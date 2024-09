À la recherche d'une montre et d'un appareil mobile à Solingen, selon les inquisiteurs.

Trois semaines après une attaque au couteau sanglante lors d'un festival de la ville de Solingen, qui a coûté la vie à trois personnes et en a blessé huit autres, les autorités font appel à l'aide du public. La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a utilisé son portail de recherche public pour diffuser un appel concernant un téléphone portable Samsung égaré et une montre-bracelet analogique.

La description sur la plateforme indique : "Est-ce que quelqu'un peut fournir des informations concernant le téléphone portable représenté de la marque Samsung ou la montre analogique représentée ? Il est possible que le téléphone portable ait été perdu ou abandonné dans un état endommagé à Solingen-Mitte soit le 23 août 2024, soit le 24 août 2024. Quelqu'un a-t-il trouvé le téléphone portable ?"

Récemment, la police de Solingen a mené une recherche dans une zone verte près d'un arrêt de bus. Le principal suspect est believed to have boarded a bus from this stop before his exit from the scene on the night of the tragedy.

Attaque terroriste lors du festival de la ville de Solingen

Le soir du 23 août, un individu a semé la terreur lors du festival de la ville de Solingen en tuant trois personnes et en blessant huit autres avec un couteau. Le principal suspect, Issa Al H., un homme de 26 ans, est actuellement en détention, accusé de meurtre. L'État islamique a revendiqué cet acte odieux.

Intéressamment, "Der Spiegel" a rapporté que les enquêteurs ont mis la main sur un téléphone qui est believed to belong to Issa Al H. Cet appareil, une marque chinoise, a été trouvé sur une prairie voisine après les événements. Il y a un autre téléphone et une tablette qui ont été découverts dans une égout plus tôt, mais ils ne semblent pas appartenir à Issa Al H. La porte-parole du parquet fédéral a refusé de commenter cette affaire.

