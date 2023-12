À l'approche de 2023, Poutine veut faire croire au monde qu'il est en train de gagner.

Les élections présidentielles en Russie sont peut-être mieux décrites comme une sorte de théâtre politique. M. Poutine n'a pas de rivaux sérieux ; son opposant le plus connu, Alexey Navalny, est incarcéré dans une prison située à 40 miles au nord du cercle polaire ; et les médias complaisants présentent le président en exercice comme l'homme indispensable de la Russie. Mais le vote de ce printemps est un rituel public important pour le chef du Kremlin, qui s'est assuré le pouvoir jusqu'à la fin de la décennie.

M. Poutine a annoncé sa candidature de manière presque décontractée. À la suite d'une cérémonie des "héros de la Russie" organisée plus tôt en décembre, M. Poutine s'est entretenu devant les caméras avec un groupe de militaires qui avaient combattu en Ukraine et qui, sans surprise, l'ont imploré de se présenter en 2024.

Au nom de notre peuple, du Donbas dans son ensemble et de nos terres réunifiées, je voudrais vous demander de participer à cette élection", a déclaré Artyom Zhoga, un représentant de la région de Donetsk occupée par la Russie. "Après tout, il y a tant de travail à faire... Vous êtes notre président et nous sommes votre équipe. Nous avons besoin de vous et la Russie a besoin de vous".

La réponse de M. Poutine ?

"Je ne nierai pas que j'ai eu à plusieurs reprises des pensées différentes [à ce sujet]", a-t-il déclaré. "Mais maintenant, vous avez raison, le moment est venu de prendre une décision. Je me présenterai au poste de président de la Fédération de Russie".

Il s'agissait d'un moment clairement scénarisé pour présenter Poutine en tant que leader national bien-aimé. Il a également mis l'accent sur ce que M. Poutine aime à présenter comme une réalisation marquante de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, à savoir l'annexion par la Russie de quatre régions de l'Ukraine au mépris du droit international.

Mais si M. Poutine se présente comme un président en temps de guerre, il doit masquer les faits. La Russie ne contrôle pas entièrement les régions ukrainiennes qu'elle a revendiquées en septembre 2022 ; la guerre sur le terrain a été extrêmement coûteuse en termes de vies et d'équipements russes; et la flotte russe de la mer Noire a été sérieusement mise à mal.

Qui plus est, la guerre est littéralement rentrée en Russie. Ces derniers mois, des drones ukrainiens ont frappé profondément à l'intérieur du territoire russe. Bien que Kiev maintienne un certain niveau de dénégation, ces attaques ont eu un effet psychologique troublant, notamment lorsque des drones ont réussi à pénétrer dans l'espace aérien autour du Kremlin en mai.

Mais le plus grand contrecoup de la guerre en Ukraine s'est produit en juin, lorsque le chef des mercenaires russes, Evgeniy Prigozhin, a lancé une insurrection au milieu d'une querelle avec les hauts gradés de l'armée russe et a marché sur Moscou.

Les paramilitaires Wagner de Prigozhin se sont arrêtés avant la capitale russe, dans le cadre d'un accord obscur apparemment négocié par le président biélorusse Alexander Lukashenko. Mais les images des forces de Wagner roulant pratiquement sans opposition vers Moscou - et l'abattage d'avions militaires russes par les mercenaires - ont porté un coup terrible à l'image de Poutine en tant que garant de la stabilité intérieure de la Russie.

Deux mois après la mutinerie, Prigozhin était mort : Le chef des mercenaires est mort dans un accident d'avion encore mystérieux à la fin du mois d'août. Poutine a survécu à la plus grande remise en cause de son pouvoir depuis plus de vingt ans, mais la rébellion a ébranlé l'un des principaux piliers de son règne : l'aura d'invulnérabilité du président.

"De nombreux ultra-patriotes ont été déconcertés par la clémence initialement manifestée à l'égard de Prigozhin et l'ont interprétée comme un signe de faiblesse : à la fois de l'État et de Poutine lui-même", a écrit l'analyste politique russe Tatiana Stanovaya au lendemain de l'accident. "Même dans le cas improbable où la mort de Prigozhin serait un véritable accident, le Kremlin fera sans aucun doute tout ce qu'il peut pour faire croire qu'il s'agit d'un acte de vengeance. Poutine y voit sa contribution personnelle au renforcement de l'État russe".

À la fin de l'année, la machine de relations publiques du Kremlin semblait avoir balayé l'affaire Prigojine sous le tapis. Lors de la conférence de presse marathon de M. Poutine, le nom de M. Prigojine n'a jamais été prononcé, même si M. Poutine a reconnu "des revers que le ministère de la défense aurait dû éviter" en ce qui concerne les sociétés militaires privées.

Comme toujours, le bilan annuel a été un cours magistral d'interprétation, M. Poutine présentant avec assurance le message selon lequel la Russie était à nouveau sur le devant de la scène et énumérant des statistiques pour étayer son propos. L'économie, a-t-il déclaré, renoue avec la croissance du PIB, après une baisse de 2,1 % l'année précédente, et la production industrielle de la Russie augmente. Le taux de chômage du pays, s'est-il vanté, est tombé à un niveau historiquement bas, à savoir 2,9 %.

La Russie a en effet résisté aux sanctions et son économie est sur le pied de guerre : Selon le département du Trésor américain, les dépenses de défense ont été le principal moteur de la croissance économique. Et cela devrait continuer, car Poutine a promis de dépenser tout ce qu'il faut pour poursuivre sa guerre contre l'Ukraine.

La situation sur le champ de bataille en Ukraine a donné à Poutine une nouvelle occasion de se montrer confiant. La contre-offensive ukrainienne tant vantée n'a pas permis de faire de percée, et la demande d'aide de plus de 60 milliards de dollars de l'administration Biden pour l'Ukraine est restée bloquée au Congrès en raison des exigences des républicains en matière de sécurité des frontières et de politique d'immigration. La Hongrie a bloqué la dernière proposition d'aide de l'Union européenneà l'Ukraine.

Poutine veut manifestement que le monde - ainsi que son électorat - croie qu'il est en train de gagner, et il compte sur un affaiblissement du soutien à l'Ukraine. Interrogé lors de sa conférence de presse sur la date de la paix en Ukraine, M. Poutine a proposé la même formule ouverte qu'il avait utilisée pour justifier l'invasion totale de l'Ukraine en février 2022.

"Il y aura la paix lorsque nous aurons atteint nos objectifs, que vous avez mentionnés", a-t-il déclaré. "Revenons à ces objectifs, qui n'ont pas changé. Je voudrais vous rappeler comment nous les avons formulés : dénazification, démilitarisation et statut de neutralité pour l'Ukraine".

Vendredi, l'armée russe a rappelé au monde ce que signifie concrètement la "dénazification", en bombardant les villes ukrainiennes de la plus grande attaque de missiles et de drones depuis le début de l'invasion à grande échelle.

Les attaques incessantes contre les civils ukrainiens pourraient toutefois avoir un effet inattendu. Après la dernière vague de frappes, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le premier ministre britannique Rishi Sunak et la France ont tous appelé à un soutien continu à l'Ukraine. Ce qui reste à voir en 2024, c'est la créativité des alliés de l'Ukraine pour tenir ces promesses.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com