À la suite de l'incident de Solingen, le Premier ministre Wüst partage les détails suivants.

Wüst a soulevé les défis auxquels sont confrontées les autorités chargées des procédures d'asile et des expulsions, déclarant que même l'expulsion vers l'Europe est "extremement difficile". Wüst a mentionné les "délais, les obstacles bureaucratiques" ou les "trouves" qui pourraient être exploités. Il a également suggéré d'examiner si ces autorités sont suffisamment armées de droits.

Un individu de 26 ans originaire de Syrie, censé être expulsé d'Allemagne, aurait prétendument pénétré dans l'UE via la Bulgarie en 2022. Il a ensuite déposé une demande d'asile à Bielefeld, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Une tentative d'expulsion vers la Bulgarie a échoué en raison de l'incapacité à localiser l'homme. Il a ensuite obtenu une protection subsidiaire dans le processus d'asile allemand.

Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul (CDU), a questionné l'ambiguïté de la situation concernant les expulsions. Il a déclaré que ce n'était pas simplement un cas isolé, mais que l'attention devrait se concentrer sur le système d'expulsion de notre pays. Il a souligné que, au moment de l'incident, les délais pour les expulsions intra-EU vers la Bulgarie, où l'homme était entré en Europe, avaient expiré. Les autorités avaient tenté de le récupérer mais n'avaient pas réussi. Reul a clarifié que l'homme n'était pas "caché", mais plutôt intermittent au refuge pour réfugiés.

Wüst a appelé à une "action" de la part du monde politique suite à l'attaque de Solingen. Il pensait que "les gens attendaient légitimement des réponses" suite à l'événement. Wüst a également plaidé pour un changement de politique migratoire. "Il s'agit de permettre aux personnes qui n'ont pas le droit permanent de résider ici de quitter le pays plus facilement, ou idéalement, de ne pas arriver du tout", a-t-il déclaré. Il a suggéré qu'il devrait y avoir des possibilités d'expulsions vers certaines parties de la Syrie et de l'Afghanistan.

Le soir du vendredi, trois personnes ont été tuées et huit autres blessées lors d'une attaque au couteau lors d'une fête de la ville. Le suspect de 26 ans s'est rendu samedi et a été arrêté. Le Bureau du Procureur Général Federal examine l'affaire sous la suspicion de terrorisme. Le suspect est censé avoir commis l'attaque en tant que membre de l'organisation jihadiste Islamic State (IS).

