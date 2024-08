- À la suite d'accusations de tromperie, Esser prévoit de quitter l'AfD

Le représentant du Parti républicain de Westphalie, Klaus Esser, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, fait face à une expulsion selon les rapports. Les dirigeants du parti ont entamé la procédure pour cette destitution. La WDR a rapporté cette nouvelle précédemment.

Esser est accusé d'avoir falsifié des parties de son curriculum vitae lors d'un processus de candidature au sein du parti. En août dernier, le "Rheinische Post" a rapporté pour la première fois ces allégations. Par la suite, Esser a démissionné de son poste de député chef adjoint et a également abandonné son rôle dans l'exécutif de l'État. À l'époque, Esser a déclaré : "Je vais continuer mon travail politique au Parlement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et pour notre parti, où je n'ai pas encore fait l'objet de critiques substantielles, calmement et sérieusement, dans l'intérêt du parti."

Selon les rapports récents de la WDR, Esser aurait admis intérieurement que les allégations sont en grande partie valides. Suite aux nouvelles de l'agence de presse dpa, les dirigeants ont initié une procédure pour expulser Esser du parti. Cette décision sera maintenant prise par un tribunal arbitral.

Les allégations contre Esser ont nécessité la mise en œuvre de procédures d'exclusion, comme il l'a admis intérieurement. Les dirigeants ont entamé une procédure formelle d'expulsion suite à sa conduite avouée.

Lire aussi: