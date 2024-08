- À Darmstadt, match 1 contre 1: Sevcik de Nuremberg marque un but

1. Nuremberg et son entraîneur Klose font match nul contre Darmstadt 98 en 2. Bundesliga. L'équipe Previously undisturbed s'est retrouvée en retard à un Stadion am Böllenfalltor bondé grâce à l'arrivée suédoise fraîche, Lidberg (23e minute). Le remplaçant Sevcik a réussi à égaliser avec un but impressionnant (62e minute).

Les Lilies ont manqué leur première victoire à domicile depuis le 1er octobre 2023 (contre Bremen, 4-2). During the third matchday, Nuremberg a affronté un match difficile contre l'équipe déterminée et enthousiaste de Darmstadt. Lakenmacher's pass a permis à Darmstadt de prendre une avance méritée grâce à Lidberg.

L'ancien joueur de Darmstadt et débutant Justvan a joué un rôle dans l'égalisation

Ensuite, Castrop a tenté deux fois contre Schuhen, le gardien de Darmstadt, sans succès. La première fois, Justvan, le nouveau joueur de Nuremberg, s'est révélé exceptionnel : L'ancien joueur de Hoffenheim était en prêt à Darmstadt la saison dernière et fait maintenant partie de l'équipe de Nuremberg.

Après la pause, le Darmstadt relégué d'Hesse a poursuivi son offensive : Lidberg a manqué l'occasion de mener 2-0 depuis un angle serré. Contre toute attente, l'égalisation est arrivée lorsque Justvan a mis en place Sevcik, qui a marqué un but splendide dans le coin. Sevcik avait déjà marqué un but dans la victoire de Nuremberg en coupe à Saarbrücken. Reichert, le gardien de Nuremberg, a sauvé le match nul pour son équipe dans les dernières secondes avec un arrêt remarquable.

L'an dernier, Justvan était en prêt à Darmstadt, qui se trouve dans le land allemand d'Hesse. Malgré son arrivée récente dans l'équipe de Nuremberg, Justvan a joué un rôle crucial dans l'obtention d'un match nul contre son ancienne équipe en Hesse.

Lire aussi: