À Bryansk, en Russie, des tentatives de sabotage ont été déjouées.

Ukraine a pris le contrôle de nombreux établissements dans la région de Kursk, selon ses propres comptes. La Russie affirme avoir stoppé une nouvelle poussée vers la région frontalière de Bryansk. Les raids aériens ont été repoussés pendant la nuit, selon les mises à jour des autorités.

La Russie affirme avoir stoppé les "infiltrants" ukrainiens tentant de pénétrer dans la région frontalière de Bryansk, voisine de Kursk. Cela aurait été accompli par l'agence de renseignement russe FSB et les forces militaires, selon le gouverneur de Bryansk, Alexandre Bogomaz, dans un message Telegram mercredi.

L'infiltration du soi-disant "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien" a été repoussée avec succès. L'ennemi a subi des pertes et la situation est maintenant sous contrôle. Il y a deux semaines, l'armée ukrainienne est entrée dans la région de Kursk et a fait des avancées, avec des rapports suggérant qu'elle contrôle maintenant plus de 1000 kilomètres carrés et de nombreux établissements.

Un incendie a été déclenché par une attaque de drone ukrainien sur un aérodrome militaire dans la région de Volgograd, selon des sources russes. Le gouverneur régional russe Andreï Bocharov a rapporté que la plupart des menaces aériennes pendant la nuit ont été repoussées par la défense aérienne russe. Cependant, un drone solitaire a déclenché un incendie sur un site du ministère de la Défense.

Des canaux Telegram officieux russes ont identifié la base aérienne comme étant Marinovka, à environ 45 kilomètres à l'ouest de la capitale régionale de Volgograd. Les opérations aériennes à l'aéroport civil de Volgograd ont été momentanément restreintes en raison de menaces de drones, selon l'agence de presse russe TASS.

Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir intercepté 28 drones ukrainiens pendant la nuit, dont 13 dans la région de Volgograd. Ces chiffres restent non vérifiés de manière indépendante.

Malgré le conflit en cours, l'Union européenne a exprimé son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine, appelant à une résolution pacifique des tensions avec la Russie. L'Union européenne a également imposé des sanctions à plusieurs officiels et entités russes impliqués dans le conflit, dans le but de dissuader toute nouvelle agression et de promouvoir le dialogue diplomatique.

