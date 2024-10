A 23h46, l'Ukraine rapporte: Les Russes exécutent d'autres prisonniers de guerre - 93 militaires exécutés

Fonctionnaires de l'application de la loi ont des informations crédibles concernant les soldats russes qui massacrent des prisonniers de guerre ukrainiens en masse. Selon Ukrinform, Yuri Belousov, chef du département de guerre au sein du parquet général, a déclaré lors d'une interview radiophonique nationale : "Nous avons obtenu des informations concernant 93 de nos soldats qui ont été tués sur le champ de bataille", a-t-il déclaré. Belousov a souligné que près de 80% des prisonniers de guerre ukrainiens avaient été massacrés cette année. Cette pratique a commencé dès novembre 2023. "L'attitude des soldats russes envers nos prisonniers de guerre s'est détériorée", a déclaré Belousov.

Mise à jour à 22:14 : Capitulation préliminaire de Kiev pour l'adhésion à l'OTAN ? Malgré son objectif de récupérer les territoires saisis par la Russie au cours de la dernière décennie, l'Ukraine manque de personnel, d'armes et de soutien nécessaire de l'alliance occidentale. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy évoque à présent des "décisions importantes" qui seront prises avec Washington et d'autres pays lors de la prochaine réunion du groupe de contact de Ramstein le 12 octobre. Selon le "Financial Times", la nouvelle stratégie de l'Ukraine consiste à demander une assistance militaire et diplomatique de la part de ses alliés pour contraindre la Russie à négocier. Les diplomates occidentaux et progressivement les officiels ukrainiens croient qu'une assurance de sécurité substantielle pourrait servir de base à une résolution négociée, avec la Russie conservant de facto, bien que non officiellement, le contrôle sur certaines parties du territoire ukrainien qu'elle occupe actuellement. Par ailleurs, les discussions portent sur la possibilité que l'Ukraine rejoigne l'OTAN dans le cadre de cet accord.**

Révision à 21:23 : La Russie perd trois fois plus de matériel, l'Ukraine attend les livraisons de chars La Russie perd en moyenne trois fois plus de matériel que l'Ukraine et "dépense systématiquement ses stocks d'équipement hérité de l'ère soviétique, tandis que sa production, comme celle de l'Ukraine, couvre à peine une fraction de ce qu'elle perd", déclare Jakub Janowski, analyste basé à Prague qui travaille pour le service de renseignement open source néerlandais Oryx. Par rapport aux capacités de mobilisation, à la main-d'œuvre et aux capacités de production, la situation actuelle favorise la Russie. Toutefois, Konrad Muzyka, analyste polonais et directeur de Rochan Consulting, met en garde sur le fait que le temps joue en faveur de la Russie. Janowski estime que malgré le nombre supérieur de soldats et la puissance de feu de la Russie, elle pourrait encore être en difficulté si l'Occident augmentait son soutien. De plus, certaines livraisons d'équipement militaire promises sont toujours en attente. Selon Oryx, Kiev attend toujours la livraison promise d'au moins 280 chars, 480 véhicules de transport de troupes blindés, 1200 transporteurs de troupes et 180 véhicules d'artillerie mobiles.

Annonce à 20:34 : L'Ukraine affirme avoir abattu un bombardier russe, des photos montrent des débris Les forces ukrainiennes affirment avoir abattu un avion de combat russe. L'avion a été touché près de Kostiantyniwka dans la province de Donetsk samedi, a rapporté le chef de l'administration militaire locale. Des photographies montrent les restes carbonisés d'un avion qui s'est écrasé sur une maison, mettant le feu à celle-ci.

Opinion à 19:54 : "Impossible pour l'Ukraine d'égaler la Russie en effectifs" Pour prendre l'avantage sur la Russie sur le champ de bataille, l'Ukraine doit adopter des "stratégies non conventionnelles", déclare Dmytro Schmajlo, co-fondateur et directeur général du think tank "Ukrainian Security and Cooperation Center" basé à Kyiv. Cela inclut les attaques à longue portée. Avec de telles frappes d'artillerie et de missiles, l'Ukraine aurait pu paralyser les routes logistiques et les bases pendant des mois lors de la contre-offensive automnale de 2022, contraignant les troupes russes à quitter des régions comme Kherson et Kharkiv. "Il est peu probable que l'Ukraine parvienne à égaler la Russie en effectifs", déclare Schmajlo. Par conséquent, l'accent doit être mis sur le sabotage de la logistique ennemi et sur la cible

17:54 Ancien Secrétaire Général de l'OTAN Stoltenberg Suggère une Adhésion Anticipée de l'UkraineActuellement, la position officielle est que l'Ukraine devrait devenir membre de l'OTAN à l'avenir, mais seulement après la fin de la guerre contre la Russie. L'Ukraine souhaite récupérer la totalité de son territoire pour atteindre cet objectif. Récemment, l'ancien Secrétaire Général de l'OTAN Jens Stoltenberg a proposé une voie potentielle pour que Kyiv rejoigne plus tôt. La frontière reconnue par l'OTAN n'a pas nécessairement besoin de correspondre à la frontière internationalement reconnue. "Il faut une ligne qui active l'article 5, et l'Ukraine doit contrôler tout le territoire jusqu'à cette frontière." L'article 5 représente l'engagement de mutuelle défense qui oblige les autres membres à protéger militairement le membre. L'Allemagne de l'Ouest considérait l'Allemagne de l'Est comme faisant partie d'une Allemagne plus grande, a expliqué Stoltenberg. "Mais l'OTAN n'a protégé que l'Allemagne de l'Ouest." De plus, les États-Unis assurent la sécurité du Japon, mais pas pour les îles Kouriles, que le Japon considère comme son territoire propre mais qui sont contrôlées par la Russie. L'Ukraine a soumis sa candidature à l'adhésion à l'OTAN en 2022. Actuellement, environ un cinquième du territoire ukrainien est sous contrôle russe.

17:19 Le Spécialiste en Politique Étrangère du CDU Röttgen Critique la "Psychose" de ScholzLe spécialiste en politique étrangère du CDU Norbert Röttgen accuse le Chancelier fédéral Olaf Scholz de susciter la réticence de la société à continuer de soutenir l'Ukraine avec des armes par sa "psychose". Röttgen a exprimé ces vues lors d'une interview avec "Der Spiegel". Les refus du Chancelier basés sur la peur de mesures de soutien sont à blâmer, selon Röttgen. "Olaf Scholz refuse constamment d'employer des mesures en soutien à l'Ukraine, les considérant trop risquées, en impliquant que l'autodéfense de l'Ukraine est l'escalade plutôt que l'attaque russe." Transmettre le discours du promoteur de la guerre et le présenter aux Allemands avec l'autorité du Chancelier est une action irresponsable, selon Röttgen. "Un Chancelier ne devrait pas être guidé par la peur. Il ne devrait pas laisser la peur guider ses actions politiques."

16:44 L'Ukraine S'attend à une Offensive sur la Ville de SaporischschjaSelon la direction militaire ukrainienne, les forces russes se préparent à une offensive imminente sur la ville importante de Saporischschja. Cette offensive vise notamment à perturber les routes d'approvisionnement vers les secteurs de défense de l'est autour de Donbass. Le représentant militaire Vladislav Voloshin exprime ses préoccupations quant à la situation, déclarant : "Les conditions sont difficiles, comme en témoigne la guerre des batteries en cours, ainsi que le pilonnage de nos positions et les attaques sur nos lignes." La guerre des batteries est le feu d'artillerie dirigé vers les positions ennemies identifiées. De plus, il y a de lourdes attaques aériennes et de missiles sur ce secteur frontalier près de Saporischschja : "La situation reste instable." Dans la région de Saporischschja, les troupes russes ont occupé la partie sud de la zone, y compris la centrale nucléaire de Saporischschja, mais pas la ville elle-même.

