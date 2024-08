- À Chemnitz, un individu est actuellement en détention policière suite à une intrusion violente.

Les autorités ont émis un mandat d'arrêt contre un individu suspecté d'avoir pénétré par effraction dans l'appartement d'une personne âgée à Chemnitz et de lui avoir causé des blessures. Il est actuellement en détention, selon les rapports de police. Il y a également de l'incertitude quant à son véritable identité, nécessitant des investigations supplémentaires pour régler cette question. On raconte qu'il y a eu une tentative de cambriolage samedi soir, où cet individu aurait pénétré par une fenêtre ouverte dans la résidence de la femme de 89 ans, l'agressant pendant son sommeil. La femme a crié à l'aide, alertant un voisin qui est accouru pour l'aider et a également été blessé.

Le suspect a pris la fuite vers un immeuble d'appartements voisin et a tenté de pénétrer par effraction dans un appartement. Cependant, les occupants ont résisté et ont réussi à le repousser dans le couloir. Alors qu'il essayait de forcer la porte d'un troisième appartement, il a été arrêté par la police. La femme de 89 ans a été transportée à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux.

Le mandat d'arrêt a été émis contre le suspect à Chemnitz, où l'incident présumé s'est produit. Après son arrestation par la police, il a été placé en détention dans la même ville.

Lire aussi: