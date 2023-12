À l'approche de 2024, nombreux sont ceux qui espèrent que les élections auront lieu depuis longtemps.

Au cours des douze prochains mois, le Royaume-Uni devrait organiser des élections qui, selon certains, auraient dû avoir lieu depuis longtemps.

Non pas en raison de la Constitution : Le Premier ministre Rishi Sunak n'est pas obligé de convoquer des élections avant le 17 décembre 2024, soit exactement cinq ans après les dernières.

En revanche, le mandat du gouvernement conservateur en place - remporté en 2019 grâce au programme optimiste, pré-Covid, post-Brexit de Boris Johnson- appartient à une autre décennie.

Le Royaume-Uni traverse une période difficile.

Il y a une crise du coût de la vie. L'inflation et les taux d'intérêt sont très élevés par rapport à n'importe quelle période de la dernière décennie. Les services publics, qui ont déjà du mal à répondre à la demande, ont été mis à rude épreuve par l'augmentation des coûts et les mouvements de grève, ce qui a allongé les délais d'attente pour les traitements hospitaliers.

Il y a une pénurie de logements abordables et des grèves fréquentes perturbent les services ferroviaires. Et tout cela se produit à un moment où la pression fiscale est historiquement élevée.

Sunak a hérité d'un grand nombre de ces problèmes lorsqu'il a succédé à Liz Truss en octobre 2022. Depuis son entrée en fonction, l'objectif premier de M. Sunak a été de redresser la barre après que ses deux prédécesseurs, Mme Truss et M. Johnson avant elle, ont dirigé des gouvernements tellement chaotiques qu'ils ont tous deux été contraints de quitter leurs fonctions lorsque les conservateurs ont vu leur cote de popularité chuter.

Depuis, Sunak fait de son mieux pour colmater les brèches de son navire en perdition. Mais, le plus souvent, lui et son gouvernement semblent coincés entre le marteau et l'enclume.

Sur le plan politique, Sunak se trouve dans une position indésirable. La plus grande menace pour son autorité vient de la droite de sa propre base - à la fois au sein du parti et parmi les électeurs de droite. Leurs principales préoccupations concernent l'immigration (le solde migratoire pour 2022 a été revu à la hausse par l'Office des statistiques nationales, atteignant le chiffre record de 745 000 en novembre), les questions dites de guerre des cultures et toute trahison perçue du vote en faveur du Brexit en 2016.

De nombreux membres de son parti lui reprochent l'assassinat politique de M. Johnson. Sunak a été le chancelier (ministre des finances) de Johnson de février 2020 à juillet 2022. Pendant la pandémie de Covid-19, il a joué un rôle clé dans le gouvernement de crise de M. Johnson et a parfois été loué pour le soutien financier qu'il a apporté aux entreprises et aux particuliers pendant les périodes les plus difficiles de confinement.

Cependant, les scandales qui se sont succédé au sein du gouvernement de Johnson - allant de la violation de ses propres règles Covid à la nomination d'un allié clé connu pour son harcèlement sexuel - ont rendu Johnson trop toxique pour Sunak, ce qui l'a poussé à démissionner en juillet 2022.

La démission de M. Sunak - qui a été suivie d'une série d'autres - a été considérée par les alliés très engagés de M. Johnson comme le moment décisif de sa chute. Ils n'ont jamais pardonné à Sunak sa trahison.

La sortie de M. Johnson a créé une division aiguë au sein du parti conservateur. M. Johnson est largement considéré comme l'architecte et l'artisan du Brexit, ce qui fait de lui le champion de la droite conservatrice.

Même si Sunak est, à bien des égards, à la droite de Johnson, sa trahison perçue signifie que les Johnsonites fidèles ne lui feront jamais confiance.

Cette situation a créé un casse-tête pour M. Sunak, qui doit à la fois apaiser la droite du parti avec une politique de la viande rouge et se présenter au grand public comme l'anti-Johnson : un dirigeant raisonnable, calme et technocrate qui stabilise le pays dans les moments difficiles.

Un numéro d'équilibriste

Sunak a refusé de réduire les impôts et de favoriser des relations plus amicales avec l'Union européenne - ce qui est impopulaire auprès de la droite de son parti - tout en repoussant les politiques vertes et en faisant beaucoup de bruit sur des questions de guerre culturelle comme l'immigration et les droits des transgenres.

Deux décisions qu'il a prises cet automne illustrent peut-être le mieux l'impossible exercice d'équilibre auquel il s'est livré. En octobre, M. Sunak a abandonné HS2, un projet de train à grande vitesse reliant le nord et le sud de l'Angleterre qui avait été approuvé par l'ancien Premier ministre conservateur David Cameron. Cette décision a été prise pour apaiser certains membres de la droite du parti qui considéraient ce projet comme un gaspillage d'argent inutile que Cameron n'aurait jamais dû mettre en place.

Quelques semaines plus tard, David Cameron - un réformateur libéral qui a mené la campagne contre le Brexit - a été nommé nouveau ministre des Affaires étrangères de Sunak, au grand dam de nombreux membres de la droite du parti. Le journal Daily Telegraph, qui soutient les conservateurs, a récemment publié un titre peu amical : "Le retour de David Cameron a ramené aux commandes le blob pro-UE et anti-israélien".

Les commentateurs des médias de droite ne sont pas les seuls à s'en prendre publiquement à M. Sunak et à son gouvernement.

M. Johnson lui-même a récemment commencé à tenir une chronique hebdomadaire dans le journal Daily Mail, dans laquelle il a lancé des grenades contre son successeur. Nigel Farage, le Brexiteer incendiaire, anime une émission télévisée quotidienne dans laquelle il se déchaîne sur l'immigration et le Brexit. L'une des plus grandes alliées de M. Johnson, l'ancienne ministre Nadine Dorries, a écrit un livre sur l'apparent complot visant à destituer M. Johnson, dans lequel elle affirme que M. Sunak a joué un rôle de premier plan.

Même les alliés de M. Sunak, au vu des chiffres désastreux des sondages, pensent que la partie est terminée. Au cours des douze derniers mois, de nombreux députés, militants et membres du parti conservateur ont déclaré à CNN qu'ils s'attendaient à ce que les prochaines élections se soldent par une défaite.

C'est ici que nous revenons à l'élection et au fait qu'elle n'a que trop tardé.

Tous les problèmes décrits ci-dessus peuvent d'une certaine manière être classés dans la catégorie "gestion du parti". Une grande partie des sujets abordés par Sunak et son gouvernement semble s'adresser à un public très restreint de députés conservateurs et de membres du parti. On a souvent l'impression que ce sont des questions de niche qui animent la vie politique d'un pays qui a des problèmes plus importants à régler.

Et malgré toute l'énergie - et même les succès modérés du premier ministre Sunak à ce jour - les sondages ont à peine bougé, les conservateurs étant toujours distancés par le parti d'opposition, le parti travailliste, par deux chiffres. D'où la question suivante : Pourquoi Sunak, troisième premier ministre conservateur depuis les dernières élections, attend-il de donner la parole au public ?

Attendre

Les alliés du premier ministre soulignent que le Royaume-Uni n'élit pas de dirigeants, mais des députés dont les partis peuvent former des gouvernements. Les parlements disposent alors généralement de cinq ans pour gouverner. Mais beaucoup de choses se sont passées au cours des cinq dernières années et, avec la meilleure volonté du monde, il est difficile d'affirmer que le manifeste électoral de M. Johnson de 2019 est la base sur laquelle Sunak gouverne actuellement.

Pendant ce temps, le Parti conservateur est toujours en charge des services publics pour 66 millions de personnes. Le parti travailliste de l'opposition, comme on peut s'y attendre, estime que cette obsession des querelles intestines est irresponsable. Un ministre du cabinet fantôme a déclaré à CNN : "On a vraiment l'impression que les députés ont abandonné. Beaucoup d'entre eux ne se rendent même plus au Parlement. Comment peuvent-ils sérieusement prétendre diriger le pays en ayant à cœur les intérêts de la population ?"

L'une des raisons probables de ce retard est que Sunak attend de voir si ses résultats dans les sondages s'améliorent. Les conservateurs modérés favorables à Sunak soutiennent cette démarche même s'ils pensent qu'ils sont condamnés à perdre les prochaines élections.

"À ce stade, je souhaite simplement que nous nous accrochions, afin que nous ne soyons pas complètement détruits lors des prochaines élections. Le pire serait que nous soyons battus et que les éléments les plus durs de la droite prennent le contrôle du parti", a déclaré un conservateur de haut rang à CNN.

Sunak a tout à fait le droit de s'accrocher jusqu'à la dernière minute. Qui sait, il pourrait même renverser les chiffres des sondages et remporter une victoire improbable.

Quoi qu'il en soit, et quel que soit le résultat, on a l'impression d'assister à un jour de la marmotte au Royaume-Uni, où le parti conservateur est une fois de plus plongé dans la tourmente. Il est vrai qu'une pause dans les montagnes russes du Brexit, de Covid et de Johnson est une bonne chose.

Mais 2019 semble vraiment loin, et il est difficile de trouver quelqu'un qui puisse avancer un argument cohérent selon lequel le public devrait être privé de son droit de regard sur la manière dont il est gouverné pendant encore très longtemps.

Source: edition.cnn.com