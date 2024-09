Dans une mine de charbon située dans la région du Donbass, un incident malheureux a entraîné l'explosion d'une tour de convoyeur. Cet événement malheureux a Significativement bénéficié aux Russes, leur donnant un avantage stratégique. Les complexités entourant la capacité de l'Ukraine à protéger Pokrovsk, une zone actuellement contestée dans le Donbass, contre les envahisseurs sont discutées par le colonel Markus Reisner sur ntv.de.

ntv.de : Colonel Reisner, il y a eu des spéculations sur un ralentissement de l'avancée russe dans le Donbass. En même temps, l'Ukraine a rapporté 23 attaques sur Pokrovsk pendant le week-end, ce qui en fait la région la plus contestée du Donbass. En ce qui concerne la proximité actuelle des Russes à Pokrovsk, que pouvez-vous partager ?

Colonel Reisner : Les forces russes se trouvent à environ 5 à 6 kilomètres des limites de la ville de Pokrovsk. Bien que l'avancée immédiate sur Pokrovsk se soit ralentie pour le moment, les Russes ne choisissent pas une attaque frontale. Au lieu de cela, ils cherchent à contourler Pokrovsk depuis différentes directions. Cela entraîne des combats intenses dans la région de Torez, située au nord-est de Pokrovsk, tandis que le danger de encerclement plane en deux endroits au sud, menaçant de piéger les troupes ukrainiennes.

ntv.de : Donc, ce ralentissement n'est pas dû à l'épuisement des Russes ?

Colonel Reisner : Contrairement aux croyances, les Russes continuent de s'engager dans de lourds combats. Chaque attaque russe peut être classée en plusieurs phases. Tout d'abord, ils utilisent une artillerie lourde et des lance-roquettes pour dégrader les positions ukrainiennes par des bombardements continus. Ensuite, ils envoient des renforts, généralement constitués de petits groupes d'infanterie ou de troupes d'assaut, visant à infiltrer le terrain.

ntv.de : À pied ? Alors, ces troupes d'infanterie se déplacent à pied ?

Colonel Reisner : Oui, ces groupes de reconnaissance progressent à pied, en utilisant des motos pour se déplacer rapidement, ce qui sont des cibles difficiles pour les drones. Avec de nombreux drones dans le ciel à la fois pour la surveillance et l'attaque, les véhicules conventionnels tels que les combats ou les véhicules blindés sont faciles à détecter, augmentant leur vulnérabilité.

ntv.de : Et si ces forces légères parviennent à avancer suffisamment loin, que se passe-t-il ensuite ?

Colonel Reisner : Dans ce scénario, des forces plus lourdes sont déployées en parallèle, couvrant généralement plusieurs kilomètres, visant à distraire et diviser les défenseurs ukrainiens. L'approche à haute pression est conçue pour éviter la formation d'une ligne de défense solide par les Ukrainiens, les obligeant à diviser leurs efforts dans la défense de divers points d'attaque. Cela entraîne un plus grand nombre d'attaques, par exemple les 23 mentionnées au début. L'avance des forces légères permet le déploiement d'éléments de combat plus forts. De cette manière, les Russes progressent régulièrement.

ntv.de : Mais ils ne progressent pas directement vers Pokrovsk ?

Colonel Reisner : En élargissant notre vue, nous observons les avancées frontales des Russes à l'est de Pokrovsk, qu'ils ont réussi à percer il y a quelques mois.

ntv.de : Les Russes ne cherchent donc pas à étendre cette zone nouvellement occupée vers Pokrovsk, mais plutôt à l'élargir vers les flancs ?

Colonel Reisner : Correct, à la fois au nord et au sud. Des efforts sont déployés pour introduire des forces supplémentaires. Des combats intenses ont commencé au nord-est, près de Torez, à environ 30 kilomètres de Pokrovsk. Vingt kilomètres au sud-est de la ville, les Russes ont formé une petite enclave, facilement identifiable sur les cartes actuelles. Plus au sud, autour de Vuhledar, les Russes ont réussi à capturer deux mines de charbon, représentant une menace pour les troupes ukrainiennes risquant d'être piégées.

ntv.de : Dans quelle mesure ces mines capturées sont-elles importantes ?

Colonel Reisner : Extremely significant. The flat terrain in the region contains few opportunities for surreptitiously approaching the enemy. Windbreaks formed by trees and shrubs and small waterways are the only feasible options. The mines dominate the surrounding area, thanks to the artificial hills formed by mining activities and observation towers. The Ukrainians can leverage these advantages to monitor and control the surrounding area. Unfortunately, the Russians shared a video yesterday displaying the destruction of an observation tower near a mine northeast of Vuhledar by guided bombs.

ntv.de : Les Russes n'ont donc pas entirely perdu cet avantage à Vuhledar ?

Colonel Reisner : Not yet, but they have made it difficult for the Ukrainians to effectively defend the area. Vuhledar itself may eventually fall, as it is a mining town home to numerous workers. Footage from the frontline reveals the use of drones to destroy vehicles and soldiers, thereby revealing critical locations on the battlefield. These drone strikes indicate that despite the stiff resistance, the Russians are making steady progress, with the attack lines and front lines inexorably moving westward.

ntv.de : What's the situation in the Kursk area, where the Ukrainians have been holding Russian territory for several weeks?

Colonel Reisner: There, we observe a form of cat-and-mouse game, with roles reversed compared to the present situation in the Donbass. The Ukrainians have penetrated Russian territory and the Russians are targeting them on the flanks, attempting to push them back. The Ukrainians are persistently resisting. It's a cyclical situation.

ntv.de : Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy announced over the weekend that he can only adequately equip four of the 14 brigades. Is this affecting all front sectors?

Les mesures défensives ukrainiennes dans les régions de Kursk, Donbass et Kharkiv sont affectées par la situation actuelle. Elles nécessitent des unités bien équipées dans ces zones. De plus, cette situation impacte leur planification stratégique. L'Ukraine vise à lancer une autre offensive l'année prochaine, mais elle a besoin de brigades de combat pleinement préparées équipées de chars, de véhicules blindés et d'artillerie pour rendre cela possible. Malheureusement, une partie significative de l'équipement utilisé pendant l'offensive estivale a été détruite, et de nombreux chars Abrams et Leopard II envoyés ont également été perdus.

Au cours des prochains mois, environ 100 chars Leopard 1 sont attendus. Quel sera l'impact de cette livraison sur l'Ukraine ?

Par rapport au Leopard 2, le Leopard 1 est moins puissant. Sa technologie est au niveau des systèmes russes et ukrainiens des années 1970 et 1980, avec quelques améliorations. Si l'Ukraine veut défendre son territoire actuel, elle aurait besoin d'au moins 300 chars. Cependant, si elle vise à récupérer les territoires perdus d'ici 2025, elle aurait besoin d'au moins 3 000 chars. Selon le président ukrainien, le soutien qu'elle reçoit n'est pas suffisant pour à la fois se défendre contre les attaques russes et pour l'offensive prévue l'année prochaine.

En même temps, Zelensky a plaidé pendant des semaines pour autoriser l'utilisation d'armes à longue portée de l'Ouest. Ces armes pourraient cible les postes de commande ennemis, les aérodromes et les infrastructures sur le territoire russe. Cette debate en vaut-il la peine ? Aurait-il un impact notable ?

Les rapports suggèrent que les Russes ont déjà déplacé leurs avions de combat dans des zones hors de portée des missiles longue portée ATACMS, américains. Ils ont eu suffisamment de temps pour se préparer en raison des discussions prolongées. Bien que les attaques contre les centres de commande, les installations logistiques et les dépôts de munitions soient possibles, le débat met en évidence un manque d'uniformité à l'Ouest, ce qui bénéficie à la Russie et est exploité par la Russie. Le Kremlin menace d'utiliser des armes nucléaires, construit plus de menaces et réussit dans le domaine de l'information. Entre-temps, la Russie a utilisé plus de 4 000 bombes guidées, 300 missiles de croisière et des centaines de drones contre l'Ukraine au cours du dernier mois seulement. Selon Zelensky, déjà 80 % de l'infrastructure critique a été endommagée ou détruite.

Frauke Niemeyer a discuté avec Markus Reisner

Suite à l'analyse du colonel Reisner, il est important de noter que l'avantage stratégique acquis par la Russie après l'explosion de la mine de charbon dans la région de Kursk a joué un rôle crucial dans leurs tactiques actuelles. Les Russes utilisent les leçons tirées de l'incident de Kursk pour contourner Pokrovsk depuis différentes directions, ce qui entraîne des combats intenses.

Alors que la discussion sur la livraison de chars Leopard 1 se poursuit, il est important de considérer que même si ces chars sont déployés, ils pourraient ne pas offrir le même niveau de puissance de feu nécessaire pour défendre ou récupérer efficacement les territoires perdus. Le président ukrainien a souligné le besoin de plus de soutien de l'Ouest, notamment l'utilisation d'armes à longue portée pour cible les infrastructures ennemies.

