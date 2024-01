À deux semaines des caucus, la rivalité entre DeSantis et Haley domine les ondes tandis que Trump maintient son statut de favori.

Il s'agissait plutôt d'une publicité politique attaquant la campagne présidentielle du gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui est entré dans le bar plus tard, espérant convaincre les habitants de l'Iowa que la description était loin d'être appropriée.

"Nous allons y arriver", a-t-il déclaré à un homme après avoir bu une gorgée de Guinness.

Deux semaines avant les caucus de l'Iowa, les ondes sont remplies de publicités des alliés de l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, qui attaquent M. DeSantis et vice-versa. En effet, après que M. DeSantis a quitté le bar, une publicité appelant Mme Haley "Tricky Nikki" a été diffusée, payée par un super PAC soutenant le gouverneur de Floride, ce qui illustre la façon dont les deux hommes s'attaquent sans merci l'un à l'autre à mesure que la course s'intensifie.

Mais pas une seule fois au cours de la diffusion du Citrus Bowl, une publicité n'a été diffusée pour cibler le favori de la course, Donald Trump - un thème récurrent de la guerre des publicités dans ce cycle présidentiel. L'ancien président est rarement le sujet des millions de dollars dépensés pour influencer les républicains, et il n'est pas non plus le point de mire de ses rivaux sur la piste de campagne.

Alors que les candidats républicains à la présidence préparent leur plaidoyer final pour les habitants de l'Iowa, ils n'ont pas donné beaucoup d'indications sur la possibilité de changer cette dynamique avant les caucus du 15 janvier. N'ayant pas réussi à s'imposer comme l'alternative incontestée à Trump en 2023, le succès de ses adversaires en 2024 dépend maintenant de leur capacité à écarter rapidement les autres.

M. Trump a multiplié les apparitions dans les États où se déroulent les premières nominations, organisant quatre événements en Iowa en l'espace d'un mois vers la fin de l'année.

Sa présence démesurée en tant qu'ancien président, associée à ses problèmes juridiques, a éclipsé sa dernière campagne présidentielle. Une performance dominante lors de la première course à l'investiture pourrait être le premier domino sur la voie d'une victoire rapide de M. Trump. Toutefois, même les projections les plus optimistes montrent que les républicains restent divisés sur la question de savoir s'il doit représenter le parti à l'avenir. Sa campagne, soucieuse de ne pas être prise au dépourvu après son échec dans l'Iowa en 2016, s 'est concentrée ces derniers mois sur le recrutement et la formation de près de 2 000 bénévoles dans l'État.

Les autres candidats continuent de faire le calcul qu'il vaut mieux défendre l'ancien président face à l'escalade des contestations de sa candidature plutôt que de risquer de contrarier les républicains qui envisagent de se tourner vers un nouveau candidat, sans pour autant s'y engager. M. DeSantis, Mme Haley et l'entrepreneur Vivek Ramaswamy ont défendu M. Trump après que la secrétaire d'État démocrate du Maine l'a retiré du scrutin la semaine dernière. Ces derniers jours, ils ont également indiqué clairement qu'ils gracieraient M. Trump - qui fait l'objet de quatre inculpations pénales - s'il était élu à la Maison-Blanche.

"Tout ce qu'ils ont fait, c'est se grignoter mutuellement de l'élan et Trump n'en sort pas indemne", a déclaré Jeff Angelo, animateur de radio conservateur dans l'Iowa, qui a interviewé la plupart des candidats du GOP lors de son émission très populaire. "Ils ont passé presque tout leur temps à se donner des coups de poing, et ils touchent Trump avec une plume. C'est exactement le même problème qu'en 2016".

Les exemples de ce traitement disparate ont été nombreux dans les derniers jours de décembre.

Après que Mme Haley a échoué, lors d'une réunion publique dans le New Hampshire, à reconnaître le rôle de l'esclavage dans le déclenchement de la guerre de Sécession, M. DeSantis l'a attaquée sans relâche pendant des jours, déclarant qu'elle n'était pas "prête pour le primetime", tandis que sa campagne diffusait tous les gros titres négatifs sur la gaffe. Mais plus tôt en décembre, lorsque Trump a emprunté le langage des suprémacistes blancs pour décrire les immigrés sans papiers, un DeSantis plus modéré a décrit la rhétorique sombre comme une "erreur tactique".

De même, Mme Haley a accusé M. DeSantis de mentir sur ses antécédents pour sauver ses propres aspirations présidentielles, et ses alliés se sont régulièrement moqués de l'agitation qui entoure son opération politique. Cependant, elle a refusé à plusieurs reprises de répondre directement à la question de savoir si elle serait la colistière de M. Trump, et ses critiques à l'égard de ce dernier sont beaucoup plus discrètes.

M. DeSantis et Mme Haley participeront jeudi à des réunions publiques organisées par CNN et débattront une dernière fois avant que les républicains de l'Iowa ne se rendent à leurs caucus. Pour la cinquième fois, M. Trump évitera la scène du débat, se contentant de laisser ses rivaux s'affronter. L'ancien président tiendra deux rassemblements dans l'État samedi.

L'inconfortable réalité de cette situation est un défi plus immédiat pour M. DeSantis, qui a misé sa candidature sur une bonne performance dans l'Iowa, le premier État du calendrier des nominations du GOP. Le statut incertain de Never Back Down, le super PAC en difficulté qui a construit son opération de terrain dans l'Iowa et dépensé plus de 40 millions de dollars en publicité, mais qui a connu un exode massif de ses dirigeants au cours des dernières semaines, complique encore ses efforts.

Les loyalistes de DeSantis ont pris le contrôle et un deuxième super PAC proche de son équipe diffuse désormais des publicités dans l'Iowa pour attaquer Haley, mais ses conseillers craignent que le changement de stratégie ne soit intervenu trop tard pour freiner l'élan de cette dernière dans l'État, et une troisième place, autrefois impensable, est soudain un scénario qu'ils sont obligés d'envisager. Pendant ce temps, l'opération de terrain chargée de réduire l'avance de Trump le jour des caucus se poursuit sans les vétérans qui l'ont créée.

Les circonstances ont poussé certains des plus proches alliés de DeSantis à chercher des réponses. Steve Deace, un animateur de radio conservateur de l'Iowa qui, pendant des décennies, a travaillé en étroite collaboration avec les campagnes présidentielles républicaines passées dans l'État, a déclaré qu'il restait confiant dans le travail de terrain de M. DeSantis et qu'il voyait dans les événements une énergie comparable à celle des précédents candidats victorieux. Mais il a également reconnu que les républicains n'étaient peut-être pas prêts à tourner la page Trump.

Aucun candidat en tête d'un sondage du Des Moines Register avec une avance à deux chiffres au cours du mois précédant le caucus n'a perdu par la suite. Dans le sondage réalisé par le journal en décembre, M. Trump était en tête avec plus de 30 points d'avance.

"J'ai du mal à croire que tous les sondages sont des escroqueries, mais je ne vois rien sur le terrain qui indique une avance de 30 points (pour Trump)", a déclaré M. Deace. "Et je n'ai jamais vu à quoi ressemble un panneau de Nikki Haley, alors que nous sommes à deux semaines des caucus. C'est le cycle le plus étrange que j'aie jamais rencontré".

M. Trump et ses alliés ont passé la dernière partie de l'année 2023 à encourager ses partisans à ne pas se reposer sur leurs lauriers au vu des données qui suggèrent qu'il est largement en tête du peloton.

"Cela ne veut pas dire que c'est ce qu'un caucus va produire", a déclaré Susie Wiles, conseillère de Trump, avant un récent rassemblement dans le New Hampshire. "C'est pourquoi il est bon, d'une certaine manière, d'avoir d'abord un caucus parce que c'est, je dirais, plus difficile qu'une primaire. Voyons donc ce qui se passe.

Face à ces circonstances, M. DeSantis a maintenu un calendrier chargé dans l'espoir de créer une dynamique. Il a prévu quatre apparitions mercredi et d'autres ce week-end après l'assemblée générale de jeudi.

"Tout ce que nous avons à faire, c'est de travailler dur", a déclaré M. DeSantis à ses partisans et à ses bénévoles lors d'une fête de fin d'année organisée par l'association Never Back Down. "La façon dont je vois le choix dans cette primaire, c'est que Donald Trump se présente sur ses problèmes ; Nikki Haley se présente sur les problèmes de ses donateurs. Je suis la seule à me présenter sur vos problèmes."

Nikki Haley et ses alliés ne pensent pas qu'elle doive quitter l'Iowa avec le plus grand nombre de délégués pour revendiquer la victoire. Les sondages l'ont toujours placée en deuxième position dans l'État suivant, le New Hampshire, où elle passera les jours précédant l'assemblée générale de jeudi. Selon Ray Gaesser, ancien président de l'Association des producteurs de soja de l'Iowa et partisan de Mme Haley, une bonne performance dans l'Iowa lui permettrait de se projeter dans la suite de la campagne.

M. Gaesser pense qu'elle atteint son apogée au bon moment et qu'elle pourrait tirer parti du climat politique dans lequel "les gens veulent quelqu'un en qui ils peuvent croire, qui a un comportement stable et qui ne traite pas les gens de tous les noms".

"Je m'interroge vraiment sur les républicains de base dans l'Iowa", a-t-il ajouté. "Je ne vois pas l'intérêt qu'il suscite.

Selon Dave Peterson, professeur de sciences politiques à l'université d'État de l'Iowa, ce sentiment est confirmé par les enquêtes menées auprès des républicains de l'Iowa, qui continuent de montrer une baisse de l'intérêt pour la participation aux caucus par rapport aux démocrates en 2020.

Les observateurs chevronnés de l'Iowa et les campagnes elles-mêmes n'hésitent pas à souligner que les caucus de l'Iowa sont imprévisibles. Le taux de participation peut varier en fonction d'une tempête de neige inopportune, et une poussée tardive d'un candidat ou un travail de terrain exceptionnel est difficile à mesurer dans les enquêtes menées auprès des participants aux caucus.

Tous les candidats ont affirmé qu'ils disposaient de solides opérations sur le terrain. Les conseillers de M. Trump ont déclaré que sa campagne était bien mieux organisée que celle de son équipe désorganisée de 2016, lorsqu'il avait terminé deuxième des caucus. Never Back Down dispose de plus de 100 employés rémunérés qui ont frappé aux portes pour le compte de DeSantis plus de 800 000 fois depuis leur arrivée dans l'État au printemps. L'organisation conservatrice Americans for Prosperity, bien financée, a également fait pression sur Mme Haley dans l'Iowa.

M. Peterson est sceptique. Il a déclaré qu'en 2015, il avait été bombardé par le courrier des campagnes à l'approche des caucus et qu'il recevait régulièrement des appels téléphoniques de la part des candidats, en particulier du sénateur Ted Cruz, le futur vainqueur. Il y avait beaucoup plus de prospectus et de coups de porte.

Cette fois-ci, son téléphone est resté silencieux - y compris sa ligne fixe - et il y a eu peu de courrier de la part des candidats, a-t-il déclaré.

Rien n'indique non plus que ces efforts puissent faire bouger les partisans de M. Trump si tard dans la course.

Comme l'a dit M. Peterson, "qu'est-ce qui pourrait convaincre quelqu'un qui a déjà soutenu M. Trump ? "Qu'est-ce qui pourrait convaincre quelqu'un qui a soutenu Trump jusqu'à présent de changer d'avis ?

