- À Dresde, un homme de 37 ans a été reconnu coupable de maltraitance d'enfants.

Un homme originaire de Pirna, âgé de 37 ans, a été condamné à six ans et demi de prison par le tribunal régional de Dresde pour plusieurs cas de violences sexuelles graves sur des enfants et de production de pornographie enfantine. Le verdict est toujours en attente, et il reste actuellement en détention.

La commission de protection de l'enfance a établi que l'homme ciblait principalement de jeunes filles, les abusant souvent à plusieurs reprises dans des environnements familiers, tels que des jardins ouvriers, même lors d'événements tels que des mariages et des anniversaires, dans divers endroits de Saxe et de Thuringe.

Moment de Confession au Tribunal

Le procureur et les familles des victimes ont demandé une peine de huit ans de prison, tandis que la défense plaidait pour cinq ans et neuf mois. Les juges ont considéré favorablement la confession, la coopération avec les investigations, le regret et les excuses de l'homme, déclarant qu'il avait "un certain niveau de prise de conscience" mais qu'il avait "encore beaucoup de travail devant lui" (selon la juge Eva Stief).

En revanche, les facteurs qui jouaient contre le défendeur étaient la durée prolongée de ses crimes (de 2015 à 2022), le nombre élevé d'instances, le jeune âge des victimes (la plus jeune n'avait que un an), son intérêt pour la pornographie enfantine violente et les dommages qu'il a causés aux familles dont il a exploité les maisons et la présence, comme l'a observé la juge Stief. Ils trouvent maintenant difficile de faire confiance aux autres après avoir réalisé que leurs amis les plus proches pourraient potentiellement commettre de tels actes.

La commission a conclu que le défendeur avait intentionnellement manipulé les situations et avait agi de manière très délibérée. "L'appareil photo était toujours prêt, le téléphone jamais loin."

Les actions de l'homme, notamment la production de pornographie enfantine et les multiples cas de violences sexuelles sur des enfants, sont classées comme des crimes graves. De plus, les victimes et leurs familles continuent de lutter contre les conséquences émotionnelles, car elles trouvent maintenant difficile de faire confiance aux autres en raison de la trahison.

Lire aussi: