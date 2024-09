A 8h08, une ville frontalière ukrainienne a été attaquée, causant de nombreuses victimes.

En Ukraine du Sud, la ville d'Izmaïl est sous attaque. Selon Oleh Kiper, gouverneur de l'oblast d'Odessa, trois personnes, toutes âgées, dont une femme de plus de 90 ans, ont été tuées ce matin dans une frappe de drone russe. Outre ces pertes humaines, onze autres personnes, dont un enfant, ont été blessées. L'attaque a également entraîné des dommages aux bâtiments, aux véhicules et plusieurs incendies. Izmaïl est situé sur la frontière avec la Roumanie, avec le nord du Danube formant la limite.

Il est temps d'amplifier l'aide : Roth plaide pour "beaucoup plus" d'aide militaire à l'Ukraine Michael Roth, expert en politique étrangère du SPD, appelle les pays européens à augmenter considérablement leur aide militaire à l'Ukraine. Selon Roth, qui s'est exprimé auprès de "Tagesspiegel", il est crucial que les grandes nations européennes fournissent plus de soutien militaire pour maintenir l'Ukraine en tant que nation libre et démocratique. Il a souligné que c'était le moment de mobiliser toutes les ressources disponibles pour renforcer la position de l'Ukraine en vue de potentielles négociations. Roth a insisté sur le fait que quiconque souhaite mettre fin rapidement à la guerre doit s'assurer que l'Ukraine dispose des ressources nécessaires. Selon lui, la force militaire et la diplomatie sont deux composantes inséparables de l'équation. Roth a souligné que la Russie ne consentiraitprobably à des négociations que si Putin estime qu'une victoire sur l'Ukraine est impossible.

Baerbock défend les livraisons d'armes à l'Ukraine et met en garde contre un soutien affaibli pour Kyiv La ministre des Affaires étrangères Baerbock a défendu la livraison d'armes à l'Ukraine et mis en garde contre un soutien affaibli pour Kyiv. Elle a soutenu que l'idée selon laquelle il n'y aurait pas de combats et de pertes humaines en Ukraine si les armes défensives étaient absentes est à la fois simple et fausse. Baerbock, qui s'est exprimée lors du débat général de l'ONU à New York, a mis en garde contre le fait que si la Russie mettait fin à son attaque, la guerre prendrait fin. Cependant, si l'Ukraine cessait de se défendre, le résultat serait dévastateur pour l'Ukraine. Baerbock a souligné que Putin avait répondu à une invitation à une conférence de paix en juin par un bombardement d'un hôpital pour enfants. Elle a fait remarquer que tant que Putin refusera de négocier, le retrait du soutien signifierait que les hôpitaux ukrainiens et leurs enfants resteraient sans protection. Baerbock a réaffirmé que la Russie a constamment testé l'inviolabilité des frontières des États baltes et de la Pologne.

La Slovénie devrait envisager toutes les options pour aider l'Ukraine avec des armes à longue portée Le gouvernement slovène a conseillé de ne pas prendre de décisions hâtives concernant le déploiement d'armes occidentales à longue portée sur le territoire russe. Le Premier ministre Robert Golob a acknowledging that the issue was complex but emphasized the importance of exploring all available options. He did not rule out the possibility of utilizing long-range cruise missiles, pending a thorough assessment of the situation. Germany and the US have shown reservations regarding this matter. Recently, Chancellor Olaf Scholz expressed opposition to providing long-range precision weapons to Ukraine.

Baerbock demande à l'Iran d'arrêter d'aider la Russie La ministre des Affaires étrangères Baerbock a appelé l'Iran à mettre fin à tout soutien à l'effort de guerre de la Russie contre l'Ukraine et à cesser de fournir des missiles balistiques et des drones. Cette demande a été formulée à la suite de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araktschi sur la marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Trump annonce une rencontre avec Zelensky à New York L'ancien président américain Donald Trump a annoncé qu'il rencontrerait le président ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi à New York, à la Trump Tower de Manhattan. Zelensky, qui avait précédemment rencontré le président Biden, a prolongé son séjour aux États-Unis pour faciliter la rencontre.

Harris exprime son soutien à l'Ukraine et met en garde contre une victoire républicaine La candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris a réaffirmé son soutien à l'Ukraine et mis en garde contre la perspective d'une victoire républicaine sans mentionner explicitement Trump. During a meeting with Zelensky in Washington, Harris expressed her unwavering support for the Ukrainian people and emphasized the crucial role of Ukraine in bringing about an end to the war. She warned of individuals in the US who wished to alter the conflict's terms, forcing Ukraine to cede substantial territories, surrender neutrality, and abandon security guarantees from other nations. These proposals were similar to those proposed by Putin and signaled surrender.

L'Ukraine signale des attaques à l'ouest de Kherson La région de Tomyna Balka, située à l'ouest de la ville ukrainienne de Kherson sous contrôle ukrainien, a été cible de tirs répétés des forces russes jeudi, selon le gouverneur de la région, Prokrudin. Une femme a été tuée et une autre personne blessée lors de l'attaque.

23:33 L'ONU lutte financièrement pour aider les Ukrainiens en hiver Selon l'ONU, elle lutte financièrement pour aider les gens en Ukraine pendant la saison hivernale. Karolina Lindholm Billing, coordinatrice de l'UNHCR pour l'Ukraine, a déclaré : "Le niveau de financement des organisations comme la nôtre est décevant pour cette période." Actuellement, l'UNHCR n'a que 47 % des fonds nécessaires pour aider les millions d'Ukrainiens qui ont été déplacés ou touchés par la guerre dans leur pays. L'an dernier à la même époque, l'UNHCR était financé à 70 %.

22:13 Biden : Les États-Unis augmenteront leur aide à l'Ukraine Le président Joe Biden a annoncé que les États-Unis augmenteraient leur aide à l'Ukraine pour le reste de son mandat. Il a expliqué lors d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington que cela renforcerait le pouvoir de négociation du gouvernement de Kyiv. Le mandat de Biden prend fin en janvier. Les successeurs potentiels comprennent la vice-présidente Kamala Harris ou le républicain Donald Trump, qui pourraient réduire considérablement l'implication des États-Unis avec l'Ukraine.

21:34 Ukraine : La Russie se prépare à intensifier les attaques dans la région de Zaporijjia Selon les renseignements ukrainiens, les troupes russes s'attendent à intensifier les attaques dans la région de Zaporijjia. "Nous observons une tendance à la hausse de l'escalade dans le secteur du front de combat dans la région de Zaporijjia", a déclaré un porte-parole des troupes basées dans le sud de l'Ukraine à la télévision nationale. Au cours des dernières 24 heures, il y a eu cinq attaques russes, et le porte-parole a mis en garde contre une augmentation de ce nombre car des informations font état de la concentration de groupes d'attaque ennemis près de la localité de Pryiutne. Par ailleurs, le porte-parole a révélé que la Russie avait acquis des véhicules blindés légers, indiquant qu'elle se prépare à des opérations offensives.

21:00 Biden à Zelensky : La Russie ne triomphera pas Au début de leur rencontre à la Maison Blanche, le président américain Joe Biden a rassuré le président ukrainien Volodymyr Zelensky du soutien continu des États-Unis. "La Russie ne triomphera pas, l'Ukraine si", a déclaré Biden en accueillant son homologue ukrainien dans le Bureau ovale : "Et nous vous soutiendrons chaque étape du chemin." Pour en savoir plus, cliquez ici.

