signifient que nous ne connaîtrons peut-être pas les résultats de l'élection peu après la fermeture des urnes le 5 novembre.

Dans des mises à jour non liées à 2024, Trump doit être condamné pour sa condamnation pour falsification de documents commerciaux en Nouvelle-York concernant les paiements de 2016 pour acheter le silence le 26 novembre.

Quelle que soit l'issue de l'élection de 2024, Trump est peu susceptible d'accepter les résultats si Harris remporte la victoire. Ses partisans se préparent à une bataille juridique après le jour de l'élection pour contester les votes et potentiellement contester la certification des résultats de l'élection, qui doivent être terminés le 11 décembre pour que les grands électeurs se réunissent dans les capitales des États et votent formellement le 17 décembre.

Enfin, tout le monde devrait se rappeler de 2020, les votes électoraux doivent être comptés au Congrès, avec la vice-présidente Harris présidant cette fois, le 6 janvier 2025. Le nouveau président prête serment officiellement le 20 janvier 2025.

