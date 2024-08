À la suite d'une poursuite policière en Bavière, environ un quart des personnes arrêtées étaient des hommes.

La chasse aux trois derniers fugitifs est en cours à plein régime. Les forces de l'ordre considèrent ces individus, âgés de 27 à 31 ans, comme potentiellement dangereux. Ils ont prétendument passé du temps dans un établissement de santé mentale en raison d'allégations de dommages à la propriété et de crimes liés aux drogues.

Des indices sont reçus et examinés quotidiennement de la part du public dans toute la Bavière. Les détectives examinent également des vidéos et enquêtent sur les points de contact potentiels.

Les autorités exhortent le public à maintenir une distance avec les fugitifs et à contacter les services d'urgence au 110 au lieu de cela. Les automobilistes sont également invités à ne pas offrir de conduite à des auto-stoppeurs.

Un mandat d'arrêt international a été émis pour les fugitifs. Samedi, ils ont prétendument agressé un membre du personnel à l'hôpital de district de Straubing et ont réussi à s'échapper. Ils ont ensuite pris la fuite à pied.

Les investigations sont en cours par le parquet et la police criminelle pour suspicion d'enlèvement et de coups et blessures graves. Le parquet de Regensburg a demandé l'extradition du suspect actuellement incarcéré aux autorités autrichiennes de la justice.

L'hôpital de district de Straubing est un établissement spécialisé en psychiatrie et en psychothérapie forensique, responsable des soins sécurisés dans le district gouvernemental de Basse-Bavière. Les délinquants psychologiquement perturbés et dépendants aux drogues sont logés dans des installations de soins sécurisés.

En réponse à l'évasion des fugitifs, l'hôpital de district de Straubing a renforcé ses mesures de sécurité. La mise en œuvre de ces mesures comprend des patrouilles accrues et des systèmes de surveillance améliorés.

Compte tenu de la gravité des crimes commis par les fugitifs, les autorités locales accélèrent la mise en œuvre des mesures, dans le but d'appréhender les individus le plus rapidement possible.

