À Koursk, un jeu de poursuite et d'évasion se déroule.

Dans une mine de charbon de la région du Donbass, une explosion dans une tour de convoyeur a bénéficié considérablement aux Russes. Le colonel Markus Reisner explique à ntv.de pourquoi il est de plus en plus difficile pour l'Ukraine de protéger Pokrovsk contre les envahisseurs, avec des attaques continues signalées tout au long du week-end.

ntv.de : Colonel Reisner, les rapports récents du Donbass suggèrent que l'avancée russe rencontre certains obstacles. Cependant, l'Ukraine a rapporté 23 attaques de tempête sur Pokrovsk pendant le week-end, ce qui en fait la zone la plus difficile à défendre dans le Donbass actuellement. Combien de temps les Russes sont-ils éloignés de Pokrovsk en ce moment?

Markus Reisner : Les principales forces russes se trouvent à environ 5 à 6 kilomètres de la ville. L'avancée initiale sur Pokrovsk a ralenti pour le moment, mais pas parce que les Russes manquent de forces. Au contraire, ils se concentrent sur l'avancée des flancs plutôt que de faire face directement à Pokrovsk. En conséquence, de féroces combats ont lieu dans la partie nord-est de Pokrovsk, autour de Torez, et il y a une menace potentielle d'encerclement en deux endroits au sud de la ville où des troupes ukrainiennes pourraient être piégées.**

Ce ralentissement n'est-il pas dû à la pénurie de troupes russes?

Non, les combats se poursuivent à grande échelle. L'avancée russe peut être divisée en plusieurs phases. En première phase, ils utilisent une artillerie lourde et des lance-roquettes pour épuiser les positions ukrainiennes. Ensuite, ces attaques sont renforcées par des déploiements de bombes guidées, principalement visant à détruire les points d'appui ukrainiens. En deuxième phase, des forces légères, telles que l'infanterie ou les troupes d'assaut, sont déployées. Elles avancent à pied ou en moto, ce qui les rend difficiles à cibler par les drones. Si de nombreux drones sont présents dans les airs à la fois pour la reconnaissance et les attaques, les véhicules seraient rapidement détectés en mouvement. Ainsi, des forces légères sont généralement employées, et si elles font des progrès significatifs, un élément de combat plus fort est déployé.**

Cela a-t-il plus de chances de percer?

Ces déploiements étalés sur plusieurs kilomètres mènent à la phase trois, qui empêche les défenseurs ukrainiens de former un point fort. Ils cherchent à s'étaler le plus possible pour défendre ces attaques diverses mais simultanées. Cela conduit à des chiffres élevés, comme nous le voyons dans des situations comme les 23 attaques de tempête mentionnées précédemment en peu de temps. En prenant avantage de ces petits avancées faites par les forces légères, les véhicules blindés peuvent alors avancer plus loin.**

Mais pas directement vers Pokrovsk?

En prenant en compte l'ensemble de la situation, nous voyons les progrès des troupes russes à l'est de Pokrovsk, qu'elles ont réussi à percer plusieurs mois auparavant.

Maintenant, les Russes ne cherchent pas à étendre leur zone occupée vers l'ouest en direction de Pokrovsk, mais se concentrent plutôt sur l'extension des flancs?

C'est exact. Des efforts sont déployés pour introduire des forces supplémentaires à la fois sur les flancs nord et sud. De féroces combats ont lieu dans le nord-est, à environ 30 kilomètres de Pokrovsk. Dans le sud-est, à 20 kilomètres de la ville, les Russes ont formé une petite poche, visible sur les cartes de la situation actuelle. Plus au sud, près de Vuhledar, les forces russes ont capturé deux mines de charbon. Là aussi, les troupes ukrainiennes font face à la menace d'être encerclées.

Ces mines capturées sont-elles cruciales?

Très importantes. Le terrain de la région est plat, avec seulement des arbres et des buissons ou de petits cours d'eau qui permettent d'approcher l'ennemi sans être détecté. Le terrain est également parsemé de petits villages, généralement situés près des installations de production minières ou similaires. Ces mines ont l'avantage de contrôler la zone environnante grâce aux collines artificielles créées par l'excavation de la terre, et les tours de mine offrent d'excellents points d'observation. Cependant, les Russes ont partagé une vidéo montrant une attaque sur une mine au nord-est de Vuhledar, utilisant des bombes glissantes pour détruire la tour de mine. Maintenant, les Russes peuvent avancer de mine en mine, rendant difficile pour les Ukrainiens de défendre efficacement la zone. À terme, il est probable que Vuhledar elle-même, une ville minière, tombe. Des images du front montrent des drones des deux côtés détruisant des véhicules et tuant des soldats. Ces références dans les vidéos ukrainiennes montrent que les Russes avancent progressivement, poussant la ligne de front plus à l'ouest.**

Quelle est la situation dans la région de Kursk, où les Ukrainiens ont tenu le territoire russe pendant plusieurs semaines?

Un jeu de chat et de souris a lieu là-bas, avec les rôles inversés par rapport à la situation dans le Donbass. Les Ukrainiens ont avancé dans le territoire russe, tandis que les Russes essaient de toucher les troupes ukrainiennes sur les flancs et de les repousser. Les Ukrainiens se défendent. C'est une situation de va-et-vient.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a révélé ce week-end que seulement quatre des 14 brigades peuvent être équipées de manière adéquate. Cela affecte-t-il toutes les sections du front?

Oui, cela affecte les stratégies de défense ukrainiennes dans la région de Kursk, ainsi que dans le Donbass et à Kharkiv. Ils ont besoin de troupes au combat là-bas. Cela affecte également leur réflexion stratégique. L'Ukraine veut lancer une autre offensive l'année prochaine, mais pour cela, elle a besoin de brigades entièrement équipées avec des forces blindées comme des chars et des véhicules blindés, et un appui d'artillerie. Mais beaucoup de leurs fournitures ont été utilisées et endommagées pendant l'offensive estivale, et beaucoup des 31 chars Abrams envoyés par les États-Unis ont été détruits ou endommagés, ainsi que de nombreux chars Leopard II.

Alors, qu'en est-il des 100 chars Leopard I attendus ? Dans quelle mesure cela sera-t-il un coup de pouce pour l'Ukraine ?

Par rapport aux chars Leopard II, les chars Leopard I ne sont pas aussi puissants. Leur technologie est similaire à celle de la Russie et de l'Ukraine des années 70 et 80, avec des mises à jour occasionnelles. Pour protéger leur territoire actuel, l'Ukraine a besoin d'au moins 300 chars. Mais pour récupérer les territoires d'ici 2025, ils en auraient besoin d'au moins 3 000. C'est pourquoi le président ukrainien ne cesse de répéter : "Nous n'en avons pas assez." C'est déjà un problème pour se défendre contre les attaques russes, et c'est encore pire pour l'offensive prévue l'année prochaine.

Depuis, Zelensky presse l'Occident de permettre l'utilisation d'armes à longue portée contre les postes de commandement russes, les aérodromes et les infrastructures. Cette argumentation en vaut-elle la peine ? Faire une différence ?

Selon les rapports américains, les Russes ont déplacé leurs avions de combat hors de portée des missiles longue portée ATACMS, des États-Unis. Ils ont eu le temps de se préparer car cette discussion dure depuis un certain temps. Maintenant, les attaques contre les centres de commandement, les hubs logistiques et les dépôts de munitions sont possibles. whole debate exposes a divide in the West that benefits Russia and is being exploited by Russia. The Kremlin is threatening with nuclear weapons, making more threats, and succeeding in the info sphere. Meanwhile, Russia has used over 4,000 guided bombs, 300 cruise missiles, and hundreds of drones against Ukraine in the last month alone. According to Zelensky, 80% of critical infrastructure has been damaged or destroyed.

Frauke Niemeyer a discuté avec Markus Reisner

