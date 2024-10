À 2h56, trois journalistes arrêtés lors des célébrations de la Russie pour l'annexion des territoires ukrainiens

01:34 Ukraine Exprime son mécontentement face au soutien de la Suisse à un plan de paix

L'Ukraine a exprimé son mécontentement face au soutien de la Suisse à un arrangement de paix proposé par la Chine et le Brésil, meant pour mettre fin au conflit russo-ukrainien. "Toute proposition qui ne met pas en avant la Charte des Nations unies et qui ne garantit pas la pleine restauration de la souveraineté territoriale de l'Ukraine est inacceptable", a déclaré le ministère des Affaires étrangères à Kyiv. Ils considèrent ces "propositions de paix" principalement comme une ruse pour entamer un dialogue. Les Ukrainiens sont également frustrés par leur absence des discussions. La semaine dernière, la Suisse a participé en tant qu'observateur à une réunion organisée par le Brésil et la Chine en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a été rapporté qu'un plan en six points pour mettre fin à la guerre, commencé en 2022, a été présenté lors de la réunion. Le principal élément du plan est dit être un cessez-le-feu sur la ligne de front actuelle, similaire au modèle de cessez-le-feu de la guerre de Corée.

00:11 Une mère et ses enfants ukrainiens rentrent des territoires occupés

Selon les registres ukrainiens, ils ont réussi à récupérer trois enfants ukrainiens et leur mère des territoires contrôlés par la Russie. Ils avaient résidé sous le contrôle russe dans la région de Donetsk pendant un an, selon le défenseur du peuple ukrainien, Dmytro Lubinets. Il a révélé que les envahisseurs avaient menacé de retirer les enfants de la garde de la mère. Les enfants ont été éduqués selon les réglementations russes dans la région occupée. Diverses organisations comme Caritas Ukraine ont joué un rôle clé dans le processus de rapatriement, selon les autorités ukrainiennes. Selon les rapports, environ 20 000 enfants ont été illégalement transportés en Russie depuis le début de la guerre, avec seulement quelques centaines qui ont été ramenés chez eux.

22:17 Zelenskyy décrit une "situation extrêmement difficile" sur le front

D'après Zelenskyy, la situation sur le front est très difficile. Il a décrit la situation comme "extremement difficile" après une réunion avec les commandants supérieurs. Cela concerne tous les aspects du front, ainsi que les capacités actuelles et futures de l'armée ukrainienne. L'armée doit maintenant faire ce qu'elle peut. "Tout ce qui peut être fait cet automne, tout ce que nous pouvons accomplir, doit être accompli."

21:48 Trump sur ses précédentes déclarations concernant la fin de la guerre : "Personne n'a saisi la balle au bond"

During his bid for the U.S. presidency, Trump repeatedly asserted that if reelected, he could conclude the Ukraine war within a day. However, he has not divulged his strategy to achieve this in recent interviews. A "Washington Post" journalist now queries Trump about an earlier statement and whether he still upholds it. In July 2023, Trump suggested on Fox News that he would tell Russian President Putin that if he wouldn't agree to a peace deal, the U.S. would provide more support to Ukraine than ever before. When asked about this, Trump now says, "I asserted it, so I can assert it. However, I asserted it and nobody picked it up on it. They don't do it because it makes so much sense."

20:56 Expert sur le plan de victoire de Zelensky : "La scène de négociation n'a pas amélioré pour l'Ukraine"Ukraine répète sa demande de libération des armes occidentales, présentant un plan de victoire à Washington. Dans une interview à ntv, le colonel à la retraite Wolfgang Richter explique, entre autres, pourquoi il est clair que l'Ukraine ne peut pas atteindre une "victoire complète sur la Russie."

