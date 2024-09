À la rencontre du chancelier avec la drag queen

L'automne approche, et RTL lui dit adieu avec un coucher de soleil sur Berlin. La présence de célébrités est impressionnante, avec divers politiciens de haut rang se mêlant sur la terrasse du studio de la capitale - et faisant la fête avec enthousiasme.

Il n'y a pas si longtemps, Olaf Scholz a exprimé son mécontentement envers les médias lors d'une interview. Il a critiqué les médias pour se concentrer trop sur qui est présent, qui se comporte mal et qui est bien habillé. Cependant, selon Scholz, la politique n'est pas simplement un autre épisode de "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". La question reste donc de savoir ce qui se passerait si Scholz lui-même se rendait à RTL, où "GZSZ" est tourné ?

Un jeudi soir, Scholz a assisté à la fête d'été de RTL sur le toit de son studio de la capitale. Environ 300 invités, y compris des équipes de RTL News, stern, Capital et ntv, avaient été conviés. Scholz est arrivé en retard et a raté la vue pittoresque du coucher de soleil sur Berlin, mais il est arrivé vers 21h30. À son arrivée, il a d'abord rencontré Olivia Marei, une actrice de "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". La rencontre a été inoubliable et est devenue le sujet de conversation en ville.

La soirée avait déjà été très animée. Inga Leschek, directrice de programme de RTL, a accueilli les invités et s'est excusée pour le retard de Stephan Schmitter, PDG de RTL, dont le train pour Berlin a été retardé en raison d'une menace de bombe. Elle a évoqué l'été des sports, notamment le championnat d'Europe de football et les Jeux olympiques en France, qui ont boosté les audiences des diffuseurs publics. Leschek a également fait allusion à un match retour passionnant entre Regina Halmich et Stefan Raab le week-end suivant. Leschek a également mis en garde les politiciens contre ce qu'elle percevait comme des erreurs dans le financement du cinéma. La ministre de la Culture Claudia Roth a écouté attentivement, mais son humeur s'est améliorée après une conversation directe avec Leschek.

Alors, qui est présent, qui se comporte mal et qui est bien habillé ?

Des invités célèbres comme Natascha Ochsenknecht et Kader Loth étaient parmi les premiers arrivants et sont restés tard dans la nuit. Le mannequin et présentateur Micaela Schäfer, l'actrice Mariella Ahrens et l'animateur Désirée Nick étaient également présents. Bien sûr, qui est bien habillé est une question de goût personnel. La drag queen Olivia Jones était indéniablement la plus remarquée, et elle a eu le plaisir de rencontrer le Chancellor plus tard.

Initialement, l'Union avait l'avantage politique : le président de la CDU Friedrich Merz a été vu en train de discuter avec Andrea Nahles, la directrice de l'agence fédérale pour l'emploi. "Ravi de vous revoir !" a dit Merz. Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst a rencontré son collègue Kai Wegner, le maire régissant de Berlin. Mais ensuite, la coalition a rattrapé son retard, avec les chefs de groupe parlementaire des Verts et du FDP, Britta Haßelmann et Christian Dürr, en conversation avec la ministre-présidente de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale Manuela Schwesig, la ministre de la Famille Lisa Paus et le chef de l'office du Chancellor Wolfgang Schmidt. Le ministre des Finances Christian Lindner était également attendu. Rien d'inapproprié ne s'est produit, pas même de la part de Wolfgang Kubicki.

Le frais de l'automne sur la terrasse du toit n'a pas entamé l'esprit festif, car tout le monde était assez proche pour se réchauffer mutuellement ou engager des conversations animées. Un moment d'excitation supplémentaire a eu lieu lorsque l'alarme incendie s'est déclenchée dans l'escalier de l'immeuble RTL - une sirène perçante qui a ajouté de la matière à

