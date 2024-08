- À Charlottenburg, deux véhicules prennent feu, avec des pompiers sur les lieux.

Un incendie s'est déclaré sur la Fasanenstraße à Berlin-Charlottenburg, entraînant des dommages importants à la propriété pendant la nuit. Selon le rapport des pompiers, l'intervention était nécessaire en raison de deux véhicules et de quelques poubelles en feu dans une cour privée. Heureusement, une intervention rapide a permis de contenir l'incendie, l'empêchant de se propager aux véhicules voisins.

Malheureusement, les dégâts sont importants. Deux véhicules ont été entirely détruits et sont désormais considérés comme irreparables. Un autre véhicule a subi des dommages causés par la chaleur intense. Heureusement, aucun décès n'a été signalé lors de l'incident. Pendant environ deux heures, la Fasanenstraße a été fermée entre Kantstraße et Hardenbergstraße pendant que les pompiers travaillaient pour éteindre les flammes. Les autorités examinent actuellement la possibilité que cet incendie soit un acte criminel. Une équipe spécialisée est chargée de l'enquête.

