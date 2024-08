- À la suite d'un incident tragique, une enquête a été menée pour empêcher de nouveaux obstacles raciaux.

À la suite d'une collision à Ludwigshafen ayant entraîné un décès et deux blessures graves, les autorités enquêtent sur des chefs d'accusation potentiels d'homicide par imprudence et de blessures graves. L'enquête se concentre sur un individu de 21 ans qui a également été impliqué dans un incident de course de rue illégale, comme l'a révélé le parquet de Frankenthal le 13 août. Lors de cet accident du 11 août, un homme de 36 ans a malheureusement perdu la vie. En outre, le passager âgé de 20 ans du suspect de 21 ans a été entendu et a fourni des preuves d'une course.

L'enquête sur la collision inclut également la participation du suspect à des problèmes liés aux transports et aux télécommunications, car il a été rapporté qu'il utilisait son appareil mobile pour communiquer avec d'autres participants pendant la course de rue illégale. Malgré la collision, le suspect et ses passagers ont poursuivi l'utilisation de cette technologie, ignorant la sécurité et les lois de la circulation.

