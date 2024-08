- À Kharkiv, une attaque aérienne russe entraîne de nombreux morts et blessés.

Dans une frappe aérienne russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, située au nord, au moins 4 personnes, dont une fille de 14 ans, ont perdu la vie. Selon le gouverneur militaire de Kharkiv, Oleh Synyehubov, environ 28 autres personnes ont été blessées, le nombre pourrait augmenter. Des bombes aériennes guidées ont touché divers objectifs, dont un immeuble résidentiel de 12 étages qui s'est partiellement effondré, selon les déclarations officielles.

"Cette situation aurait pu être évitée si nos forces de défense avaient eu la capacité de détruire les avions militaires russes à leur base", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message Telegram. Il a une fois de plus souligné l'importance de l'obtention d'armes occidentales à longue portée pour frapper des sites à l'intérieur de la Russie compte tenu des destructions.

Les explosifs ont explosé dans plusieurs quartiers de la ville qui était autrefois la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Des blessures ont été signalées chez plusieurs enfants, selon les registres du gouvernement. Kharkiv, située à peine à environ 30 kilomètres de la frontière russe, a été fréquemment cible d'attaques russes. Au début de l'invasion orchestrée par le chef du Kremlin, Vladimir Putin, les soldats russes ont également tenté de saisir Kharkiv mais ont échoué.

L'amélioration de la défense aérienne est essentielle, a poursuivi Zelensky. Selon Kyiv, pour protéger leurs propres villes, ils doivent également neutraliser la menace russe. Les frappes sur les aérodromes militaires à l'intérieur de la Russie sont essentielles, où sont stationnés les bombardiers et les avions de chasse. Zelensky a plaidé presque tous les jours pour que l'Ouest autorise l'utilisation de livraisons d'armes pour des frappes sur le territoire russe. Jusqu'à présent, il y a eu des restrictions. Cependant, le pays utilise également ses propres drones et missiles pour les attaques. L'Ukraine se défend contre l'invasion russe à l'aide d'une assistance militaire occidentale depuis plus de deux ans et demi.

