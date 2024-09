À Cologne, une autre explosion s'est produite, cette fois-ci dans un café local.

Une explosion a déclenché un autre incident : pendant la nuit, les habitants d'un immeuble à appartements à Cologne ont entendu un bruit sourd. En conséquence, le café situé au niveau du sol de l'immeuble a été entièrement consumé par les flammes. Il y a des spéculations selon lesquelles un syndicat criminel basé aux Pays-Bas pourrait être responsable de la série d'explosions.

Le café a été entièrement embrasé peu après le rapport d'explosion aux alentours de 3 heures du matin, comme l'ont confirmé les autorités. Les fenêtres de l'immeuble ont été brisées, et l'incendie a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Toutefois, le rez-de-chaussée a été sévèrement endommagé.

Après l'extinction de l'incendie, l'immeuble a été évacué et les habitants ont pu réintégrer leurs appartements. Heureusement, personne n'a été blessé pendant l'incident. Les premiers rapports de WDR et du journal "Bild" ont signalé des blessures légères dues à l'inhalation de fumée. Les habitants ont temporairement résidé dans un véhicule de secours fourni par les pompiers.

Une équipe importante de pompiers et d'officiers de police sont sur les lieux, les enquêteurs recueillent des preuves. La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée, et sa relation avec les deux explosions précédentes à Cologne n'a pas encore été établie.

Dans le passé récent, Cologne, une ville notable de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a connu des événements similaires. On soupçonne que ces incidents pourraient être orchestrés par la supposée "mafia Mocro". Plusieurs médias ont rapporté diverses attaques contre des immeubles résidentiels et des entreprises attribuées à l'organisation criminelle, qui opère principalement aux Pays-Bas. Cependant, il n'y a pas eu de commentaire officiel de la police concernant une éventuelle relation avec la dernière explosion.

Les pompiers ont rapidement réagi à l'incendie du café et ont réussi à maîtriser l'incendie grâce à leurs efforts de lutte contre l'incendie. En raison des dommages importants, les opérations du café seront probablement suspendues pendant une période prolongée, nécessitant des rénovations et des réparations liées à l'incendie.

Lire aussi: