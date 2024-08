À environ 13h21, on spécule qu'un missile russe a frappé un barrage situé au nord de Kiev.

Grosse offensive aérienne sur l'Ukraine ce matin : une centrale hydroélectrique près de Kyiv endommagée Une offensive aérienne importante a eu lieu ce matin en Ukraine, ayant prétendument touché un barrage au nord de Kyiv avec un missile russe présumé. Une vidéo diffusée par le journaliste Yaroslav Trofimov du "Wall Street Journal" et d'autres sources montre une partie de la centrale hydroélectrique en feu. "Si le barrage cède, des millions de personnes en aval pourraient périr", écrit Trofimov. Pour l'instant, il n'y a pas de rapports officiels sur les dommages à la structure.

12:57 Zelenskyy décrit l'attaque comme "l'une des plus lourdes" de la Russie La Russie a utilisé plus de 100 missiles et près de 100 drones dans la dernière grande attaque, selon les rapports ukrainiens. "C'était l'une des attaques les plus lourdes", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans un message vidéo publié sur Telegram. En même temps, le ministère russe de la Défense affirme via Telegram avoir réussi à cibler "toutes les installations d'infrastructure pertinentes" lors d'importantes attaques contre l'Ukraine. Zelenskyy décrit cette offensive comme une "attaque combinée" qui a inclus "plus de 100 missiles de différents types" et environ 100 drones Shahed d'origine iranienne. Du côté russe, le ministère de la Défense parle d'une "grande frappe" utilisant des "armes de longue portée précises" sur des "installations énergétiques importantes".

12:38 Kyiv appelle l'Occident à autoriser des frappes en profondeur sur le territoire russe L'Ukraine demande à l'Occident d'autoriser l'utilisation d'armes pour des frappes en profondeur sur le territoire russe. "Une telle action accélérerait la fin du terrorisme russe", déclare le chef de cabinet du président Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, sur Telegram.

12:09 Porte-parole du Kremlin déclare les négociations avec l'Ukraine inutiles La Russie considère les négociations avec l'Ukraine sur un cessez-le-feu comme virtually inutiles. L'incursion de forces ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk est inacceptable, selon le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov. Les négociations sur un cessez-le-feu ont cessé d'être pertinentes et la préoccupation n'est plus d'actualité.

11:41 Munz : "L'armée biélorusse manquait de force" Le dictateur Lukashenko a mobilisé des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine, suscitant des préoccupations dans la région. Cependant, selon le correspondant de ntv Rainer Munz, il s'agit plus d'une démonstration de force que d'une véritable menace.

11:25 Sources de renseignement suggèrent un sabotage russe à l'alerte de Geilenkirchen Des rapports de renseignement sur une menace potentielle de sabotage russe à l'aide d'un drone ont conduit à une augmentation temporaire du niveau de sécurité à la base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen, près d'Aix-la-Chapelle. Des sources ont présenté une indication sérieuse de préparatifs pour une probable opération de sabotage russe contre la base de l'OTAN.

11:20 Images satellites : les Russes peinent à contrôler l'incendie à Proletarsk Le dépôt de carburant de Proletarsk, dans le sud de la Russie, brûle depuis plus d'une semaine selon les dernières images satellites du système de surveillance des incendies et des forêts de NASA FIRMS. Un raid de drone ukrainien a allumé l'incendie dans le dépôt avec plus de 70 citernes individuelles le 17 août.

8:50 - Rapports non confirmés font état d'une autre attaque ce matin Des rapports non confirmés font état d'une autre attaque ce matin. Les autorités régionales de Rostov ont déclaré l'état d'urgence dans le district de Proletarsk. Selon TASS mercredi, 47 pompiers ont été blessés jusqu'à présent dans l'incendie.

