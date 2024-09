A 8h04, les sources du renseignement ukrainien affirment qu'un avion de combat russe a été abattu

07:26 Multiple Blessures à Konotop suite à une attaque de drones russesAprès une importante attaque de drones russes contre l'infrastructure énergétique de Konotop pendant la nuit, les autorités locales de santé ont rapporté un nombre de blessées à 13, selon la source d'information ukrainienne Ukrinform, basée sur des informations du commandement militaire régional. L'un des bâtiments ciblés était un immeuble résidentiel dans le centre-ville.

06:42 Immunité pour les Ukrainiens en Allemagne lors de visites à domicileLe Bundestag allemand doit discuter aujourd'hui pour la première fois du paquet de sécurité proposé par le gouvernement fédéral, qui comprend des réglementations telles que l'interdiction des couteaux et la révocation du statut de demandeur d'asile pour ceux qui rentrent dans leur pays d'origine. Cependant, des exemptions sont prévues, notamment pour les réfugiés ukrainiens.

06:04 Allégations de sabotage russe contre Trump lors du débatPlusieurs commentateurs de la télévision d'État russe ont accusé les organisateurs du débat de sabotage contre Trump lors de son débat télévisé avec Kamala Harris, selon le Kyiv Independent. Ils affirment que Trump a été désavantagé lors du débat, avec des critiques portant sur la vérification des faits de ses déclarations. De nombreux observateurs pensent que Trump a perdu le débat. S'il est élu, Trump a promis de mettre fin immédiatement au conflit en Ukraine.

04:50 Dommages importants à l'infrastructure énergétique de Konotop suite à une attaque russeUne attaque contre Konotop, une ville de la région de Sumy, par les forces russes a laissé des civils blessés, selon le maire de la ville, Artem Semenikhin. L'approvisionnement en eau de la ville a été temporairement arrêté, avec des dommages importants à l'infrastructure énergétique. L'électricité n'a pas encore été rétablie dans les propriétés privées, et il n'y a pas de délai précis pour son rétablissement. Le centre-ville a été la cible de l'attaque, avec plusieurs incendies et des bâtiments scolaires et résidentiels endommagés. Deux personnes ont été hospitalisées, dont une dans un état critique.

03:29 Aide militaire supplémentaire de la Lettonie à l'UkraineLa Première ministre lettone, Evika Silina, a annoncé un paquet d'aide militaire pour l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv, qui comprend des transporteurs de troupes blindés, selon le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal. Les deux pays discutent également de l'élargissement de leur coopération dans l'industrie de la défense.

01:32 Le Royaume-Uni somme un homme d'affaires iranien en raison de livraisons de missiles à la RussieEn réponse à des soupçons de livraisons de missiles de l'Iran à la Russie, le Royaume-Uni a summoned an Iranian businessman, according to a statement from the Foreign Office in London. "Any transfer of ballistic missiles to Russia would be seen as a dangerous escalation and would result in a significant response," the statement reads. Germany, France, and the UK also imposed further sanctions against Iran due to the suspected missile shipments, including the suspension of bilateral air travel agreements. The European Union previously indicated "credible information" about the delivery of Iranian missiles to Russia.

00:14 La Russie déploie des soldats peu expérimentés sur le front de KharkivSelon les rapports de l'armée ukrainienne, la Russie a déployé des soldats peu expérimentés sur le front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe tactique opérationnel des forces armées de Kharkiv, a déclaré que les unités impliquées dans les actions offensives à Vovchansk sont mal formées. Les renforts récemment arrivés sont censés être une réserve de mobilisation levée par la Russie. Il reste incertain si ces soldats sont d'anciens prisonniers ou recrutés dans d'autres pays, tels que l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Inspecteurs russophones déployés dans l'ouest de l'UkraineLe maire de la ville ukrainienne occidentale d'Ivano-Frankivsk a annoncé le déploiement d'inspecteurs pour surveiller l'utilisation croissante de la langue russe. "C'est une initiative citoyenne, et chacun peut devenir inspecteur linguistique," a déclaré Ruslan Martsinkiv, maire de la ville, à la chaîne de télévision NTA. De nombreux personnes déplacées internes originaires de l'est de l'Ukraine ont le russe comme langue maternelle. Martsinkiv s'attend à au moins 100 tels inspecteurs, avec environ 50 volontaires déjà enregistrés. Il a également fourni un numéro de téléphone pour que les citoyens signalent les locuteurs russes dans les espaces publics. Des millions de personnes, principalement des régions russophones de l'est et du sud, ont fui vers l'ouest de l'Ukraine relativement sûr en raison de la guerre.

21:42 Erdoğan demande le retour de la Crimée de MoscouLe président turc Recep Tayyip Erdoğan a demandé le retour de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, à l'Ukraine. "Notre soutien inébranlable à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine comprend le retour de la Crimée," a déclaré le dirigeant turc dans un message vidéo à l'occasion du sommet de la plateforme de Crimée. La plateforme de Crimée, créée en 2021, vise à attirer l'attention internationale sur la situation concernant la péninsule annexée.

21:05 Kyiv présentera sa stratégie militaire aux États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a souligné l'importance du soutien des États-Unis pour repousser l'invasion russe. "Le plan pour la victoire (...) dépend principalement du soutien des États-Unis, ainsi que de nos autres partenaires," a déclaré Zelenskyy lors d'une conférence de presse à Kyiv. La stratégie militaire détaillée, à présenter avant la deuxième conférence sur la paix en Ukraine, vise à "renforcer considérablement l'Ukraine" et à "forcer la Russie à mettre fin à la guerre." Selon Bloomberg, les États-Unis demandent une stratégie claire de Zelenskyy pour les frappes contre la Russie avant d'assouplir les restrictions sur l'utilisation de l'armement occidental. Le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy doivent reportedly discuter avec Zelenskyy d'une stratégie à long terme pour l'année à venir pour mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Antony Blinken confirme les efforts américains pour répondre aux demandes d'armes d'UkraineSelon le secrétaire d'État américain Antony Blinken, les États-Unis s'emploient à répondre aux besoins militaires d'Ukraine, notamment en fournissant des armes à longue portée de l'Occident pour cible russe. Le président Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer doivent discuter de ces besoins vendredi, a révélé Blinken lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiga à Kyiv. "Nous travaillons dur pour nous assurer que l'Ukraine dispose de tous les outils nécessaires pour se défendre efficacement", a-t-il déclaré, ajoutant : "Notre objectif est que l'Ukraine triomphe."

plus de détails ici

La communauté internationale s'inquiète de l'attaque russe en cours contre l'Ukraine, comme en témoignent les pertes humaines croissantes à Konotop suite à une attaque de drones contre l'infrastructure énergétique de la ville. L'attaque contre l'Ukraine a fait de nombreuses victimes, avec un nombre de morts en hausse de 13 personnes, selon le média ukrainien Ukrinform.

L'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'attaque contre l'Ukraine est une violation grave du droit international et menace la paix et la stabilité de la région.

Lire aussi: