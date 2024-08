À 23h56, l'Ukraine attend avec inquiétude son hiver le plus difficile à ce jour.

Ukraine Se Prépare à un Hiver Rigoureux et Sombre Face aux Attaques Russes sur le Réseau Électrique

En ripostant aux dommages infligés à son infrastructure électrique et énergétique par les attaques russes, l'Ukraine se prépare à un hiver rude et sombre. "Nous faisons face au hiver le plus difficile de notre histoire", a déclaré le ministre de l'Énergie ukrainien, Herman Haluschenko, lors d'une vidéoconférence. Cet hiver devrait être encore plus difficile que le précédent en raison de l'accumulation des dommages causés par les attaques russes en cours. L'armée russe utilise diverses armes dans des attaques coordonnées pour causer le plus de dégâts possible, a déclaré Haluschenko. La consommation d'électricité est d'environ 18 gigawatts par temps doux et de 19 gigawatts par temps froid. De plus, une réserve d'1 gigawatt doit être établie, a déclaré Haluschenko. Les attaques russes ont détruit environ 9 gigawatts de capacité.

23:08 OTAN Renforce la Sécurité à la Base Aérienne de Geilenkirchen

En réponse à une menace potentielle, l'OTAN a renforcé son niveau de sécurité à la base aérienne de Geilenkirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Tout le personnel non essentiel a été renvoyé chez lui, a rapporté un porte-parole de la base. Cette décision a été prise en fonction d'informations d'intelligence sur une menace potentielle. "Ce n'est pas une raison de s'alarmer et c'est une mesure préventive pour nous assurer que nous pouvons continuer nos opérations critiques", a expliqué le porte-parole. La police a confirmé sa présence sur les lieux. Plus de détails, y compris le nombre de forces déployées, ne sont pas communiqués.

22:07 Ukraine Annonce une Frappe sur une Base Russe dans la Région de Kursk

L'armée ukrainienne a rapporté une autre attaque contre les forces russes dans la région de Kursk. Elle a ciblé une base russe dans l'après-midi à l'aide de bombes guidées américaines, selon le commandant des forces aériennes, Mykola Oleshchuk. "Un poste de commande de drone, une unité de guerre électronique, de l'équipement, des armes et jusqu'à 40 militaires russes ont été touchés", a écrit Oleshchuk en accompagnant une vidéo de l'attaque.

21:43 Ukraine Annonce la Première Réunion Après le Sommet de la Paix en Suisse

Suite au sommet de la paix en Suisse en juin, la première réunion de suivi a eu lieu, selon l'Ukraine. Des participants de plus de 40 États et organisations y ont assisté. Des réunions ultérieures de groupes de travail sont prévues.

21:08 Habeck Exhorte à Plus d'Emplois pour les Réfugiés Ukrainiens en Allemagne

Le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck, espère que plus de réfugiés ukrainiens trouveront un emploi en Allemagne. Bien que certains obstacles, tels que les situations familiales, la maladie, les traumatismes de guerre ou les soins aux enfants, puissent entraver l'emploi, le politique Vert a conseillé à Welt TV : "Cependant, en général, il est préférable pour tout le monde de travailler - mieux pour les gens, leur intégration et pour le système social." Habeck a semblé sceptique quant aux déclarations du ministre-président de Brandebourg et du politique SPD, Dietmar Woidke, qui a remis en question l'autorisation des réfugiés ukrainiens. "Probablement en raison des campagnes électorales un peu rudes en Allemagne de l'Est et d'une réflexion insuffisante."

20:28 Les Soldats Ukrainiens Lancement une Contre-offensive dans la Région de Kharkiv

L'armée ukrainienne a annoncé une offensive dans la région de Kharkiv. Les troupes ont avancé de presque deux kilomètres en territoire ennemi, selon la 3ème Brigade d'assaut séparée des forces terrestres ukrainiennes. Le but de cette opération était d'affaiblir les capacités offensives de la 20ème Armée de la Fédération de Russie, que l'armée ukrainienne affirme avoir accompli. Cela ne peut être indépendamment confirmé. La brigade signale également que le côté russe a perdu 300 soldats au cours des quatre derniers jours, et que

18:40 "À quoi bon les Arméniens ?" - Lukashenko suscite des troublesLes remarques d'Alexandre Loukachenko, dirigeant biélorusse, concernant l'Arménie ont suscité des troubles. Des manifestants ont jeté des œufs sur l'ambassade de Biélorussie à Erevan, la capitale arménienne, mercredi, selon des médias ukrainiens. Plus tôt, Loukachenko avait critiqué la position pro-occidentale de l'Arménie lors d'une émission de télévision russe : "À quoi bon les Arméniens ? À rien. Qu'ils améliorent leur économie et se reposent sur leurs propres ressources. Qui est la France ? Qui est Macron ? Demain, quand Macron aura disparu, personne ne se souviendra des Arméniens", a-t-il déclaré, faisant référence au président français. Les relations entre l'Arménie et la Russie, son allié de longue date, se sont tendues depuis l'opération militaire éclair d'Azerbaïdjan en septembre, qui a mis fin à 30 ans de règne des séparatistes arméniens dans la région du Haut-Karabakh.

18:03 L'Ukraine signale des pertes humaines suite à une attaque de roquettesDeux personnes ont été tuées dans la région de Sumy, près de la frontière russe avec Kursk, suite à une attaque russe utilisant deux roquettes, selon le bureau du procureur ukrainien. Les cibles étaient des composants de l'infrastructure. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était rendu plus tôt dans la journée à Sumy et avait déclaré que les attaques contre la ville avaient diminué depuis la capture de certaines parties de Kursk.

17:28 Les autorités russes : un pétrolier en feu suite à une attaque ukrainienneUn pétrolier est en flammes dans le port russe de Kavkaz, dans la région de Krasnodar à l'est de la Crimée, selon les autorités locales. Cela suit une attaque présumée ukrainienne. Plusieurs médias russes ont publié des images et des vidéos montrant l'incendie et des colonnes de fumée noire. L'armée ukrainienne partage également de telles vidéos sur les réseaux sociaux, avec la légende "Neptune attaque le port de Kavkaz" sur leur canal Telegram. Des rapports non vérifiés de canaux Telegram russes suggèrent que le navire a été touché par un missile anti-navire Neptune, bien que la portée officielle de cette arme soit de 300 kilomètres, et que la ligne de front est plus éloignée. Moscou dépend heavily de ce port pour approvisionner ses troupes dans son conflit contre l'Ukraine.

Mise à jour à 18h39 : Selon le centre de crise de la région de Krasnodar, le navire a coulé après l'incendie. Il y avait apparemment 30 citernes de carburant à bord. [En savoir plus ici.]

16:41 La Russie annonce des gains près de Pokrovsk, l'Ukraine revendique un succès dans la région de KurskL'armée russe affirme avoir capturé un autre village près de la ville de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine, avec des troupes maintenant à environ 10 kilomètres de la ville, un important hub logistique. Plus tôt, le président ukrainien Zelensky avait annoncé des plans pour renforcer les troupes dans la région. Maintenant, il annonce un succès dans la région russe de Kursk, avec des troupes capturant un autre village et prenant plus de soldats russes prisonniers. Selon ces rapports, les troupes ukrainiennes contrôlent 94 villages et plus d'un thousand kilomètres carrés de terrain dans la région de Kursk. Cependant, cela n'a pas été indépendamment confirmé.

16:12 L'Ukraine nie une attaque contre la centrale nucléaire, met en garde contre une tromperie russeL'Ukraine nie l'allégation du président russe Vladimir Poutine selon laquelle des troupes ukrainiennes ont tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk la nuit dernière. "C'est un mensonge éhonté", écrit Andrii Kovalenko, chef du département de lutte contre la désinformation au Conseil de sécurité et de défense nationale d'Ukraine. Il suggère que la Russie pourrait planifier une provocation nucléaire elle-même, déclarant que "le risque de provocation nucléaire par la Russie est réel" compte tenu de l'implication de Poutine.

15:46 Les stocks de gaz de l'UE proches de la capacité cible

Les installations de stockage de gaz dans l'Union européenne sont presque à leur capacité cible de 90 %, selon la Commission européenne. Deux mois avant la date cible, l'UE se déclare "prête pour l'hiver prochain". En été 2022, les 27 États membres ont convenu que les stocks de gaz de l'UE devaient être à une moyenne de 90 % de capacité d'ici le 1er novembre. Selon les données du portail Gas Infrastructure Europe, il y a des différences entre les pays : l'Espagne est en tête avec 100 %, tandis que la Lettonie a le plus faible taux d'environ 69 %. Les stocks allemands sont à 93,6 %. L'UE vise à réduire encore plus sa dépendance au gaz naturel russe en important plus de gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis et du gaz de la Norvège.

15:21 Poutine accuse l'Ukraine d'avoir attaqué une centrale nucléaire russe

Le président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk. "L'ennemi a tenté d'attaquer la centrale nucléaire la nuit dernière", dit le chef du Kremlin, sans fournir de preuve. "L'AIEA a été informée", ajoute Poutine lors d'une réunion télévisée avec son cabinet. L'AIEA avait précédemment mis en garde contre les conséquences potentielles des combats sur la centrale nucléaire et avait appelé "toutes les parties à exercer la plus grande retenue".

14:50 Le directeur de l'AIEA se rendra bientôt à la centrale nucléaire russe

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, prévoit de se rendre à la centrale nucléaire russe de Kursk la semaine prochaine. Un porte-parole de l'AIEA confirme que cette visite peut avoir lieu "la semaine prochaine". En août, l'armée ukrainienne a lancé une offensive surprise dans la région russe de Kursk. Rosatom, la société nucléaire d'État russe, avait alors mis en garde contre une menace pour la centrale nucléaire, située à environ 100 kilomètres de la frontière ukrainienne.

14:21 La Russie : 115 000 personnes évacuées

Le vice-Premier ministre russe, Denis Manturov, annonce que 115 000 personnes ont été évacuées des régions vulnérables près de la frontière ukrainienne. Il déclare que les dommages aux agricultura

15:40 "Il semble que ce soit plus qu'une simple 'contenance' de l'invasion de Kursk en ce moment"Le chancelier allemand Scholz estime que l'invasion ukrainienne en Russie est "spatiale et temporalement limitée". Cependant, selon les informations de la correspondante de ntv Nadja Kriewald, il n'y a actuellement aucun signe de cela. Au contraire, elle mentionne.

15:20 Plusieurs actifs aériens russes rapportés détruits lors d'attaques sur SawaslejkaPlusieurs avions militaires russes sont censés avoir été annihilés lors d'attaques ukrainiennes sur la base aérienne de Sawaslejka. Ces rapports proviennent du diffuseur public Suspilne, citant des informations de la sécurité. Il est affirmé qu'un MiG-31K intercepteur supersonique et deux Il-76 transporteurs stratégiques ont été éliminés lors d'une attaque du 16 août, et environ cinq avions, supposément MiG-31K/I, ont été endommagés lors d'une attaque du 13 août. Un dépôt de carburant et de lubrifiant a été touché le 13 août, causant des dommages supplémentaires à un autre MiG-31K/I.

15:06 Les services de renseignement russes examinent des journalistes de CNNLe FSB russe est spéculé pour enquêter sur plusieurs journalistes étrangers pour avoir "franchi illégalement la frontière nationale". Le FSB s'intéresse particulièrement à un journaliste de CNN et à deux journalistes ukrainiennes pour avoir prétendument filmé dans la ville de Sudcha contrôlée par les troupes ukrainiennes. Le FSB prévoit d'émettre prochainement des mandats d'arrêt internationaux, et les journalistes pourraient écoper de cinq ans d'emprisonnement en Russie. Les dernières nouvelles incluent le retour du journaliste américain Evan Gershkovich après avoir été échangé contre une peine de 16 ans dans un camp de travail poursupposée espionnage. Plus de détails ici.

14:34 Zelensky dans la région frontalière : "Fonds d'échange" renforcéLe président ukrainien Zelensky a visité la région frontalière de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, où les forces ukrainiennes ont pénétré en Russie il y a deux semaines. Il a rapporté queanother settlement had been seized in the Kursk area and the "swap fund" had been strengthened, indicating the takeover of Russian soldiers for future exchange with Ukrainian prisoners held in Russian custody. Zelensky highlighted that since the Kursk offensive, assaults on Sumy and civilian death tolls have diminished. He shared a video of himself and the commander-in-chief of Ukrainian troops, Oleksandr Syrskyi, discussing the reinforcement of troops in the eastern Ukraine, where Russia is advancing further.

14:06 Allégations non vérifiées de drones espions sur des infrastructures cruciales ? Des drones russes présumés à Brunsbüttel

Des rapports non confirmés font état de drones russes au-dessus de la plus grande zone industrielle du Schleswig-Holstein. Le journal Bild affirme que des drones ont été régulièrement repérés volant au-dessus de la centrale nucléaire désaffectée et du terminal GNL de Brunsbüttel ces derniers temps. Le parquet de Flensburg enquête sur des soupçons d'espionnage dans le but de sabotage. Le rapport de police interne indique que la "zone de vol de la centrale nucléaire" est régulièrement violée par un objet étranger non identifié, qui pourrait être un drone militaire. Bild affirme que les drones sont prétendument associés à des agents russes et pourraient être lancés à partir de navires civils dans la mer du Nord. Plus de détails ici.

13:40 L'ambassade des États-Unis à Kyiv met en garde contre des attaques imminentes

L'ambassade des États-Unis à Kyiv émet un avertissement sur un risque élevé d'attaques aériennes avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine le 24 août. L'ambassade met en garde contre une menace accrue d'attaques russes sur l'Ukraine à l'aide de drones et de missiles dans les jours à venir et le week-end. L'Ukraine célèbre son 33e anniversaire d'indépendance de l'Union soviétique le 24 août, qui prend ces derniers temps une signification particulière pour les Ukrainiens suite à l'incursion surprise de soldats ukrainiens dans la région frontalière de Kursk. Le président russe Poutine a qualifié de telles actions de provocation et a menacé de riposter.

Selon les autorités locales, des abris en béton préfabriqué sont construits pour les habitants de la région frontalière russe de Kursk. Selon les déclarations du vice-gouverneur Alexei Smirnov sur Telegram, "Sur mes ordres, l'administration de la ville de Kursk a identifié les principaux sites pour l'installation de bunkers modulaires préfabriqués." Ces bunkers sont construits aux endroits à forte fréquentation tels que 60 arrêts de bus. Smirnov partage une photo d'un camion livrant l'un des blocs. De plus, des bunkers sont construits dans deux autres endroits, y compris Kursk, qui abrite la centrale nucléaire de la région de Kursk. La Russie accuse l'Ukraine de préparer une attaque sur l'installation, une allégation que l'Ukraine nie.

10:10 L'Ukraine partage des images de son avancée dans la région de Kursk

L'Ukraine signale plus de 40 attaques des troupes russes près de Pokrovsk, la plupart ayant été repoussées. Le président Zelensky a annoncé des plans pour renforcer les troupes dans la région. De plus, l'avancée dans la région de Kursk se poursuit.

09:42 La Russie signale une activité de drones dans plusieurs régions

09:09 : L'Ukraine cherche l'approbation des États-Unis pour des armes à longue portée contre des cibles russes

Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov a rencontré une délégation bipartite de la Chambre des représentants des États-Unis à Kyiv. Selon le ministère de Kyiv, les représentants républicains Rob Wittman et démocrates David Trone ont discuté de la situation sur le front et de la politique de Washington concernant l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes avec Umerov. Umerov a déclaré : "J'ai souligné l'urgence de l'obtention de l'autorisation de nos alliés pour utiliser pleinement les armes à longue portée contre des cibles en Russie. Il s'agit de protéger nos villes et villages paisibles."

08:36 : Un acteur de Star Wars lance une campagne pour fournir des robots de déminage à l'Ukraine

L'acteur américain Mark Hamill, célèbre pour son rôle de Luke Skywalker dans "Star Wars", collecte des fonds pour des robots de déminage destinés à l'Ukraine. Il collabore avec Timothy Snyder, expert de l'Europe de l'Est, pour recueillir 441 000 dollars dans le cadre de la campagne "Terrain sûr". Ces robots ont la capacité de désactiver les mines dans des endroits difficiles d'accès tout en maintenant une distance de sécurité par rapport aux opérateurs. Timothy Snyder a déclaré : "L'un des actes les plus odieux commis par la Russie en Ukraine est le semis de millions de mines. J'ai visité des territoires près de la ligne de front où des gens prennent des risques pour aider les autres à retourner sur leurs fermes et chez eux. Avec ces robots, les mines peuvent être déminées et des vies peuvent être sauvées." Le déminage en Ukraine pourrait prendre des décennies.

08:01 : Le Kremlin prépare les Russes à une "nouvelle réalité"

L'attaque ukrainienne contre Kursk pose un problème pour la propagande de Moscou. Bien que les régions soient éloignées, selon une source anonyme liée au Kremlin, la pénétration de forces ukrainiennes sur le territoire russe est un "nouvel événement très déplaisant". Pour calmer l'humeur maintenant visiblement anxieuse, le Kremlin travaille à préparer les Russes à une "nouvelle réalité" et à une "nouvelle normalité". Le message est le suivant : l'ennemi a bel et bien envahi le territoire russe, ils sont proches de la défaite - mais la récupération du territoire prendra du temps, et les Russes doivent faire preuve de patience. Entre-temps, les résidents sont encouragés à "convertir la négativité et le choc en une direction positive" - à savoir en apportant une aide à la région de Kursk. Selon Meduza, le conflit dans la région de Kursk pourrait durer plusieurs mois. Une source liée au gouvernement estime que c'est "très optimiste - si tout se passe bien".

