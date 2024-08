- À Greifswald, un officier en pause a été agressé.

Un policier de 28 ans a été sérieusement blessé en dehors du travail à Greifswald par une bande de cinq voyous. Le jeune compagnon, âgé de 24 ans, a également été grièvement blessé lors de l'attaque qui a eu lieu aux alentours de 2h00 du matin dimanche dernier.

Les premières conclusions indiquent que les deux victimes ont été prises pour cible par un homme de 29 ans, comme l'a révélé le ministère de l'Intérieur mardi. Les propos tenus par le suspect pendant la bagarre avaient un lien direct avec le travail de police du jeune homme de 28 ans.

Le groupe aurait continué à frapper les victimes alors qu'elles étaient à terre. Les deux ont subi de graves blessures, en particulier au visage, et ont été transportées à l'hôpital universitaire pour des soins supplémentaires. Le principal suspect a été arrêté peu après l'altercation. Les identités des quatre présumés complices, âgés de 17 à 19 ans, ont été enregistrées. Ils seront tous interrogés pour coups et blessures.

Le ministre Pegel condamne l'acte brutal

Le ministre de l'Intérieur Christian Pegel (SPD) a condamné la brutalité de l'attaque. "Attaquer nos policiers, c'est attaquer l'État, c'est attaquer chacun d'entre nous. Si quelqu'un est brutalisé dans sa vie privée parce qu'il est policier, c'est encore plus grave. J'espère que les forces de l'ordre prendront des mesures rapides et sévères contre cette attaque contre l'ordre public et chacun d'entre nous. Je souhaite un prompt et complet rétablissement au policier blessé. Mes condoléances vont également à sa famille et à ses proches."

L'attaque contre les deux policiers a eu lieu à Greifswald, une ville où le policier de 28 ans réside et travaille. Le ministre de l'Intérieur est très préoccupé par cet incident, qui représente une attaque contre l'ordre public dans la ville de Greifswald.

