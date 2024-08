Fête célébrant les expressions musicales et les valeurs démocratiques - À Jamel, la forêt résonne avec un rythme pendant deux jours.

À Jamel, le bruit revient : La ville située dans le district de Nordwestmecklenburg accueille à nouveau le festival de musique et de démocratie "Jamel rocks the Förster" les 27 et 28 de ce mois. Depuis 2007, des artistes musicaux notables attirent l'attention sur Jamel, en particulier en abordant la présence significative de néo-nazis dans le village voisin de Gägelow. Les élections régionales upcoming en Saxe et en Thuringe ajoutent une couche d'intérêt supplémentaire à cet événement.

Comme de tradition, les artistes seront révélés uniquement au début du festival. Selon le site web du festival, "ceux qui s'intéressent à la fois aux actes musicaux extraordinaires et au message politique du festival auront l'opportunité d'acheter des billets". Les billets pour cette édition, au nombre de plus de 3 000, ont été vendus en moins de trente minutes après le début de la prévente.

Les séminaires et stands d'information complètent la programmation principale.

Outre les performances sur les deux scènes principales, des séminaires et des stands d'information seront également proposés. Parmi les artistes précédents qui ont participé à cet événement, on peut citer Fettes Brot, Die Ärzte, Deichkind, Herbert Grönemeyer, Marteria, Danger Dan, Igor Levit et Kraftklub.

Au début de l'année, une controverse politique locale a éclaté autour du festival. Un conseiller municipal a accusé les organisateurs de l'événement - Birgit et Horst Lohmeyer - de malversations environnementales. Le parquet de Schwerin ayant jugé qu'il n'y avait pas assez de preuves, il a décidé de ne pas ouvrir d'enquête. En mars, un contrat d'utilisation de la zone de prairie urgemment nécessaire a été signé avec les organisateurs du festival.

S'exprimant sur la situation, Birgit Lohmeyer a déclaré : "Nous ne nous laisserons pas décourager et nous nous tiendrons unis contre les fascistes et leurs complices dans cette région." Son mari, Horst Lohmeyer, a ajouté : "Notre festival ne sert pas seulement nos propres intérêts, mais il renforce également les bénévoles, les artistes et les participants comme moyen de résistance joyeuse contre l'extrême droite."

Le festival de musique et de démocratie a lieu dans le district de Mecklembourg-du-Nord-Ouest, plus précisément à Jamel. Malgré une controverse politique locale l'an dernier, les organisateurs, Birgit et Horst Lohmeyer, restent déterminés à lutter contre le fascisme dans le district de Nordwestmecklenburg.

Lire aussi: