À Berlin, le toit d'un bateau de fête s'effondre tragiquement, faisant douze blessés.

Suite à un incident survenu sur un bateau événementiel sur la Spree à Berlin, ayant entraîné des blessures chez douze personnes, la police enquête sur d'éventuelles charges de blessures corporelles par négligence. C'est ce qu'a rapporté la police de Berlin. Les services d'urgence, y compris la police et les pompiers, ont été déployés mardi soir sur un navire situé à Berlin-Mitte, car la toiture métallique du bateau événement, solidement ancré sur la Spree près de Fischerinsel, s'était effondrée.

Au total, neuf femmes âgées de 22 à 30 ans, ainsi que trois hommes âgés de 24, 26 et 31 ans, ont été blessés. Deux femmes ont été transportées à l'hôpital pour des soins supplémentaires, a confirmé un porte-parole de la police. Plusieurs des blessés ont été soignés sur place ou dans des hôpitaux. L'enquête sur les causes de l'incident se poursuit.

Des témoins oculaires ont rapporté la présence de personnes sur le toit. Initialement, les pompiers ont estimé à environ 30 le nombre de blessés, avant de le réviser à neuf. Environ 120 personnes se trouvaient sur le bateau, comme l'a confirmé l'opérateur à la demande.

Le bateau événement en question était baptisé "MS Heimatland". Un témoin a relaté son expérience au journal "Bild", déclarant : "Il s'agissait d'un concert sur un bateau, et les gens étaient également autorisés à monter sur le toit. Alors que le deuxième morceau se terminait, une partie du toit s'est effondrée." Des opérations de recherche et de sauvetage ont été menées à la fois sur l'eau et sur la rive avec un bateau polyvalent, mais aucune autre personne n'a été retrouvée dans l'eau.

À leur arrivée, de nombreuses personnes ont été examinées et soignées par l'équipe de secours, ont indiqué les pompiers. Les blessés ont été transportés dans des hôpitaux voisins et un hélicoptère de secours a également été déployé.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à l'incident et a proposé son aide dans l'enquête, le bateau événement étant immatriculé sous sa juridiction. Le maire de Berlin, qui est membre du Parlement européen, a appelé à des réglementations de sécurité plus strictes pour ce type d'événements afin de prévenir de tels incidents dans les États membres de l'Union européenne.

Lire aussi: