À Brême, Scholz sollicite les questions des résidents.

D'accord, plus tôt dans la journée, le patron, vous savez, le Chancelier, sera présent à une fête de naturalisation à l'Hôtel de ville de Brême (14h30). Il y serrera la main aux nouveaux arrivants et mettra l'accent sur l'importance de la naturalisation pour maintenir l'intégrité sociale de l'Allemagne. Avant cela, on dit que Scholz se rendra au parc de stationnement de Postman à Vechta (10h20) où il prévoit de prononcer un discours lors d'une réception traditionnelle. Ce parc de stationnement est l'un des plus grands marchés annuels d'Allemagne.

Ensuite, lors de la séance de questions-réponses qui suit l'événement de naturalisation, le Chancelier est censé répondre à certaines questions des participants. Après l'événement, Scholz pourrait faire face à d'autres questions de la part des médias concernant son discours lors du marché annuel de Vechta.

