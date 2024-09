À la veille du procès, Newsmax et Smartmatic résolvent leur différend de diffamation électorale de 2020.

Le réseau pro-Trump Newsmax et la société de technologie de vote Smartmatic ont résolu jeudi de manière inattendue une importante plainte pour diffamation de 2020 par un accord, évitant ainsi un procès à haut risque.

Les détails de l'accord n'ont pas été révélés immédiatement. L'accord a été annoncé quelques heures seulement après le début de la sélection du jury dans une salle d'audience de Wilmington, dans le Delaware, les arguments d'ouverture étant prévus pour lundi. Les deux parties et le tribunal ont déclaré l'accord dans l'après-midi.

Newsmax s'est réjoui de l'annonce de la résolution de la plainte de Smartmatic par un règlement confidentiel, comme l'a déclaré la société dans un communiqué.

L'avocat de Smartmatic, Erik Connolly, a fait écho à cette déclaration en déclarant : "Smartmatic est extrêmement satisfait de la conclusion de l'affaire Newsmax".

Connolly a ajouté : "Mentir au public américain a des conséquences". "Smartmatic ne se reposera pas tant que ceux qui sont responsables ne seront pas tenus responsables".

Ce procès très attendu aurait été le premier d'une série de procès en justice contre des entreprises de médias de droite pour établir si Newsmax avait diffamé Smartmatic en diffusant de fausses allégations selon lesquelles la société avait manipulé les résultats de l'élection de 2020 contre Donald Trump.

Newsmax a nié toute mauvaise conduite, affirmant son droit de protéger sa couverture par le premier amendement.

Les discussions pour un règlement avaient été au point mort mais ont repris intensément jeudi matin. Les équipes juridiques étaient absentes de la salle d'audience pendant les négociations privées, selon une source de CNN.

Une défaite au tribunal aurait pu imposer de lourdes obligations financières à Newsmax, s'élevant à des dizaines de millions de dollars, mettant potentiellement en danger le petit réseau câblé.

Cooper, un avocat de Newsmax, avait noté précédemment que c'était une "affaire qui engage la société" pour Newsmax.

Cependant, à mesure que le procès approchait, la position de Smartmatic s'est affaiblie considérablement, augmentant ainsi les chances d'un règlement.

Smartmatic a affirmé que les informations fausses diffusées par Newsmax, Fox News et d'autres alliés de Trump avaient ruiné sa réputation et lui avaient coûté des milliards de dollars. Cependant, l'équipe juridique de Smartmatic a réduit la réclamation des dommages à environ 370 millions de dollars, réduisant ses demandes d'environ 1 milliard de dollars, selon les déclarations des deux parties.

Cette réduction a été influencée en partie par le juge Eric Davis de la Cour supérieure du Delaware, qui a statué lundi que Smartmatic ne pouvait réclamer des dommages que pour des pertes vérifiables, excluant la possibilité de dommages punitifs qui pourraient aboutir à une importante récompense en dommages-intérêts.

Smartmatic a également abandonné sa poursuite de dommages pour des pertes potentielles au-delà de 2023, car cela pourrait entraîner des témoignages potentiellement préjudiciables concernant les dirigeants de Smartmatic inculpés cette année dans un scandale de pots-de-vin non lié aux Philippines (Smartmatic nie toute implication criminelle).

"Les règlements sont un résultat commun dans les procès civils, en particulier à mesure que les procédures du procès approchent", a déclaré Eric Robinson, expert en droit des médias à l'Université de Caroline du Sud. "Cela est également typique des procès en diffamation comme celui-ci. Il est généralement judicieux de se réglementer plutôt que d'encourir les frais d'un procès et d'éventuels appels".

Le règlement marque la dernière d'une série de procès en diffamation de 2020 qui ont abouti à un accord hors tribunal avant le procès. Notamment, Fox News a conclu avec Dominion Voting Systems l'année dernière pour 787 millions de dollars, et Smartmatic a conclu un accord avec la chaîne d'extrême droite One America News Network plus tôt cette année.

Newsmax est toujours impliqué dans une plainte en diffamation distincte portant

