09:00 THW Anticipe des Opérations de Grande Envergure sur l'Elbe et l'Oder

L'Agence Technique de Secours (THW) se prépare à des inondations potentielles dans l'est de l'Allemagne. "Nous prévoyons de mobiliser des équipes plus importantes sur l'Elbe et l'Oder si nécessaire", déclare le directeur du THW, Fritz-Helge Voss, dans le magazine matinal de ZDF. Voss conseille aux individus des zones touchées de rassembler des fournitures essentielles. Voss mentionne que l'Allemagne n'a pas encore connu les conditions météorologiques extrêmes nécessaires et a eu de la chance jusqu'à présent. Cependant, les rivières Elbe, Neiße et Oder sont prévues pour inonder dans la semaine à venir. Ce week-end, le THW avait déployé environ 140 personnels en Bavière et en Saxe, notamment sur le pont Carolabridge effondré à Dresde. Voss met en évidence que c'est la quatrième situation d'inondation importante en Allemagne cette année, soulignant l'importance de la préparation et de l'investissement dans l'équipement. "Finalement, ce sont des coûts d'adaptation au climat", déclare Voss.

08:43 Le Cabinet Polonais Discute l'État d'Urgence

Le Premier ministre Donald Tusk a convoqué une réunion d'urgence du cabinet en raison des importants dommages causés par les inondations dans le sud-ouest de la Pologne. Il a élaboré un décret proclamant l'état d'urgence, qui nécessite l'approbation du cabinet. Les pluies persistantes dans le sud-ouest de la Pologne, près de la frontière tchèque, ont induit des inondations. La ville de Nysa, dans la région d'Opole, a été considérablement touchée pendant la nuit. Les eaux de la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder, ont envahi l'hôpital local d'urgence, selon l'agence de presse PAP. Un total de 33 patients, y compris des enfants et des femmes enceintes, ont été évacués en bateau.

08:15 Bavière : Pluies et Niveaux d'Eau en Augmentation Attendus

La situation des inondations en Bavière reste tendue dans certaines zones, avec des prévisions de pluies supplémentaires. Le quartier général de la police signale aucun changement significatif dans les zones touchées pendant la nuit. Il n'y a pas encore de feu vert : le Service d'Information sur les Crues (HND) prévoit que les niveaux d'eau augmenteront à nouveau avec le début de la semaine pluvieux. Le HND anticipe que les niveaux d'eau de la Danube à Passau, de la Vils à Vilshofen et de l'Isar à Munich augmenteront à nouveau. La situation est prévue pour s'améliorer progressivement à partir de mercredi. Jusqu'à mardi, le Service Météorologique Allemand (DWD) prévoit des pluies continues des Alpes à l'avant-pays. Des précipitations généralisées de 40 à 70 litres par mètre carré sont attendues, avec jusqu'à 90 litres dans les zones stables.

07:32 République Tchèque : Pas de Soulagement en Vue – Les Niveaux de Crues Continuent d'Augmenter

Les inondations persistent dans les zones touchées de la République Tchèque sans signe de répit. La vague de crue de la rivière March (Morava) a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague. Des rues entières sont submergées là-bas, comme le rapporte l'agence de presse CTK. Les autorités de la ville exhortent la population à ne pas entraver les services d'urgence. "Nous nous attendons à ce que le niveau d'eau de la rivière augmente davantage dans les heures à venir", prévient le maire sur les réseaux sociaux.

07:03 Rupture de Barrage : Inondations Dévastatrices en Pologne Filmées

Après une rupture de barrage en Pologne, les locaux craignent les inondations approchant la région de Glatzer Neiße. Des vidéos montrent la force incroyable des eaux en furie.

06:40 Inondations en Europe : Morts en Pologne et en Roumanie

La Pologne et la République Tchèque font face aux conséquences d'inondations centenaires, avec des conditions critiques dans le Lower Austria après des pluies torrentielles. Plusieurs pays de l'UE ont signalé des décès dus aux inondations : un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

06:12 Évacuations de Crue en République Tchèque

Les plus fortes tempêtes de ces dernières années ont vu les eaux de crue submerger des villes entières comme Jeseník dans les montagnes de Jeseníky et Krnov à la frontière polonaise. À Jeseník, les services d'urgence ont dû secourir des centaines de personnes en bateau et en hélicoptère. Après la récession des inondations, il y avait un risque d'éboulements dans de nombreux endroits.

La tempête "Anett", connue internationalement sous le nom de "Boris", a apporté des pluies torrentielles et des inondations en Pologne, en République Tchèque, en Autriche et en Roumanie. Au moins huit personnes ont perdu la vie jusqu'à présent.

