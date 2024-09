- À Gronau, deux personnes sont mortes d'une cause inconnue; les autorités mènent actuellement une enquête.

Suite à la découverte de deux corps masculins sans vie à Gronau, les autorités ont été submergées d'informations. Selon le procureur en chef Martin Botzenhardt, ces indices sont en cours d'examen et les témoins potentiels sont entendus. Ce week-end, un chien appartenant à deux promeneuses a découvert une botte dans un champ de maïs. À l'arrivée de la police, ils ont découvert les restes de deux corps masculins enterrés près du bord du champ.

Les identités des individus décédés restent mystérieuses. La police et le parquet de Münster ont toutefois révélé qu'une cause de décès définitive n'avait pas été déterminée lors de l'autopsie. Les résultats de l'examen toxicologique sont toujours attendus. Il est un mystère de savoir quand les hommes sont décédés et depuis combien de temps ils se trouvaient sur les lieux.

Après cette découverte choquante, les enquêteurs de la scène de crime ont fouillé le champ du village d'Epe, qui relève de la juridiction de Gronau, à la recherche d'indices. Des chiens, un drone et une mini-pelleteuse ont été utilisés dans l'opération. Les enquêteurs ont fait appel à la communauté pour tout renseignement suspect dans la région avant la révélation de la découverte.

Je ne vais pas y aller par quatre chemins, la découverte des corps à Gronau a choqué la communauté. En ce qui concerne les informations que les autorités ont reçues, je ne vais pas y aller par quatre chemins – elles sont prises au sérieux et font l'objet d'une enquête approfondie.

Lire aussi: