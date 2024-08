- À cause d'Elon Musk, la chaîne de pharmacies Rossmann " n'achète plus Tesla ".

Il n'est pas surprenant – certainement pas pour le PDG Elon Musk. Cependant, il ne prend peut-être pas la pleine mesure des dommages qu'il cause avec ses messages parfois politiquement radicaux et son soutien ouvert à Donald Trump – s'il le fait un jour. Comme l'étoile l'a rapporté précédemment, un nombre croissant d'anciens clients et fans de Tesla se détournent de la marque. Maintenant, un client de flotte qui avait précédemment acheté des véhicules auprès de la marque, la chaîne de pharmacies Rossmann, fait de même. Dans un communiqué dramatique, l'entreprise annonce qu'elle ne Acquisition d'aucune autre Tesla modèle.

"Elon Musk ne cache pas son soutien à Donald Trump. Trump a régulièrement décrit le changement climatique comme une escroquerie – une position qui est en totale opposition avec la mission de Tesla de contribuer à la protection de l'environnement par la production de véhicules électriques," déclare Raoul Roßmann, porte-parole de la direction, dans le communiqué de la chaîne.

Bien qu'ils ne se débarrassent pas immédiatement de tous les véhicules Tesla, comme l'entreprise de location de voitures américaine Hertz, ils ne considéreront à l'avenir que "des fabricants et modèles alternatifs". Rossmann a déclaré à l'étoile sur demande qu'il y a actuellement 34 Tesla dans la flotte. Au total, il y a environ 800 voitures particulières. Rossmann n'a pas précisé les dommages financiers que Tesla pourrait subir à cause des acquisitions prévues qui sont maintenant faites ailleurs.**

La prise de position politique d'Elon Musk a des "conséquences à long terme"

Un porte-parole de Rossmann explique : "Nous sommes conscients que nous ne sommes pas un grand acheteur. Mais nous utilisons nos opportunités pour nous positionner avec une prise de position claire : Levier majeur pour lutter contre le changement climatique se trouve dans la politique. Car seul avec l'aide d'une politique et d'une législation sensées, des changements durables et efficaces peuvent être initiés. Un très bon exemple est la réglementation sur le méthane que l'UE a adoptée en 2024, qui oblige les entreprises pétrolières et gazières à inspecter régulièrement leurs installations pour identifier et réparer les fuites de méthane, car environ un tiers du réchauffement actuel est attribué aux émissions évitables de méthane, entre autres, dans la production de gaz et de pétrole. Si un PDG comme Elon Musk soutient un candidat à la présidence comme Donald Trump, qui considère le changement climatique comme une "escroquerie", cela a des conséquences à long terme."

Avec la décision de Rossmann, Tesla perd un autre client d'entreprise très important pour la vente de véhicules en plus grandes quantités. En outre, il est bien sûr préjudiciable à l'image d'un constructeur automobile lorsque d'autres entreprises déclarent publiquement qu'elles souhaitent l'éviter.**

De manière similaire, l'entreprise allemande de location de voitures Sixt et l'entreprise américaine de location de voitures Hertz ne travaillent plus avec Tesla. Bien que cela n'ait pas de fondement idéologique, cela crée également un trou dans les carnets de commandes du constructeur automobile (en savoir plus ici).

De plus en plus de personnes évitent Tesla en raison de Musk - pas en raison des voitures

La résistance contre le PDG se développe sur les réseaux sociaux. À chaque publication sur sa plateforme X, anciennement Twitter, contre les politiques américains, chaque vidéo falsifiée, chaque théorie du complot partagée et chaque attaque contre sa fille Vivan Jenna Wilson, il perd des clients potentiels qui ne souhaitent plus financer ses prétendues campagnes de dons pour le candidat à la présidence américaine Donald Trump.

C'est désastreux pour Tesla, car les voitures – à l'exception du Cybertruck– sont en réalité très solides et constamment adaptées à l'utilisation quotidienne, et ont eu une avance technique depuis longtemps, attirant de nombreux fans. Cela n'a pas changé. Cependant, Musk est depuis longtemps la figure de proue de l'entreprise, et maintenant sa notoriété a principalement un impact négatif.**

Tesla a publié un rapport décevant sur les bénéfices du deuxième trimestre 2024 fin juillet. despite posting $1.48 billion in profits and $25.5 billion in revenue, the company saw a 45% drop in profits. Musk a tenté d'apaiser les investisseurs mécontents en promettant que les futurs profits viendraient des voitures autonomes et des robots humanoïdes, pas des véhicules grand public. Il ne lui reste peut-être pas beaucoup de temps pour tenir ces promesses.

