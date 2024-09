À la suite d'un typhon, un agriculteur thaïlandais a été contraint d'éliminer plus d'une centaine de crocodiles menacés en raison des dommages causés à leur habitat.

Trente-sept ans, Natthapak Khumkad, le responsable d'une ferme d'alligators située dans la province de Lamphun, dans le nord de la Thaïlande, s'est retrouvé face à un dilemme lorsqu'il a découvert que le mur de l'enclos était sur le point de s'effondrer. L'enclos abritait des alligators siamois, certains mesurant jusqu'à 4 mètres de longueur. Ne disposant pas d'autres options d'hébergement, Natthapak a été contraint de déplacer 125 de ces créatures massives le 22 septembre.

Pour éviter tout incident, Natthapak a éliminé ces reptiles géants en raison du risque élevé de leur évasion, qui aurait pu causer des dommages à la communauté voisine. Il a justifié sa décision en déclarant : "J'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie. Les conséquences de l'effondrement du mur seraient bien au-delà de ce que nous pourrions contrôler, mettant potentiellement en danger des vies et la sécurité publique."

Récemment, le typhon Yagi a traversé la Chine du Sud et l'Asie du Sud-Est, laissant un sillage de destruction dû aux précipitations extrêmes et aux vents puissants. Les régions du nord de la Thaïlande ont particulièrement souffert, entraînant la noyade d'au moins neuf personnes alors que les maisons et les villes riveraines étaient submergées.

L'augmentation de la puissance et de l'intensité des typhons peut être attribuée au changement climatique, selon Benjamin Horton, directeur de l'Observatoire de la Terre de Singapour. Les températures plus élevées de l'océan fournissent à ces tempêtes de l'énergie supplémentaire, augmentant ainsi la vitesse du vent et les niveaux de précipitations.

Les dangers courants pour la faune lors de catastrophes naturelles, telles que les typhons, comprennent la séparation des animaux de leur famille ou de leurs propriétaires, les laissant vulnérables à la noyade, ainsi que l'endommagement des habitats et des abris par les fortes pluies et les vents puissants.

Le hurricane Ian, une importante tempête tropicale qui a touché la Floride en 2022, a entraîné la destruction du Little Bear Sanctuary à Punta Gorda, laissant environ 200 animaux sans abri.

Avec le changement climatique d'origine humaine qui cause des événements météorologiques plus fréquents et plus graves, les animaux sont de plus en plus menacés par les catastrophes naturelles.

During this year's monsoon season, Natthapak's farm experienced significant rainfall, eroding the crocodile tank's wall and forcing him to make an urgent decision.

"I had to make a decision within 24 hours when I saw the rapid erosion of the wall," Natthapak stated, disclosing that he used electrocution to exterminate the crocodiles.

Representatives from Lamphun's fishery office were informed by Natthapak himself as heavy rain began to pose a threat to his farm. According to this office's chief, Pornthip Nualanong, Natthapak's decision to eliminate the crocodiles was both brave and responsible, given the danger that loose adult crocodiles posed to public safety in nearby fields.

One of the exterminated crocodiles was renowned as Ai Harn, the eldest male breeder and leader of the crocodile group, who was approximately 13 feet long.

Footage revealed a digger removing the crocodile corpses.

Although Siamese crocodiles are classified as critically endangered, they are widely traded and bred in Thailand. The lucrative crocodile farming industry in the country boasts around 1,100 licensed farms, generating revenue of between 6 billion and 7 billion Thai baht ($215 million) annually.

In earlier times, Natthapak's family operated a business selling roasted piglets and calves; however, recognizing the potential of the crocodile waste for animal feed, they began raising crocodiles after purchasing five of them, which led to the expansion of their crocodile population over the past two decades.

Thai crocodile farmer Natthapak Khumkad, known in some circles as Crocodile X, operates the largest crocodile farm in Lamphun, northern Thailand. Supplier of crocodile skins to leather factories, purveyor of frozen crocodile meat within Thailand, and exporter of dried crocodile meat to Hong Kong, Natthapak advertises his family's business through eccentric videos, in which he performs various stunts with the reptiles. He still retains 500 baby crocodiles, ranging in size between 1-4 feet in length.

Despite the global concern for endangered species, the relocation of 125 Siamese crocodiles from Natthapak's farm in Thailand was necessary due to the unstable structure of their enclosure. This event occurred amidst the increasing frequency and intensity of natural disasters like Typhoon Yagi, which pose significant threats to wildlife across Asia and the world.