10:50 - La Pologne déploie des avions de chasse Le pays voisin de l'Ukraine, la Pologne, a envoyé des intercepteurs en réponse aux attaques russes proches de sa frontière, selon l'agence de presse PAP. Des avions alliés étaient également impliqués dans l'opération. En réponse, l'armée de l'air ukrainienne a rapporté que l'armée russe avait déployé temporairement 11 bombardiers longue portée Tu-95, qui transportent des missiles de croisière, ainsi que le lancement de missiles hypersoniques Kinzhal contre l'Ukraine et l'attaque du pays depuis la mer Noire.

10:22 - Vidéo : un soldat ukrainien tire sur un missile russe avec une mitrailleuse Des soldats ukrainiens d'une unité de défense aérienne dans la région occidentale de Transcarpathie ont prétendument tiré sur un missile russe à l'aide d'une mitrailleuse montée sur un camion ce matin, comme le

10:14 Premiers décès signalés après des frappes aériennes russes sévères

Au moins trois morts ont été signalés suite aux raids aériens russes, selon les autorités ukrainiennes. Des rapports de victimes ont été signalés à Loutsk à l'ouest, Dnipro à l'est et Saporischschja au sud. Le maire de Loutsk, Ihor Polischtschuk, a confirmé qu'un immeuble multifamilial avait été touché par "une attaque de l'ennemi" et avait entraîné une mort. Les gouverneurs des régions d'Odessa, Saporischschja et Kharkiv ont annoncé des explosions dans leurs territoires respectifs via Telegram et ont conseillé aux résidents de chercher un abri. Plus tôt, le gouverneur de la région de Poltava, Filip Pronin, a rapporté que cinq personnes avaient été blessées suite à une attaque contre une installation industrielle.

08:53 La tension monte alors que les forces biélorusses se concentrent près de la frontière ukrainienne

L'Ukraine surveille de près la concentration de troupes biélorusses à sa frontière. Ce déploiement est plus important que les précédents et l'implication des forces biélorusses dans le conflit pourrait avoir des conséquences graves, comme l'a détaillé la journaliste de ntv Nadja Kriewald.

08:25 Des explosions secouent plusieurs villes ukrainiennes - Kyiv souffre d'une panne de courant

Plusieurs villes ukrainiennes ont connu des explosions suite à l'importante attaque aérienne russe (voir l'entrée à 07h24). Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le pays aux alentours de 6h locales. Les premières explosions ont été entendues à Kyiv aux alentours de 8h30, suivies d'autres explosions. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que "plusieurs quartiers" de la capitale avaient connu des pannes de courant, et qu'il y avait également des problèmes d'approvisionnement en eau dans certaines zones de la ville. Des explosions ont également été signalées à Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Saporischschja, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi et Kryvy Rih.

07:50 Moscou annonce la destruction de 20 drones ukrainiens

ici. Le ministère de la Défense russe a déclaré que ses systèmes de défense aérienne avaient réussi à intercepter 20 drones dirigés contre les territoires russes pendant la nuit, selon son communiqué officiel. Neuf drones ont été interceptés au-dessus de la région de Saratov, trois au-dessus de Kursk, et deux chacun au-dessus de Belgorod, Bryansk et Tula. Un drone a été détecté au-dessus des régions d'Oryol et de Riazan.

07:24 La Russie lance une attaque aérienne intense sur l'Ukraine

L'Ukraine fait face à une importante attaque aérienne, selon plusieurs sources. Le "Kyiv Post" a rapporté qu'on entendait des explosions à Kyiv à ce moment-là, alors que l'Ukraine faisait face à une grande attaque de roquettes et de drones depuis le sol, l'air et la mer. L'expert militaire Nico Lange a déclaré que la Russie lançait simultanément des missiles depuis des navires dans la mer Noire et 11 bombardiers Tu-95, tout en utilisant des drones et des missiles balistiques dans son attaque. "L'attaque aérienne russe sur l'Ukraine est importante", a-t-il noté. Des explosions ont été signalées dans plusieurs villes.

