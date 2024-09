À Kiev à 13 h 17, la "stratégie de victoire" comprend une invitation à l'OTAN.

Stratégie de "Victoire" de Volodymyr Zelensky Inclut une Invitation de l'Ukraine à l'OTAN

La "Stratégie de Victoire" présentée par le Président Volodymyr Zelensky de Kiev implique d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'OTAN, selon un communiqué d'Andrij Jermak, chef de l'équipe de Zelensky, lors d'une apparition à New York. Cette stratégie englobe à la fois des aspects militaires et diplomatiques. L'invasion russe de l'Ukraine a été en partie alimentée par les aspirations de Kiev à rejoindre l'alliance militaire occidentale.

12:42 : Après les Propositions de Paix de Zelensky, la Russie S'en Tient à Ses Objectifs de Guerre

Malgré l'intérêt de Kiev pour les négociations, Moscou poursuit ses objectifs de guerre en Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré : "Une fois ces objectifs atteints, d'une manière ou d'une autre, l'opération militaire spéciale prendra fin." Peskov répondait aux affirmations de Zelensky, faites lors de sa visite aux États-Unis, selon lesquelles la fin de la guerre était de plus en plus probable. Zelensky présente sa "Stratégie de Victoire" aux États-Unis dans le but de mettre la pression sur Moscou pour des pourparlers diplomatiques. Les objectifs de la Russie comprennent le contrôle des régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhzhia ; la prévention de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ; et, précédemment, le renversement du gouvernement de Kiev. De nombreux experts estiment que l'objectif ultime de la Russie est l'annexion de toute l'Ukraine.

11:59 : Situation à Wuhledar qui se Dégénère - Les Soldats Russes Utilisent Probablement des Tactiques Douteuses

Selon Deepstate, un canal militaire pro-ukrainien, la situation dans la ville de Wuhledar se détériore. Les forces russes tentent de circond la zone tout en la réduisant en ruines à l'aide d'artillerie et d'autres moyens. Deepstate signale l'absence d'entrée de troupes russes (mise à jour à 09:27). "Tenir jusqu'au bout signifie sacrifier nos soldats, ce qui est inacceptable. Nous aurions dû considérer les conséquences plus tôt, mais maintenant il est trop tard. Les soldats de la 72e Brigade ne se rendent pas et continuent de se battre", déclare une source. Selon Nexta, la Russie utilise la tactique de la "terre brûlée", en bombardant lourdement Wuhledar depuis les airs.

11:15 : Images Satellite à Haute Résolution Montre des Dégâts Extensifs dans les Dépôts de Munitions Russes

L'Ukraine a récemment mené une série d'attaques réussies contre les dépôts de munitions russes, détruisant une quantité importante de roquettes, d'obus d'artillerie et d'autres fournitures. Des images satellite à haute résolution de Maxar montrent l'ampleur des dernières attaques à Oktyabr'sk et Toropez.

10:46 : Attaques Dévastatrices sur Saporishshya : Un Mort, Plusieurs Blessés et Des Destructions Massives

Les frappes aériennes russes sur la ville ukrainienne du sud-est de Saporishshya ont fait un mort et plusieurs blessés, selon les rapports officiels. La région a été touchée par des "attaques aériennes massives" pendant deux heures lundi soir, selon l'agence d'état de défense civile. "Un homme est mort et six autres ont été blessés, dont une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans", a écrit le gouverneur régional Ivan Fedorov sur Telegram. De plus, une installation d'infrastructure et des bâtiments résidentiels ont été incendiés. Un employé de la mairie a rapporté que 74 blocs d'appartements et 24 maisons privées avaient été endommagés dans différentes parties de la ville.

10:07 : Munz sur l'Équipage du Porte-Avions Russe "Admiral Kuznetsov" : "Le Porte-Avions est Probablement Inapte pour un Service Futur"

L'équipage du porte-avions russe "Admiral Kuznetsov" est reportedly déployé sur le front, selon un rapport de Forbes. Le correspondant Rainer Munz de Moscou explique que le déploiement de l'équipage pourrait être un signe des difficultés financières de la Russie.

09:27 : Wuhledar au Bord du Gouffre - Les Troupes Russes Rapportées en Avancée

Les troupes russes sont reportedly en train de progresser vers la ville ukrainienne de l'est de Wuhledar, selon les médias d'État et les blogueurs. "Les forces russes ont pénétré dans Wuhledar - l'assaut sur la ville a commencé", a écrit Yuri Podolyaka, un blogueur militaire pro-russe né en Ukraine. D'autres blogueurs militaires pro-russes ont également rapporté l'attaque. Les médias d'État russes ont rapporté que la ville, située dans la région de Donetsk, est encerclée, et que des combats ont lieu à l'est de la localité. Le colonel Reisner, expert militaire, a déclaré à ntv.de que les troupes russes avançaient sur Wuhledar depuis plusieurs directions, comme un étau. "Wuhledar est en danger d'être encerclé. Il semble peu probable que la 72e brigade mécanisée, équipée de chars et de véhicules blindés, puisse maintenir le contrôle de la région."

08:59 : Russie et Ukraine S'affrontent avec des Drones pendant la Nuit

La défense aérienne russe aurait abattu 13 drones ukrainiens pendant la nuit, selon les rapports d'État. Six ont été interceptés au-dessus des régions de Belgorod et de Kursk, et un au-dessus de la région de Bryansk, selon l'agence de presse TASS, citant le ministère de la Défense russe. L'armée de l'air ukrainienne a rapporté que la Russie les avait attaqués avec 81 drones et quatre missiles pendant la nuit. Soixante-dix-neuf drones ont reportedly été abattus ou contraints de s'écraser. Il n'y a eu aucun rapport immédiat de pertes ou de dommages.

08:17 : Le Danemark S'en Tient aux Frappe à Long Portée Contre la Russie

La Première ministre danoise Mette Frederiksen plaide en faveur de l'autorisation par les alliés de l'Ukraine de l'utilisation d'armes occidentales à portée étendue contre la Russie. Sa proposition vise à mettre fin aux débats concernant les frontières. Frederiksen a clarifié lors d'une interview avec Bloomberg que la frontière la plus importante avait déjà été franchie. "Et cela s'est produit au moment où les Russes ont envahi l'Ukraine." Elle refuse fermement de laisser toute entité russe dicter ce qui est juste en matière de NATO, d'Europe ou de l'Ukraine.

07:38 : Mesures d'Économie alors que des Soldats Russes sont Portés Disparus

06:59 Discord from Russia Offre Peu d'Espoirs de Résolution du Conflit

Tandis que le président ukrainien Zelenskyy promeut un "plan de victoire" aux États-Unis, aucun signe de résolution du conflit n'émerge de Russie. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), le Kremlin maintient une position de désintérêt pour un règlement qui n'implique pas la soumission complète du gouvernement ukrainien et la dissolution de l'État ukrainien. Des représentants russes de haut rang ont récemment exprimé leur réticence à participer au prochain sommet de la paix. De plus, le porte-parole du Kremlin, Peskov, a réaffirmé que la Russie n'était pas disposée à négocier dans toute autre circonstance que la capitulation ukrainienne et considérait l'OTAN et l'Occident comme un ennemi commun.

06:27 Une Meilleure Coopération Pourrait Accélérer la Fin de l'Aggression Russe, Dit Zelenskyy

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, des actions résolues du gouvernement américain pourraient accélérer la fin de l'agression russe contre l'Ukraine vers le début de l'année prochaine. Zelenskyy a mentionné dans un post sur son canal Telegram suite à une réunion avec une délégation bipartite du Congrès américain que la fin de l'année présente une véritable opportunité d'intensifier la collaboration entre l'Ukraine et les États-Unis.

05:44 Attaque au Feu de Deux Adolescents Contre un Hélicoptère Mi-8 à Omsk

Deux adolescents ont mis le feu à un hélicoptère Mi-8 sur une base aérienne russe à Omsk samedi dernier à l'aide d'une bombe incendiaire artisanale, selon le canal Telegram Baza. Les deux adolescents de 16 ans ont été arrêtés et ont apparemment affirmé avoir été payés 20 000 dollars pour mener l'attaque. L'hélicoptère a subi des dommages importants, selon les médias russes. Un incident similaire s'est produit le 11 septembre, lorsque deux mineurs ont incendié un hélicoptère Mi-8 à l'aéroport de Noyabrsk dans la région de Tyumen. Il y a eu des actes de sabotage récurrents dans diverses régions de Russie, y compris des déraillements de trains. En janvier, les services de renseignement militaire ukrainiens (HUR) ont affirmé que certaines voies ferrées russes avaient été ciblées par "des adversaires inconnus" du régime de Poutine.

04:44 Les Pays du G7 Discutent de la Livraison de Missiles de Portée Élevée à Kyiv

Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 aborderont lundi la question éventuelle de la livraison de missiles de portée élevée à l'Ukraine, capables de frapper le territoire russe. Cette information a été rendue publique par le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Par ailleurs, la Russie recevrait de nouvelles armes, y compris des roquettes iraniennes, malgré les dénégations répétées de Téhéran à ce sujet.

03:50 Zelensky : "La Paix Est Peut-être Plus Proche que Nous Ne Le Pensons"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime un optimisme quant à la paix avec la Russie. Dans une interview avec le diffuseur américain ABC News, il a déclaré : "Je pense que nous sommes plus proches de la paix que nous ne le pensons." Il a insisté sur l'importance du soutien continu des États-Unis et de ses partenaires pendant l'entretien.

02:50 Des Victimes suite aux Attaques Russes à Saporizhzhia

Les troupes russes ont lancé une nouvelle série d'attaques sur la ville ukrainienne du sud-est de Saporizhzhia tard dans la soirée de mardi. Un décès a été signalé par le gouverneur régional Ivan Fedorov. Un officiel de la ville cité par Suspilne a déclaré que cinq personnes, dont une fille de 13 ans, avaient été blessées. Au moins 23 personnes ont été blessées lors des attaques précédentes sur la ville, et sept autres personnes ont été blessées pendant les heures précédant et suivant la dernière attaque. Deux maisons ont apparemment été détruites lors de la dernière attaque, bien que le type d'arme utilisé reste incertain. Les forces russes ont également ciblé des infrastructures dans la ville, entraînant un incendie qui a été maîtrisé par les services d'urgence sans faire de blessés.

1:29 Les Forces Ukrainiennes Font Face à une Forte Pression dans la Région de Pokrovsk

Les forces militaires ukrainiennes font face à une forte pression dans l'est du pays, selon leurs propres rapports. Comme mentionné dans leur rapport du soir, la situation à Pokrovsk et à Kurachove reste tendue. Sur les 125 attaques russes le long du front, plus de la moitié ont eu lieu dans ce secteur. Le principal objectif des attaques de l'ennemi était Pokrovsk, selon la direction des forces armées ukrainiennes. Bien que les observateurs indépendants créditent les Ukrainiens d'avoir ralenti l'avancée russe sur Pokrovsk stratégiquement importante, la situation reste critique pour les défenseurs près de Kurachove. Les avancées des troupes russes près de Hirnyk représentent une menace pour encercler plusieurs unités là-bas. De même, un contournement des positions de défense est indiqué plus au sud près de Vuhledar, une ville que les Russes n'ont pas réussi à capturer lors des assauts frontaux précédents.

0:28 Un Américain Condamné en Russie pour Tentative d'Enlèvement d'Enfant

Un citoyen américain a été condamné à six ans de prison en Russie pour avoir prétendument tenté de quitter le pays sans le consentement de son ex-femme russe, en prenant son fils de quatre ans avec lui. Un tribunal dans l'enclave de Kaliningrad l'a reconnu coupable de "tentative d'enlèvement" et a ordonné qu'il purge sa peine dans un camp de travail. Le tribunal a expliqué sur Telegram qu'il avait tenté de sortir le enfant du pays sans obtenir le consentement de son ex-femme. Il a été arrêté en essayant de franchir la frontière avec la Pologne par une zone forestière avec son fils, avant d'être intercepté par les gardes-frontières. Les tensions entre les États-Unis et la Russie sont élevées en raison du conflit en Ukraine.

23:14 Bilan des victimes après une attaque contre un village russe près de la frontière ukrainienneTrois personnes ont été tuées et deux blessées, dont un enfant, lors d'une attaque contre le village russe d'Archangelskoe, situé à cinq kilomètres de la frontière ukrainienne, selon les autorités locales. Le village a été bombardé lundi par l'armée ukrainienne.

22:13 Zelensky remercie Scholz pour le soutien allemand après une rencontre à New YorkSuite à une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz à New York, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'Allemagne. "Nous sommes extrêmement reconnaissants envers l'Allemagne pour son soutien", a déclaré Zelensky sur X. "Ensemble, nous avons sauvé de nombreuses vies, et nous pouvons certainement faire plus pour renforcer la sécurité sur tout le continent européen." Toutefois, Scholz a réaffirmé la position de l'Allemagne de ne pas fournir d'armes avancées à l'Ukraine.

21:35 Forbes : Le porte-avions russe en déclin envoie son équipage faire la guerre en UkraineLe seul porte-avions opérationnel de Russie, l'"Amiral Koutsenov", est confronté à de nombreux pannes depuis son lancement dans les années 1980, malgré le fait qu'il n'ait effectué que quelques déploiements. Le magazine "Forbes" rapporte que des soldats du bataillon de 15 000 membres de l'Amiral Koutsenov sont de plus en plus envoyés combattre en Ukraine, non pas sur le porte-avions, mais en tant que membres de leur propre bataillon. Le rapport suggère que cela fait partie des mesures déployées par la Russie pour répondre à ses besoins mensuels d'incorporation, estimés à 30 000 nouveaux combattants par mois. Entre-temps, l'Amiral Koutsenov se détériore et est plus susceptible de devenir un résident permanent de la côte de Mourmansk.

