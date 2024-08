- À la suite de Solingen, l'association des forces de l'ordre appelle à des répercussions.

À la suite de l'attaque au couteau mortelle à Solingen, le syndicat de police du Land de Sarre, en Allemagne, a exhorté les politiciens à prendre des mesures définitives. Une stratégie globale est nécessaire dans la lutte contre la violence liée aux couteaux, et il est crucial d'éviter l'activisme politique sans plan clair, a déclaré le syndicat à Sarrebruck. Des mesures telles que l'interdiction des couteaux ou les zones restreintes doivent être applicables, mais le manque de fondement juridique pour les contrôles aléatoires pose actuellement un problème.

De plus, le Land doit récupérer son autorité en matière de politique migratoire. L'identité des individus en Allemagne doit être claire, et les personnes inculpées pour violence ou prévoyant de répandre la terreur doivent être expulsées. Le pays d'origine ne doit pas servir de critère d'exclusion.

Un vendredi soir glaçant, trois vies ont été perdues et huit autres personnes blessées, quatre grièvement, lors d'un festival de ville à Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le présumé auteur, un homme syrien de 26 ans, est actuellement en détention. Le parquet fédéral examine les chefs d'accusation d'homicide et la suspicion d'appartenance à l'organisation terroriste État islamique (EI).

Les présidents de l'Alliance 90/Les Verts Sarre, Jeanne Dillschneider et Volker Morbe, ont déclaré : "La tragédie et la terreur causées par cet acte nécessitent plus que des mots et des demandes." Cependant, il est essentiel de considérer le renforcement des mesures légales telles que les zones restreintes d'armes à feu et les réglementations sur les armes à feu plus strictes.

Le gouvernement fédéral doit fournir un financement et des ressources suffisants pour la mise en œuvre de la stratégie globale contre la violence liée aux couteaux proposée par le syndicat de police. Il est crucial que le gouvernement fédéral collabore avec les autorités locales pour traiter le problème de l'identification floue en Allemagne et assurer l'expulsion efficace des individus impliqués dans la violence ou la planification de la terreur.