07:30 : Le gouverneur russe confirme un incendie dans une installation militaire

Les autorités russes confirment un incendie dans une installation militaire dans la région russe du sud de Volgograd suite à une frappe de drone ukrainien. Le gouverneur régional Andrei Bocharov a déclaré sur Telegram que le drone avait percuté l'installation. Il n'y a eu aucun blessé. Bocharov n'a pas précisé quelle installation militaire a été touchée, mais il a noté que le village de Marinovka a été cible de l'attaque, où la Russie dispose d'une base aérienne.

06:56 : Ancien conseiller en sécurité : Poutine avait une influence quasi-hypnotique sur Trump

Selon l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, le général Herbert Raymond McMaster, le dirigeant russe Vladimir Poutine a réussi à manipuler l'ancien président américain Donald Trump. Cette information a été révélée dans le livre de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", selon le "Guardian". "Poutine, un ancien agent du KGB impitoyable, a joué sur l'ego et les insécurités de Trump avec des flatteries", a rapporté McMaster. Selon le Guardian, Poutine avait une influence quasi-hypnotique sur Trump, que McMaster avait averti qu'il était "le meilleur menteur du monde".

Au cours de la nuit, des explosions ont été signalées à Kalach-on-Don, une ville de la région de Volgograd en Russie. Selon divers canaux Telegram russes, ces explosions étaient allegedly le résultat d'une attaque de drone. Il est dit qu'un incendie s'est déclaré sur une base aérienne voisine. Kalach-on-Don se trouve à environ 900 kilomètres au sud-est de Moscou. La cible probable était la base aérienne de Marinovka dans le village d'Oktyabrsky, à environ 20 kilomètres de Kalach-on-Don. Les témoins de la région ont rapporté avoir entendu entre six et dix explosions bruyantes, suivies des sons distinctifs de drones, selon les rapports Telegram.

05:44 : Klingbeil : L'Allemagne fournira une aide supplémentaire à l'Ukraine si nécessaire

Le chef du SPD allemand, Lars Klingbeil, a promis un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Si

03:09: Élections en Russie : Protection renforcée pour les travailleurs des urnes à Kursk

Dans la région contestée de Kursk, frontalière de la Russie, les travailleurs des urnes seront équipés de gilets pare-balles et de casques pour les élections régionales anticipées. En outre, des bureaux de vote supplémentaires seront installés dans d'autres parties du pays pour les personnes qui ont fui la région, a déclaré Tatiana Malakhova, responsable de la commission électorale régionale, selon les agences de presse russes. La région est sous état d'urgence, et des élections pour les gouverneurs et les parlements régionaux sont prévues dans de nombreuses régions de Russie du 6 au 8 septembre.

01:34: Fico ressent une pression dans la politique étrangère

Le Premier ministre slovaque Robert Fico se plaint de la pression perçue dans la politique étrangère des démocraties occidentales. Selon un communiqué publié à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de Moscou en 1968, ceux qui s'écartent du consensus sur les questions importantes de politique étrangère sont "soumis de manière arbitraire à des pressions et menacés d'isolement" par les démocraties occidentales. Dans ce communiqué, Fico compare la répression violente du "Printemps de Prague" en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie à ce qu'il considère comme la pression existante en Europe actuelle. Fico s'oppose à l'aide de l'UE à l'armée ukrainienne et fait face à des accusations de proximité avec la Russie en conséquence.

00:12: L'Ukraine signale 46 attaques russes près de Pokrovsk

L'Ukraine signale 46 attaques russes le long du front près de la ville de Pokrovsk, à l'est du pays, au cours de la journée. Sur ces 46 attaques, 44 ont été repoussées, selon le quartier général. À 21 heures CET, les combats se poursuivaient sur les deux autres sections. Les attaques ont entraîné la mort ou la blessure de 238 soldats russes. Aucun renseignement sur les pertes ukrainiennes n'a été fourni. La Russie n'a pas encore commenté.

