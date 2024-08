- À Hildesheim, Elversberg subit une défaite de 7-0 au deuxième tour.

L'équipe de division inférieure SV Elversberg a balayé VfV 06 Hildesheim en Coupe DFB, se qualifiant pour le tour suivant avec une victoire impressionnante de 7-0 (3-0).

Des buts de Luca Schnellbacher (17e minute), Robin Fellhauer (32e) et un but contre son camp de Yannik Schulze (43e) ont mis Elversberg en position de force à la pause. En deuxième période, Paul Stock (51e), Frederik Schmahl (62e), Carlo Sickinger (77e) et Joseph Boyamba (78e) ont ajouté à leur total.

Il y a quelques années, ces deux clubs se disputaient la victoire en Regional League. Cependant, le cours des événements a vu Hildesheim être relégué en cinquième division après la saison 2022/23, tandis qu'Elversberg grimpait jusqu'à la 2. Bundesliga.

La 2. Bundesliga allemande compte désormais SV Elversberg, qui s'est considérablement amélioré depuis ses précédentes rencontres avec VfV 06 Hildesheim dans les divisions inférieures. Malgré les récents difficultés de Hildesheim, ayant été relégué en cinquième division allemande après la saison 2022/23.