06:41 La Corée du Nord: Kim Jong Un pousse à la production de plus de drones kamikazes

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a ordonné l'accélération et la production de plus de drones kamikazes comme "un élément clé des préparatifs de guerre", selon l'agence de presse officielle KCNA. Les drones kamikazes sont des véhicules aériens sans pilote armés d'explosifs et programmés pour s'écraser sur des cibles ennemies. La Russie utilise fréquemment des drones iraniens, tels que le type Shahed, en Ukraine. Les liens militaires entre la Corée du Nord et la Russie se sont renforcés. Le test de drone, selon KCNA, a eu lieu samedi alors que les tensions avec la Corée du Sud voisine s'intensifiaient. Des photos publiées par KCNA montrent des avions blancs à ailes en forme de X volant vers des cibles de chars et explosant. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, les cibles de simulation ressemblent à des chars K-2 sud-coréens.

06:34 L'Ukraine: 1140 soldats russes rapportés tués ou blessés quotidiennement

Des sources militaires ukrainiennes affirment que 1140 soldats russes ont été tués ou blessés en 24 heures. Cela porte le nombre total de militaires russes "éliminés" depuis le début du conflit à 6 088 200. Cependant, ces chiffres n'ont pas été indépendamment confirmés. De plus, quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiple, un système de défense aérienne et 39 drones ont été rapportés détruits dans la même période.

06:12 Kyiv conseille à Minsk d'éviter les "erreurs regrettables"L'Ukraine a exhorté la Biélorussie à retirer ses importantes contingents de troupes et son matériel militaire de leur frontière commune. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères ukrainien, le gouvernement biélorusse est invité à s'abstenir d'actions hostiles et à retirer ses troupes de la région frontalière. L'Ukraine met en garde la Biélorussie contre la réalisation d'"erreurs regrettables" sous la pression de Moscou. La Biélorussie n'a pas encore réagi. Selon les rapports ukrainiens, les troupes stationnées à la frontière sont composées de forces spéciales biélorusses et d'anciens mercenaires du groupe Wagner, armés de chars, d'artillerie, de systèmes de défense aérienne et d'équipement d'ingénierie, situés dans la région de Gomel. Le communiqué souligne également que l'Ukraine n'a jamais pris d'actions hostiles contre le peuple biélorusse et n'envisage pas de le faire à l'avenir.

05:46 Officiel russe signale des dommages à des habitations causées par des débris de dronesDans la région russe de Saratov, des habitations ont été endommagées suite à des débris de drones ukrainiens abattus, selon le gouverneur régional. Saratov et Engels ont été touchés, avec tous les services d'urgence dépêchés sur les lieux. Engels abrite une base aérienne de bombardiers stratégiques pour la Russie.

03:52 Défense aérienne prévient d'une attaque de drones sur KyivLa défense aérienne ukrainienne est active dans la région de Kyiv pour protéger contre les attaques de drones russes, selon les rapports de l'administration militaire régionale. Pour l'instant, il n'y a pas de rapports de dommages ou de pertes.

00:19 Zelensky condamne une "attaque délibérée" contre l'équipe de ReutersDans son discours du soir, le président ukrainien Zelensky a évoqué l'attaque de roquette mortelle contre l'équipe de Reuters dans la ville orientale ukrainienne de Kramatorsk. Un employé de Reuters a perdu la vie, tandis que deux autres ont été blessés. Le défunt, Ryan Evans, un ancien soldat britannique de 38 ans, travaillait avec Reuters depuis 2022, fournissant des conseils en matière de sécurité pour les journalistes en Ukraine, en Israël et aux Jeux olympiques de Paris 2022. Zelensky a qualifié l'attaque de "délibérée et calculée", exprimant ses condoléances à la famille et aux amis d'Evans. Le Bureau du procureur général d'Ukraine a annoncé une enquête sur l'incident, qui s'est produit à 22h35 heure locale. Reuters n'a pas encore confirmé si la roquette avait été tirée depuis la Russie ou si l'hôtel avait été délibérément pris pour cible. La Russie est restée silencieuse sur la question.

