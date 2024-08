- À la convention démocrate, la personnalité de l'émission Oprah Winfrey se moque de Vance.

À Chicago, la reine des talk-shows, Oprah Winfrey, a surpris tous les participants de la réunion du Parti démocrate en lançant une pique subtile contre le candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance. Les commentaires de Vance sur les femmes sans enfants du pays, les qualifiant de "femmes sans enfants avec des chats", avaient suscité une certaine agitation.

S'adressant à la foule, Oprah a mis en avant l'unité entre les Américains que certains cherchent à minimiser. Elle a utilisé l'analogie d'une maison en feu, où l'aide n'est pas donnée en fonction de la religion ou des opinions politiques. "Nous ne nous intéressons pas à leur partenaire ou à leur préférence de vote. Tout ce qui nous préoccupe, c'est de les secourir. Et si cette maison appartient à une 'femme sans enfants avec des chats', nous essayons sacrément de sauver le chat aussi."

Oprah n'a pas explicitement nommé Vance ou le candidat républicain à la présidence, Donald Trump. Cependant, elle a subtilement fait référence à la nécessité de confronter les brutes, en faisant référence à la protection de la liberté et de la démocratie. Elle a insisté sur le fait que la vertu et le respect étaient tout aussi importants que les élections de novembre. C'est une question de caractère et de morale.

S'adressant aux électeurs indécis et indépendants, Oprah les a exhortés à réfléchir à leurs choix. "Choisissons l'espoir plutôt que le scepticisme", a-t-elle suggéré. "Optons pour la raison plutôt que le non-sens. Restons fidèles à la vérité. défendons l'honneur - et accueillons la joie." Oprah a mis en avant le fait que ces qualités étaient le mieux incarnées par le candidat démocrate à la présidence, Kamala Harris.

Reconnue dans le monde entier pour son émission de télévision américaine à succès, Oprah a accumulé une fortune et s'est forgé une réputation de culte. Elle est considérée comme l'une des femmes les plus influentes d'Amérique et joue le rôle d'une figure maternelle nationale officieuse. Au-delà de sa carrière à la télévision, elle est actrice et productrice, et possède même son propre réseau de télévision.

L'apparition surprise d'Oprah à la réunion du Parti démocrate a été un plaisir pour beaucoup, servant de rappel surprise de son rôle influent dans la promotion de l'unité et de l'égalité.