23:09: La Russie affirme avoir repoussé une incursion ukrainienne à Bryansk

La Russie affirme avoir empêché une incursion de "saboteurs" ukrainiens dans la région frontalière de Bryansk, qui borde Kursk. L'incursion du "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien" a été empêchée par le service de sécurité fédéral russe (FSB) et des unités de l'armée russe, selon le gouverneur de Bryansk, Alexander Bogomaz, dans un message Telegram. "L'ennemi a été touché par des tirs", indique le message. La situation est maintenant "sous contrôle".

22:15: Zelensky : l'Ukraine espère une aide promise rapide

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que son pays espère la mise en place rapide des milliards d'aide promis par l'Occident, qui doit être financé en partie par les revenus des actifs étatiques russes gelés. Bien qu'il y ait eu de nombreuses déclarations politiques des partenaires de Kyiv, d'autres sont attendues, déclare Zelensky dans son adresse vidéo nocturne. "Mais nous avons besoin d'un mécanisme réel." L'Ukraine a besoin des revenus des actifs russes pour se défendre contre l'agresseur, la Russie. "Les discussions pertinentes ont été en cours depuis trop longtemps, et nous avons besoin de décisions maintenant." Les pays du G7 ont convenu d'un nouveau paquet d'aide financière pour Kyiv lors de leur sommet en juin, avec un prêt généreux de 50 milliards de dollars à sécuriser par les intérêts des actifs russes gelés.

21:52: Poutine salue les interactions commerciales robustes avec la Chine

Le président russe Vladimir Poutine salue les collaborations renforcées avec la Chine. "Nos relations commerciales se développent bien (...). L'accent mis par les deux administrations sur les relations commerciales et économiques porte ses fruits", déclare Poutine lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie peuvent se targuer de "projets d'envergure et de vastes entreprises conjointes dans les secteurs économique et humanitaire", ajoute Poutine. Li déclare, selon le Kremlin, que les relations sino-russes sont à un "niveau sans précédent". L'alliance stratégique entre la Russie et la Chine s'est renforcée après l'intervention de la Russie en Ukraine. Pour la Russie, la Chine est un partenaire commercial important en raison des sanctions occidentales.

21:20: Demande de révocation : l'ancien vice-ministre russe de la Défense reste incarcéré

L'ancien vice-ministre russe de la Défense Dmitri Bulgakov, accusé de corruption, reste en détention. Sa demande de placement sous surveillance électronique stricte et son appel contre sa détention ont été rejetés, selon l'agence de presse d'État TASS. Bulgakov supervisait précédemment l'acquisition de matériaux pour l'armée russe avant son limogeage. Le tribunal de Moscou ordonne également la détention de deux présumés complices de Bulgakov. Leur entreprise aurait reçu neuf contrats de Bulgakov entre 2022 et 2024. Les pertes sont estimées à environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros) par les intermédiaires.

21:00: L'Ukraine renforce ses forces dans la région de Pokrovsk

Selon le président Volodymyr Zelensky, l'Ukraine renforce sa présence militaire dans la région contestée de Pokrovsk, à l'est de l'Ukraine. Il l'exprime lors d'une adresse télévisée, indiquant qu'ils sont conscients des plans des troupes russes sur place. Simultanément, l'avancée de l'Ukraine dans l'oblast russe de Kursk se poursuit, selon Zelensky. Certaines terres sont maintenant sous le contrôle de l'Ukraine, mais Zelensky ne fournit pas plus de détails.

20:41 Suite au décret : de nombreux Ukrainiens en Hongrie risquent d'être expulsés de leurs shelters de réfugiés Suite à un décret en Hongrie qui refuse la protection générale aux réfugiés ukrainiens, de nombreux Ukrainiens y risquent de perdre leur logement. Des shelters de réfugiés privés ont commencé à expulser des Ukrainiens, selon Migration Aid. À Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés, sous surveillance policière, doivent quitter une auberge. La plupart d'entre eux sont des femmes et des enfants Roms de la région occidentale ukrainienne de Transcarpathie, où une importante minorité hongroise réside.

Vous pouvez consulter tous les développements précédentsici.

L'Union européenne exprime son inquiétude quant au conflit qui s'intensifie en Ukraine et appelle à un cessez-le-feu immédiat, mettant l'accent sur l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans la région. En raison de la menace potentielle de la Russie, plusieurs pays de l'Union européenne, y compris les États membres de l'Union européenne, renforcent leur présence militaire à leurs frontières avec la Russie, y compris la fermeture de certains points de contrôle frontaliers, par mesure de précaution.

here.

Lire aussi: