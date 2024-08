- À la suite de l'incident, Poseck assume le contrôle de la responsabilité.

Changement de Stratégie Migratoire

À la suite de l'attaque dévastatrice de Solingen, le ministre de l'Intérieur de Hesse, Roman Poseck, plaide en faveur d'un "changement de politique migratoire". "Solingen est un appel à se réveiller pour le gouvernement fédéral", a déclaré le politique de l'CDU à l'agence DPA. La migration non régulée représente une menace pour la sécurité, a-t-il déclaré, et le gouvernement fédéral doit travailler à "déporter un nombre significativement plus élevé de personnes sans permis valables".

Protéger la Liberté

En plus de changer les politiques migratoires, Poseck a suggéré de renforcer les lois sur les armes pour une sécurité accrue de la population. "Il s'agit d'une approche holistique pour plus de sécurité maintenant. Une mesure seule ne suffira pas, mais avec une combinaison de mesures, nous atteindrons plus de sécurité", a-t-il déclaré. Cela pourrait impliquer d'établir des zones supplémentaires sans armes à feu et d'étendre les pouvoirs et les capacités de la police.

En ce qui concerne les festivals et événements en Hesse, le ministre de l'Intérieur a assuré que toutes les mesures de sécurité nécessaires étaient mises en place. "Nous ne laisserons pas les terroristes atteindre leur objectif. Nous protégerons fermement notre existence libre et paisible."

La situation de sécurité est constamment surveillée par la police. Le nombre d'officiers de police dans les espaces publics est déjà important et sera augmenté si nécessaire. "Nous soulignons également l'importance de la visibilité de la police pour renforcer le sentiment de sécurité du public", a noté le ministère.

Alerte de Menace Accrue en Hesse

La menace terroriste potentielle dans la communauté islamiste en Hesse est actuellement considérée comme "généralement élevée", selon le ministère de l'Intérieur. Les organisations terroristes diffusent constamment de la propagande, qui pourrait potentiellement radicaliser des acteurs solitaires ou de petits groupes dans le monde entier, les incitant à mener d'autres attaques.

En 2022, l'Office pour la Protection de la Constitution de Hesse a identifié 3 865 personnes liées à des menaces islamistes.

Au 31 juillet 2024, il y avait 13 119 personnes soumises à l'expulsion en Hesse, selon le Registre des Étrangers.

Le gouvernement fédéral, motivé par l'appel de Poseck au changement après Solingen, doit renforcer les mesures d'expulsion pour les personnes sans permis valables. Poseck, plaidant pour une approche holistique de la sécurité, a également proposé de renforcer les lois sur les armes dans le cadre de la stratégie migratoire du gouvernement fédéral.

Lire aussi: