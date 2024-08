- À la fin de la semaine, attendez-vous à une lumière du soleil, à des nuages et à des précipitations.

Ce week-end, les habitants de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW) auront droit à un mélange de précipitations, d'ensoleillement et de nuages. Le service météorologique allemand (DWD) prévoit que la pluie arrivera cet après-midi, en maintenant les températures entre 23 et 26°C, sans précipitations.

Vendredi, les nuages domineront le ciel et il y aura une chance de pluie en fin de journée. Les vents viendront du sud-ouest, avec des rafales plus fortes à certains endroits. Samedi débutera avec du soleil, mais les nuages s'accumuleront et s'épaissiront au fil de la journée. Des orages sont prévus à partir de l'ouest, apportant des averses et des orages occasionnels, ainsi que des précipitations importantes dans certaines zones isolées. Les températures oscilleront entre 24 et 28°C.

Enfin, dimanche apporte des prévisions optimistes de temps sec et de températures plus douces, avec des pics entre 20 et 23°C.

Malgré la pluie prévue samedi, de nombreuses personnes pourraient choisir de profiter du reste du week-end, en profitant du soleil et des périodes de ciel clair. Quels que soient les changements météorologiques, le week-end à venir en NRW promet une variété d'expériences météorologiques à ses habitants.