20:13 L'Ukraine refuse le soutien de la Suisse pour le plan de paixL'Ukraine est mécontente de la Suisse pour avoir soutenu un plan de paix proposé par la Chine et le Brésil. "Toute initiative qui ne présente pas une référence claire à la Charte des Nations unies et qui ne garantit pas la pleine restauration de la souveraineté territoriale de l'Ukraine est inacceptable", écrit le ministère des Affaires étrangères ukrainien. Le noyau du plan est reportedly un cessez-le-feu sur la ligne de front actuelle. Les États-Unis et ses alliés européens rejettent le plan car il manque de référence à la Charte des Nations unies et à la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Suisse affirme qu'ils ont souligné la référence manquante mais considèrent toujours cela comme une initiative cherchant un cessez-le-feu et une solution politique au conflit, une option viable depuis que la Russie et l'Ukraine n'ont délivré que des discours hostiles à l'Organisation des Nations unies.

19:43 La Haye évalue l'enquête contre la direction de LukashenkoLituanie, membre de l'UE et de l'OTAN, demande à la Cour pénale internationale d'enquêter sur la direction de la Biélorussie pour des crimes contre l'humanité. Le régime autoritaire dirigé par le président Lukashenko est accusé d'avoir orchestré des déportations violentes et des persécutions, avec des centaines de milliers de Belarussiens forcés de se déplacer et résidant en Lituanie ou ailleurs dans l'UE. Les crimes présumés ont eu lieu d'avril 2020 à ce jour. Lukashenko, un allié proche du président russe Poutine, est déjà sous investigation par le procureur en chef pour le transport forcé d'enfants ukrainiens en Russie.

19:08 La Russie accentue à nouveau son budget militaire d'une importante margeLa Russie prévoit d'augmenter considérablement son budget militaire pour financer davantage la guerre. Selon le projet de budget pour 2025 publié sur le site du parlement russe, les dépenses militaires devraient augmenter d'environ 30 % pour atteindre près de 130 milliards d'euros. En outre, des fonds sont alloués à la sécurité intérieure et aux articles budgétaires classifiés liés à la guerre en Ukraine. Au total, la défense et la sécurité intérieure représentent environ 40 % du budget total. Le projet doit encore être approuvé par le parlement et signé par le président Poutine. En 2024, les dépenses militaires avaient déjà augmenté de 70 % par rapport à l'année précédente. À titre de comparaison, l'Ukraine prévoit d'allouer environ 60 % de son budget à la défense et à la sécurité pour l'année prochaine, avec un budget de la défense d'environ 48 milliards d'euros, soit environ un tiers de celui de la Russie.

18:23 États-Unis et Canada interceptent des avions militaires russes non identifiés près de l'AlaskaLe Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad) des États-Unis et du Canada a rapporté une rencontre avec des avions militaires russes non identifiés dans la zone d'identification de la défense aérienne (ZIDA) de l'Alaska lundi dernier. Cette zone nécessite que les avions déclarent leur identité, mais elle est distincte de l'espace aérien d'un pays. Selon le général américain Gregory Guillot, les avions de Norad ont engagé les avions russes, et l'un d'eux a manifesté un comportement peu professionnel, potentiellement mettant en danger toutes les parties impliquées. En fin de juillet, Norad a également engagé des avions russes et chinois dans la ZIDA de l'Alaska, les avions restant dans l'espace international.

17:43 Opportunités d'emploi pour les réfugiés montrent des gains initiaux, selon ScholzLe « Job Booster », créé pour aider les réfugiés qui souhaitent rester dans leur nouveau pays à trouver un emploi plus rapidement, montre des résultats prometteurs, selon le chancelier Scholz. En juillet, 266 000 ressortissants ukrainiens étaient employés en Allemagne, soit une augmentation de 71 000 par rapport à l'année précédente. De plus, 704 000 personnes originaires des principaux pays d'origine des demandeurs d'asile étaient employées, ce qui représente également une augmentation de 71 000. Scholz attribue cette augmentation en partie au programme Job Booster, qui a été mis en place il y a environ un an et qui se concentre sur un soutien accru des centres pour l'emploi.

17:06 Poutine expose les tâches clés pour la « nouvelle Russie »Dans un message vidéo, le chef du Kremlin Poutine expose les tâches principales pour les autorités dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine : « La tâche principale pour nous tous est de créer des conditions propices au développement de ces territoires et d'assurer la sécurité des personnes. C'est la tâche numéro un. Cependant, nous ne remettrons pas à plus tard la résolution des problèmes économiques et sociaux. Nous nous occuperons de ces questions maintenant », a déclaré Poutine à l'agence de presse d'État TASS. Il y a deux ans, Moscou a déclaré l'annexion de quatre régions en Ukraine, en les désignant comme la « nouvelle Russie ». Cependant, Moscou ne contrôle que des parties de ces régions.

16:37 Kara-Mursa : la Russie a un plus grand nombre de prisonniers politiques que sous l'ère soviétiqueLe opposant Vladimir Kara-Mursa affirme que la Russie a actuellement un plus grand nombre de prisonniers politiques que lors de la fin de l'ère soviétique. « Il y a plus de 1 300 prisonniers politiques connus en Russie de Poutine, surpassant le nombre de la fin de l'ensemble de l'Union soviétique », déclare Kara-Mursa devant le Parlement européen à Strasbourg. Il qualifie cela de « mensonge de propagande de Poutine » que tous les Russes soutiennent son régime et sa guerre, et appelle à des mesures pour la libération des dissidents emprisonnés. Les autorités russes ont arrêté le critique du Kremlin en avril 2022 après l'avoir accusé de « crimes de guerre » contre l'Ukraine. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de prison. Il a été libéré début août dans le cadre d'un échange de prisonniers.

16:15 La Russie renforce les attaques nocturnesAvec les attaques de drones nocturnes de la nuit précédente, il s'agit maintenant de 33 nuits consécutives où la Russie a attaqué l'Ukraine avec des drones et des missiles - la plus longue série jusqu'à présent. Selon l'armée de l'air ukrainienne, des explosions et des tirs de mitrailleuse étaient audibles toute la nuit à Kyiv. La défense aérienne a contré l'attaque de drones pendant environ cinq heures. Aucun décès n'a été signalé.

15:41 Question sur l'utilisation d'armes nucléaires : le Kremlin modifie à nouveau sa positionLe Kremlin ajuste à nouveau sa position sur l'utilisation éventuelle d'armes nucléaires, suite aux révisions de la doctrine nucléaire russe qui ont suscité des remous. Le porte-parole du Kremlin Peskov déclare que le conflit dans la guerre en Ukraine ne doit pas être constamment associé à une réaction nucléaire de la Russie. Après des rapports militaires non confirmés dimanche, la défense aérienne russe aurait abattu 125 drones ukrainiens. Peskov aborde maintenant la question de savoir si cela ne constitue pas une attaque aérienne massive à laquelle la Russie pourrait répondre avec des armes nucléaires selon la nouvelle doctrine. « Des décisions importantes ont été prises, elles seront documentées en conséquence. Mais l'opération militaire spéciale se poursuit sans établir constamment des liens. » La semaine dernière, le président Poutine a annoncé des règles élargies pour l'utilisation éventuelle d'armes nucléaires sur un ton menaçant. Selon cela, la Russie pourrait considérer les attaques aériennes sur son territoire comme une menace existentielle ou des attaques par un pays non armé de manière nucléaire mais soutenu par des pays nucléaires.

15:15 Baerbock : la désinformation russe cible particulièrement les jeunesLa ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock exprime de sérieuses préoccupations quant à la désinformation et aux tentatives d'ingérence électorale, notamment de la part de la Russie. « L'influence des campagnes de désinformation est considérable », déclare Baerbock lors du Congrès de l'avenir vert à Berlin. Il existe « un système délibéré » derrière cela qui cible particulièrement les électeurs plus jeunes. Les femmes sont particulièrement vulnérables aux haine

14:24 Un tribunal russe condamne un individu à la réclusion à perpétuité pour agression contre un nationalisteUn tribunal a condamné l'accusé dans le procès de l'agression contre l'écrivain nationaliste russe Sachar Prilepin à la réclusion à perpétuité. L'individu est originaire de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, et selon les médias, il a combattu aux côtés des séparatistes soutenus par la Russie. Prilepin est un fervent défenseur de l'implication militaire de la Russie en Ukraine et a été blessé dans une attaque à la bombe en mai 2023 dans la région de Nijni Novgorod. Son chauffeur a été tué.

13:51 La Russie prévoit de recruter 133 000 nouveaux soldats cet automneD'ici la fin de l'année, la Russie prévoit de recruter 133 000 personnes pour le service militaire, selon les médias ukrainiens. Le président Poutine aurait signé un décret autorisant la campagne de recrutement d'automne. Les hommes âgés de 18 à 30 ans qui ne sont pas des réservistes sont éligibles pour le service militaire. En retour, les soldats dont le service est sur le point de prendre fin seront libérés de leurs obligations militaires.

13:14 L'Ukraine signale des morts et des blessésDes frappes de drones russes ont entraîné un mort et plusieurs blessés, selon les informations ukrainiennes. Un homme est mort à Kupjansk, dans la région de Kharkiv, et trois personnes âgées de 53 à 72 ans ont été blessées à Kherson, selon l'agence de presse ukrainienne étatique, citant les autorités locales.

12:36 La Russie affirme avoir capturé un autre village dans la région de DonetskLes troupes russes affirment avoir pris un autre village dans l'est de l'Ukraine. Les forces russes "ont activement libéré le village de Nelepowka", a annoncé le ministère de la Défense à Moscou, utilisant le nom russe du village de Nelipiwka dans la région de Donetsk. Récemment, l'Ukraine a signalé des gains territoriaux dans cette région. Depuis plusieurs mois, les troupes russes avancent contre les forces ukrainiennes, qui sont inférieures en nombre et en armes. Nelipiwka se trouve à environ 5 kilomètres au sud de la ville de Torezk, qui est sous le contrôle ukrainien mais sous le feu russe depuis des semaines. Les soldats russes se rapprochent progressivement de la ville de Pokrovsk, qui est stratégiquement importante pour l'armée ukrainienne.

11:55 Des partisans affirment avoir saboté une ligne d'approvisionnement russeLe mouvement partisan Atesh affirme avoir détruit la voie ferrée utilisée par les forces russes pour transporter du matériel et des munitions vers le front dans la région russe de Kursk. L'agence de presse ukrainienne étatique Ukrinform cite un message correspondant sur Telegram du mouvement partisan. Ce mouvement comprend des Ukrainiens, des Tatars de Crimée et des opposants russes au régime et a été fondé sur la péninsule de Crimée il y a deux ans.

11:26 Incrédulité publique face aux efforts anti-corruption de la RussieSelon son projet de budget actuel, 40 % des dépenses de l'État russe l'an prochain seront consacrés à la défense. Parallèlement, une crackdown contre la corruption au sein du département concerné est en cours depuis la mort d'Evgueni Prigoschin. Cependant, cette initiative est considérée avec scepticisme par la population, comme l'explique le journaliste de ntv Rainer Munz à Moscou.

11:01 Un citoyen américain risque des décennies de prison pour avoir aidé l'UkraineLe citoyen américain Stephen Hubbard a plaidé coupable dans un tribunal de Moscou pour des chefs d'accusation de mercenariat. Il est accusé d'avoir reçu de l'argent pour combattre la Russie pour l'Ukraine, selon le journal britannique "The Guardian" basé sur des informations de l'agence de presse russe étatique RIA. Une condamnation pourrait entraîner une peine de 7 à 15 ans de prison.

10:20 Kyiv souffre d'attaques de drones, entraînant plusieurs incendiesUn bâtiment a été incendié et endommagé lors de l'intense attaque de drones sur Kyiv pendant la nuit, selon les autorités locales rapportées par Ukrainska Pravda. Aucun blessé n'a été signalé. Des incendies dans cinq districts de la région ont été causés par des débris de drones abattus, a-t-on également rapporté. Tous les drones ont été abattus, selon les informations ukrainiennes.

09:36 Poutine réaffirme sa croyance en l'atteinte des objectifs en UkraineLe président russe Poutine a réaffirmé son engagement dans le conflit en Ukraine. "Tous les objectifs fixés seront atteints", a-t-il déclaré dans un message vidéo marquant le deuxième anniversaire de l'annexion prétendument

07:24 Kyiv célèbre la victoire contre l'attaque nocturne L'administration militaire régionale a rapporté qu'une attaque russe sur Kyiv a duré plus de cinq heures hier soir. Cependant, tous les drones entrants ont été repoussés avec succès, selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform, citant la direction des autorités. L'attaque a eu lieu en plusieurs vagues venues de différentes directions.

06:44 Les criminels condamnés combattent pour la Russie au lieu de rester en prison Des rapports suggèrent que la Russie a mis en place une loi permettant aux autorités d'absoudre les individus de leurs responsabilités criminelles s'ils signent un contrat militaire avec le ministère de la Défense. Cette opportunité a été étendue aux prisonniers des régions de Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, de la République de Komi, de l'Altai et de la Crimée illégalement annexée, selon les médias d'opposition russes. Ces rapports ont été cités par l'institut de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky : plus de 100 bombes guidées utilisées quotidiennement dans les attaques en Ukraine La Russie continue de lancer des attaques incessantes sur l'Ukraine, avec l'armée russe qui aurait lâché environ 100 bombes guidées dans des zones ciblées chaque jour, selon le président ukrainien Zelensky dans une adresse vidéo. Récemment, une attaque russe à Saporizhzhia a blessé 14 personnes. Les régions de Kharkiv, Donetsk et Sumy ont également été ciblées avec des bombes guidées. "C'est la terreur quotidienne de la Russie", a déclaré Zelensky, en soulignant la nécessité de renforcer les capacités d'attaque à longue portée de l'Ukraine, d'augmenter les systèmes de défense aérienne et de renforcer les sanctions contre la Russie.

05:43 État-major ukrainien : méfiance envers Vuhledar Des attaques russes renouvelées sur les lignes de défense ukrainiennes près de Donbass ont été rapportées. Treize attaques de l'ennemi ont été repoussées près de Pokrovsk, et seventeen avancées de troupes russes ont été arrêtées près de Kurachove, selon l'État-major ukrainien. De féroces combats se déroulent également dans la région de Vuhledar. Les experts militaires ukrainiens s'inquiètent que la petite ville de Donbass du sud, contestée depuis deux ans, puisse bientôt tomber sous le contrôle russe.

04:46 Kyiv cible de plusieurs attaques de drones Kyiv a été la cible de plusieurs attaques de drones russes cette nuit, selon l'armée ukrainienne. Les unités de défense aérienne ont engagé les drones ennemis pendant plusieurs heures pour les repousser. Les témoins ont rapporté de nombreux explosions dues à l'utilisation de systèmes de défense aérienne et d'objets touchés dans l'air. Cependant, il n'y a pas encore de rapports de dommages ou de pertes humaines suite aux dernières attaques. Des alertes aériennes sont en vigueur à Kyiv, dans la région environnante et dans tout l'est de l'Ukraine depuis 1h00 du matin, heure locale. Plus tôt, l'armée de l'air ukrainienne avait rapporté plusieurs attaques de drones sur Kyiv et l'ouest de l'Ukraine, ainsi que des lancements de bombes guidées depuis des zones sous contrôle russe.

03:45 Commission de Helsinki recommande aux États-Unis de changer de cap vis-à-vis de Moscou La commission bipartite de Helsinki conseille aux États-Unis d'abandonner leur approche post-guerre froide vis-à-vis de la Russie et de reconnaître Moscou comme une menace persistante pour la sécurité mondiale. Selon "The Hill", la Commission suggère que les États-Unis réévaluent leur approche de la Russie, comme ils l'ont fait avec la Chine. Les changements proposés contredisent les positions de Donald Trump et de ses alliés au Congrès, qui estiment que les États-Unis dépensent trop pour la sécurité européenne. Trump insiste sur la nécessité de négociations directes entre l'Ukraine et la Russie, mais le président de la Commission de Helsinki, le républicain Joe Wilson, exprime des doutes sur la possibilité de trouver un accord avec le président russe Vladimir Poutine.

02:49 Kyiv sous le feu des drones russes Kyiv est attaquée par des drones russes, selon l'armée ukrainienne. Les unités de défense aérienne sont reportedly engagées pour repousser les attaques. Les témoins rapportent de multiples explosions bruyantes et d'objets touchés dans l'air, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Les alertes aériennes se poursuivent à Kyiv, dans la région environnante et dans tout l'est de l'Ukraine.

01:40 Campagne électorale moldave : un ministre met en garde contre les "voleurs" Un ministre du gouvernement de haut rang a exhorté les Moldaves à éviter "les voleurs, les réfugiés et les bandits" suite à une promesse d'un homme d'affaires pro-russe en exil de payer les électeurs s'ils rejettent l'adhésion à l'Union européenne dans un référendum. L'appel du ministre est un signe de la campagne électorale de plus en plus hostile en Moldavie, avec la incumbent pro-européenne Maia Sandu cherchant un deuxième mandat le 20 octobre.

00:14 La Russie accuse l'Ukraine d'avoir attaqué une sous-station électrique près de la centrale nucléaire Des sources russes rapportent quedes forces ukrainiennes ont attaqué une sous-station électrique voisine de la centrale nucléaire de Saporizhzhia (NPP), endommageant un transformateur. L'alimentation électrique d'Enerhodar n'a pas été affectée, selon la direction de la NPP. La plus grande centrale nucléaire d'Europe, Saporizhzhia, contenant six réacteurs, a été prise par les forces russes lors de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, avec les deux parties s'accusant régulièrement l'une l'autre d'avoir attaqué ou prévu d'attaquer la centrale.

23:15 Zelensky doute de l'intimidation nucléaire de Poutine : "Il valorise son existence" Dans une interview avec Fox News, le président ukrainien Volodymyr Zelensky met en doute l'intimidation nucléaire persistante du président russe Vladimir Poutine. Avec un penchant pour son bien-être personnel, il est peu probable que Poutine prenne le risque d'utiliser des armes nucléaires. "Nous n'avons aucune idée de ses pensées", reconnaît Zelensky. "Il pourrait déployer des armes nucléaires contre n'importe quel pays - ou pas. Mais je suis convaincu qu'il ne le fera pas."

22:10 La perspective du FPÖ sur la guerre en Ukraine et la Russie après les élections autrichiennesLe paysage politique autrichien a connu un important remaniement suite aux élections. Le parti d'extrême droite FPÖ a remporté un succès en obtenant 28,7 % des voix, selon les prévisions. Leur plateforme politique, publiée lors de la campagne, révèle des tensions avec la politique étrangère de l'UE. Malgré le conflit en Ukraine, le FPÖ adopte une approche relativement bienveillante envers la Russie et ne semble pas préoccupé par la forte dépendance de l'Autriche au gaz russe. En 2018, l'accord gazier entre Vienne et Moscou a été prolongé jusqu'en 2040, liant l'Autriche à l'achat de vastes quantités de gaz naturel et garantissant les paiements même en l'absence de livraisons de gaz. Plus de 90 % des importations de gaz de l'Autriche pendant la première moitié de 2024 provenaient de Russie.

21:37 Le Premier ministre russe se rend en Iran pour une rencontre avec le président iranienLe Premier ministre russe Mikhail Mishustin se rend à Téhéran pour des pourparlers avec le président iranien Massoud Peseschkian alors que les tensions augmentent au Moyen-Orient. Les discussions avec le vice-président iranien Mohammad Resa Aref sont prévues pour lundi, comme annoncé par l'administration russe. Au cours de cette visite, Mishustin prévoit d'aborder plusieurs aspects de la coopération russo-iranienne, notamment le commerce, l'économie, la culture et l'aide humanitaire, selon Moscou. Les nations occidentales accusent l'Iran de fournir des drones et des missiles pour soutenir l'opération militaire russe en Ukraine. Cependant, ces allégations sont fermement niées par l'Iran.

