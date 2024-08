- À Dresde, Weidel accuse Ampel et le syndicat de " fausses déclarations électorales "

La leader de l'AfD, Alice Weidel, a formulé des allégations de "manipulation électorale" contre la coalition du trafic lumineux et l'Union en réponse à leur proposition de renforcement de la sécurité et des politiques migratoires. Lors de ses remarques de clôture après l'événement de campagne de l'AfD de Saxe à Dresde, elle a déclaré : "Il s'agit simplement d'un signe de panique avant les élections régionales."

Selon Weidel, si la détermination politique avait été suffisante, des mesures auraient pu être mises en place beaucoup plus tôt. Elle s'est opposée à l'adoption tardive des politiques des demandeurs d'asile de l'AfD, qui préconisent une aide monétaire plutôt que des services.

À la suite de l'attaque au couteau tragique à Solingen, le gouvernement fédéral a convenu de nouvelles mesures pour lutter contre le terrorisme islamique, contrôler la migration irrégulière et renforcer les lois sur les armes à feu. L'Union a également plaidé pour une politique migratoire plus stricte après Solingen.

Weidel a prédit un "Miracle Bleu" qui balaierait à la fois la Saxe et la Thuringe lors des élections régionales du 1er septembre. Elle a exprimé l'espoir que ce phénomène ne serait pas limité à Dresde mais s'étendrait sur les deux régions. Elle a loué l'héritage de liberté de la Saxe et a réitéré son appel à un "second 1989".

Le co-président de l'AfD, Tino Chrupalla, a partagé l'optimisme de Weidel, déclarant avec confiance : "Nous sortirons vainqueurs le 1er septembre". Son objectif ultime est de transformer la république, en commençant par Dresde.

Urban, le leader de l'AfD de Saxe, a accusé la CDU de briser ses promesses électorales et a juré de la mettre en opposition pour mettre fin à la "trahison des intérêts de nos citoyens". Il a plaidé pour un changement de pouvoir dans le pays.

