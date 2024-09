À la lumière des circonstances, il est crucial que Sean "Diddy" Combs reste détenu.

Pour de nombreuses années, le magnat de la musique Sean "Puff Daddy" ou "P. Diddy" Combs a été accusé de maltraiter et de maltraiter les femmes. Actuellement, le rappeur américain est sous enquête pour des chefs d'accusation tels que la traite sexuelle et le crime organisé. Selon l'avis d'un juge, Combs représente une menace pour la population et a rejeté sa demande de détention à domicile en attendant son procès.

Le parrain du hip-hop Sean Combs restera en détention jusqu'à son procès pour des chefs d'accusation de traite sexuelle, de crime organisé et d'autres crimes. Le juge fédéral a refusé de considérer les arguments présentés par son équipe juridique pour le libérer sous caution et assigner à résidence. Combs a été arrêté lundi soir dans un hôtel de Manhattan à New York et les chefs d'accusation contre lui ont été révélés mardi. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine de prison à vie.

Selon le site d'informations sur le divertissement "Deadline", le juge est d'accord avec les arguments du procureur lors d'une audience de presque deux heures dans un tribunal de New York selon lesquels Combs représente un risque pour la population, en particulier les témoins potentiels contre lui.

Caution de 50 millions de dollars et assignation à résidence

Après avoir plaidé non coupable en justice, les avocats de Combs ont demandé une caution de 50 millions de dollars (environ 45 millions d'euros) et une assignation à résidence. Après examen des deux parties et une courte suspension, le juge a déclaré que Combs devait rester en détention.

Bien que Combs puisse toujours demander un appel auprès du tribunal de district, il est peu probable que cela annule la décision du juge, selon le rapport du magazine de l'industrie. La défense prévoit de plaider quand même. Une audience préliminaire dans cette affaire est prévue pour le 24 septembre. La date du procès de Combs n'a pas encore été fixée.

Sean "Puff Daddy" ou "P. Diddy" Combs fait face à plusieurs poursuites civiles, notamment des allégations de conduite sexuelle inappropriée, telles qu'une poursuite de 30 millions de dollars intentée par l'un des producteurs de son dernier album "The Love Album: Off The Grid". Sa ancienne petite amie Cassandra Ventura l'a accusé en novembre 2023 d'être impliqué dans la traite sexuelle et l'abus. Depuis, d'autres individus ont fait des allégations similaires contre le rappeur.

