À Kharkiv, neuf personnes ont été blessées, tandis que deux décès ont été signalés à Sapporichya.

Hier, le mardi, la ville ukrainienne de Kharkiv a subi une autre violente frappe aérienne russe. Plusieurs quartiers ont été touchés par des bombes guidées, entraînant un nombre croissant de victimes. Le bilan actuel s'élève à 9 blessés. Cette dernière attaque s'ajoute à une série d'incidents ciblant des civils qui se sont produits récemment. Dimanche, un bombardement précis a coûté la vie à une femme et en a blessé 43 autres, dont 4 enfants. Des raids aériens russes ont également touché des localités dans l'oblast de Saporizhzhia, faisant 2 morts.

8:46 Ukraine : les installations énergétiques de Sumy de nouveau prises pour cible Les autorités ont rapporté que des drones russes ont de nouveau ciblé des installations énergétiques à Sumy, une métropole du nord-est de l'Ukraine. Les premières évaluations suggèrent qu'il n'y a pas eu de morts, mais ces attaques incessantes mettent une pression considérable sur le système énergétique. Mardi, la Russie a bombardé la ville et ses environs avec des roquettes et des drones, causant une interruption de l'alimentation électrique pour environ 280 000 ménages, selon le ministère de l'Énergie.

8:27 État-major ukrainien : les pertes russes explosent à 1130 L'État-major ukrainien rapporte que 1130 soldats russes ont été tués ou blessés au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de l'invasion russe à part entière en février 2022, l'Ukraine a enregistré un total de 637 010 pertes ennemies. Au cours de la journée écoulée, les forces ukrainiennes ont éliminé 25 systèmes d'artillerie, 45 véhicules de transport et de ravitaillement, et 6 chars.

7:55 L'Ukraine prévoit de déployer des avions de chasse F-16 occidentaux Les responsables de l'Air Force ukrainienne ont conçu un plan de déploiement pour les avions de chasse F-16 occidentaux à venir. Toutes les tâches assignées aux militaires et au ministère de la Défense ont été définies, comme l'a mentionné le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son discours vidéo du soir. Le Commandement de l'Air Force a également discuté de la possibilité d'étendre la flotte d'avions et de poursuivre la formation des pilotes. De nombreuses voix à Kyiv plaident en faveur d'une formation de base des pilotes renforcée, la durée de formation actuelle étant de seulement 40 jours. L'Ukraine s'attend à recevoir environ 60 avions F-16, mais seuls quelques-uns ont été livrés pour l'instant.

7:19 La Russie signale le repoussement d'attaques de drones ukrainiens dans plusieurs régions La Russie partage des informations sur des attaques de drones ukrainiens dans plusieurs régions. Les unités de défense aérienne ont réussi à abattre 54 drones ukrainiens sur cinq régions russes pendant la nuit, selon TASS, citant le ministère de la Défense. La moitié des drones ont été abattus dans la région frontalière de Kursk, le reste dans les régions frontalières de Bryansk et Belgorod, et les régions occidentales de Smolensk et Oryol. L'agence ne mentionne pas la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, où des habitants et des blogueurs militaires rapportent une attaque de drone sur un important dépôt de munitions à Toropets, déclenchant un incendie dans la ville et nécessitant l'évacuation des habitants.

6:57 Une attaque ukrainienne inflige de lourds dommages à un dépôt de munitions russe Des blogueurs militaires rapportent que la frappe ukrainienne sur Toropets dans la région de Tver a allumé un dépôt de munitions contenant de nombreuses tonnes d munitions et de roquettes. Le dépôt, que les blogueurs affirment avoir considérablement augmenté ces dernières années, comprend 42 bunkers renforcés et 23 entrepôts et ateliers. L'ancien officier du renseignement russe Igor Girkin affirme que la situation dans la région est maintenant sous contrôle. Les blogueurs militaires ukrainiens concluent, en analysant leurs données, que des dommages importants ont été infligés, en particulier aux bunkers les plus récents.

6:20 Le député fractionnel du parti vert propose un débat sur l'influence russe en Allemagne Le député fractionnel du parti vert, Konstantin von Notz, demande une discussion au Bundestag sur les opérations d'influence russe en Allemagne. "Des documents internes de la 'usine de propagande' russe SDA montrent les méthodes sournoises par lesquelles les entités russes manipulent notre démocratie, les discours publics et les élections", déclare l'officiel de la sécurité intérieure. "Avec l'AfD, le BSW et d'autres complices propageant les narratives russes dans l'espace public et les parlements, des partenariats nuisibles se forment pour saboter les intérêts allemands ensemble. Les individus soutenant l'Ukraine sont identifiés, surveillés et des tentatives sont faites pour les discréditer publiquement."

5:42 Les trolls russes diffusent de fausses vidéos concernant Kamala Harris Selon une recherche menée par Microsoft, des acteurs russes intensifient leur campagne de désinformation contre la candidate à la présidence américaine Kamala Harris. Un groupe associé au Kremlin, appelé Storm-1516, a produit deux vidéos falsifiées depuis fin août pour salir la campagne de Harris et de son colistier Tim Walz. Une vidéo montre une foule de partisans de Harris agressant unsupposé participant à un meeting Trump. La deuxième vidéo met en scène un acteur diffusant la fausse allégation selon laquelle Harris serait responsable d'avoir blessé une fille dans un accident en 2011, la laissant handicapée, et aurait fui les lieux. Les deux vidéos ont prétendument été vues des millions de fois, selon Microsoft.

5:19 Des explosions et un incendie dans la région russe de Tver Des attaques de drones ukrainiens, selon des sources russes, ont déclenché un incendie dans la région russe de Tver. Des débris d'un drone ukrainien démoli auraient allumé l'incendie à Toropets, nécessitant l'évacuation partielle des habitants. Le gouverneur Igor Rudenya l'a annoncé sur l'application de messagerie Telegram. Les pompiers travaillent actuellement pour contenir l'incendie. La cause exacte de l'incendie n'a pas encore été déterminée. Les unités de défense aérienne russe sont toujours engagées pour repousser une soi-disant "attaque de drones massive" sur la ville. La ville, d'une population d'environ 11 000 habitants, est apparemment le site d'un dépôt russe de roquettes, de munitions et d'explosifs, selon un rapport de 2018 de l'agence de presse d'État RIA.

03:57 Invasion de drones en RussiePlusieurs régions russes de l'ouest sont attaquées par des drones ukrainiens, selon les gouverneurs locaux. La région de Smolensk, près de la frontière avec la Biélorussie, a vu sept drones abattus, a annoncé le gouverneur Vasily Anochin sur Telegram. Un drone a également été abattu au-dessus de la région d'Orel par la défense aérienne russe, a rapporté le gouverneur Andrei Klichkov sur Telegram. Au moins quatorze drones ont été abattus dans la région de Briansk, a révélé le gouverneur Alexander Bogomaz sur Telegram. L'Ukraine affirme que les attaques ont ciblé des infrastructures militaires, énergétiques et de transport vitales pour les efforts de guerre de la Russie.

02:56 Les États-Unis enquêtent sur les exportations d'uranium russe via la ChineLe gouvernement américain examine les soupçons selon lesquels la Chine pourrait contourner l'interdiction d'importation d'uranium russe aux États-Unis en importation d'uranium enrichi de Russie et en exportant son propre uranium vers les États-Unis, selon Reuters. "Nous sommes préoccupés par l'évasion de l'interdiction d'importation d'uranium russe", a déclaré Jon Indall de l'Association des producteurs d'uranium des États-Unis (UPA). "Nous ne voulons pas passer brutalement de sources russes à des importations chinoises. Nous avons demandé au département du Commerce d'entreprendre une enquête." Le département du Commerce des États-Unis n'a pas encore commenté la question.

Les États-Unis vont reconstituer leurs réserves de pétroleSelon une source interne, les États-Unis prévoient d'augmenter leurs réserves stratégiques de pétrole de six millions de barils. Si cela se concrétise, cela serait la plus importante acquisition depuis la importante libération en 2022. Le gouvernement américain a considérablement réduit ses réserves de pétrole en réponse aux prix élevés de l'essence après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, ce qui a marqué la "plus grande libération de réserves de pétrole jamais vue".

00:45 Victimes civiles à SaporizhzhiaLa Russie a prétendument attaqué la région de Saporizhzhia, tuant au moins deux civils et en blessant cinq autres, selon le gouverneur Ivan Fedorov. Le gouverneur Fedorov a également révélé que Komyshuvakha dans la région avait été "lourdement attaquée", avec plusieurs bâtiments et une installation d'infrastructure endommagés. Les équipes de secours sont toujours sur place pour évaluer l'ampleur des dégâts.

23:38 L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU sur le plan de paix de ZelenskyL'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que les États-Unis ont examiné le plan de paix proposé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. During a press conference at UN Headquarters, she stated, "We have studied President Zelensky's peace plan. We believe it holds potential for success. It's crucial to determine how we can collaborate in this endeavor." Thomas-Greenfield expressed optimism for progress in the peace talks, without providing further details. She presumably referred to the "victory plan" on Ukraine's side, which Zelensky unveiled last month.

22:29 Alerte erronée en Latvia : un objet non identifié s'avère être des oiseauxLa Lettonie a signalé une fausse alerte concernant une violation de son espace aérien par un objet volant non identifié. L'armée de l'air a confirmé que l'objet signalé, qui provenait du voisinage de la Biélorussie et avait traversé la région orientale de Kraslava en Lettonie, n'était qu'un groupe d'oiseaux. Plus tôt, le ministère de la Défense à Riga avait annoncé une potentielle incursion, ce qui a entraîné le décollage de chasseurs de l'OTAN, mais finalement, ils n'ont trouvé aucune autre menace dans la région.

21:59 Moldavie et Allemagne signent un pacte de cybersécuritéLa Moldavie et l'Allemagne collaborent pour renforcer leur défense contre la "guerre hybride de Poutine", selon la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock. En offrant