16:17 Rumeurs : La Russie Perd un Drone Stealth dans l'Espace Aérien UkrainienSelon les rapports, les forces militaires de Moscou ont perdu un drone furtif dans l'espace aérien ukrainien. Divers canaux Telegram pro-russes et pro-ukrainiens ont partagé des informations suggérant que l'avion sans pilote de combat, un S-70 Okhotnik, s'est écrasé dans la région de Donetsk. Un membre de l'armée de l'air ukrainienne a affirmé que le S-70 avait lancé des bombes à cluster vers les positions ukrainiennes avant d'être abattu par des tirs amis russes pour empêcher sa capture par les forces ukrainiennes. Ce drone furtif a une capacité de charge utile allant jusqu'à 2000 kilogrammes et devrait entrer en production de masse plus tard cette année, selon les sources russes.

15:44 Rapport : la Moitié des Munitions d'Artillerie de la Russie Fournies par la Corée du NordSelon un rapport publié par "The Times" et étayé par les services de renseignement occidentaux, la Corée du Nord fournit environ la moitié des obus d'artillerie utilisés par la Russie en Ukraine. Pyongyang fournit environ 3 millions d'obus par an à Moscou, et bien que de nombreux obus soient considérés comme défectueux, ils ont joué un rôle crucial dans les progrès de la Russie dans l'est de l'Ukraine, notamment la récente capture de Wuhledar dans la région de Donetsk. À mesure que les réserves de munitions de la Russie s'épuisent en raison d'une utilisation intensive en Ukraine, la Corée du Nord est devenue le principal fournisseur d'armes externes de Moscou. En août, l'agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté que la Corée du Nord avait reçu la technologie de Russie pour faciliter l'utilisation de satellites espions, de chars et d'avions en échange d'obus d'artillerie. En juin, les deux nations ont signé un pacte de défense militaire.

15:16 La Russie Utilise des Drones Non Identifiés Contre l'UkraineSelon le "Kyiv Independent", l'ancien porte-parole de l'armée de l'air Yuriy Ihnat mentionne que, outre les drones Shahed, la Russie utilise de plus en plus des modèles de drones non identifiés dans ses attaques contre l'Ukraine. Ihnat n'a pas spécifié le type de drones utilisés par la Russie. Ces dernières semaines, la Russie a intensifié ses attaques de drones, lançant des attaques quotidiennes sur des villes et des villages en Ukraine depuis septembre, une tendance qui se poursuit en octobre.

14:51 Kara-Mursa Honoré : "Le Combat Entre le Bien et le Mal"Le dissident russe Vladimir Kara-Mursa et sa femme Yevgeniya vont recevoir le prix des droits de l'homme de la Fondation Bruno Kreisky à Vienne. Ils militent pour la libération de leurs collègues dissidents détenus en Russie. La libération de détenus tels que le conseiller municipal du district de Moscou Alexey Gorinov et la journaliste sibérienne Maria Ponomarenko est une question de vie ou de mort pour eux. Tous deux purgeaient de longues peines de prison pour avoir critiqué l'invasion de la Russie en Ukraine. Vladimir Kara-Mursa a lui-même été emprisonné en Russie et a été libéré en août dans le cadre d'un échange de prisonniers. Yevgeniya Kara-Mursa exhorte les politiciens occidentaux à prendre une position plus ferme : "Lorsqu'il y a un véritable combat entre le bien et le mal, les dictateurs s'unissent, et la survie de la démocratie en dépend, vous ne pouvez pas rester neutre," dit-elle.

14:23 Des préoccupations concernant les missiles à longue portée ? La Russie déplace du personnel et du matérielUn groupe partisan nommé Atesh, actif dans les territoires ukrainiens contrôlés par la Russie, signale le déplacement d'équipement militaire et de personnel vers des lieux sécurisés à Marioupol. Selon Atesh, les commandants militaires russes s'inquiètent de la sécurité de leurs troupes en raison de la menace posée par les missiles à longue portée de l'armée ukrainienne et n'ont d'autre choix que de changer de position.

13:45 "Efforts herculéens" - L'Ukraine tente de récupérer les plates-formes gazièresLa garde-frontière ukrainienne, en collaboration avec les services de renseignement militaire, a publié une vidéo montrant des opérations pour récupérer des plates-formes gazières près de l'île du Serpent dans la mer Noire. L'opération vise à reprendre le contrôle de installations stratégiquement importantes qui servent de forteresses navales et à sécuriser une partie importante de la zone maritime, renforçant les défenses de l'Ukraine.

13:18 Les procureurs russes réclament sept ans de prison pour un Américain de 72 ansLes procureurs russes réclament une peine de sept ans de prison pour un citoyen américain de 72 ans accusé d'avoir aidé la défense de l'Ukraine contre la guerre de la Russie. Il purgera sa peine dans un colonie pénitentiaire pour délinquants violents, selon l'agence de presse russe Interfax citant les procureurs. Le procès se déroule à huis clos. Les rapports suggèrent que l'homme du Michigan avait vécu en Ukraine depuis 2014 et avait rejoint un bataillon de défense territoriale à Izium après l'invasion de la Russie. Izium a été capturé par les forces russes peu après le début de la guerre, et l'Américain a été arrêté en avril 2022 pendant le conflit.

12:50 Un canal de propagande russe célèbre sur X n'est plus actifL'un des canaux de propagande russes les plus en vue, Rybar, n'est plus disponible sur la plateforme X. Le canal, qui comptait plus de 1,3 million d'abonnés, a annoncé sa suspension via Telegram, en citant Elon Musk comme raison de sa suppression. Les raisons de cette action restent inconnues. Rybar se présente comme le "canal Telegram russe le plus souvent cité dans les médias étrangers" et traite d'analyse militaire, de guerre informationnelle et de propagande visuelle.

12:03 Un avion de combat russe aurait été abattuIl se dit que l'Ukraine pourrait avoir abattu un autre avion de combat russe, selon des vidéos circulant sur les réseaux sociaux et des rapports du média européen de l'Est Nexta. Il n'y a pas encore de confirmation officielle. L'avion aurait été abattu au-dessus de Kostyantynivka. Le journaliste ukrainien Illia Ponomarenko a suggéré que l'incident pourrait être un tir friendly, causé par les forces russes elles-mêmes.

11:44 Les troupes russes ont prétendument capturé un village dans l'est de l'UkraineLes forces russes ont pris le contrôle du village de Schelanne Druhe dans l'est de l'Ukraine, selon le ministère de la Défense russe et TASS, une agence de presse d'État russe. Le village se trouve dans la région de Donetsk, qui est partiellement sous le contrôle de la Russie. Les rapports sur l'évolution du conflit ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante.

11:32 Merz : un groupe de contact germano-franco-britannique-polonais pour façonner l'ordre européen post-conflitLe candidat à la chancellerie de l'Union Friedrich Merz propose la création d'un groupe de contact composé de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et de la Pologne pour examiner les fondements d'un ordre européen post-conflit à la suite du conflit en Ukraine. "Deux conditions essentielles pour la coopération et la proposition d'un ordre post-conflit sont indispensables : les propositions de plan de paix ne doivent jamais être faites par l'Allemagne seule, mais plutôt en étroite coordination avec ces partenaires européens", écrit le président de l'UD dans un courriel circulaire. "De même, il faut éviter de donner l'impression aux États d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, en particulier à l'Ukraine, que la carte politique de l'Europe est redessinée par-dessus leur tête", dit Merz. Selon lui, ces quatre pays, lorsqu'ils sont unis aux États-Unis, possèdent suffisamment de pouvoir politique, économique et militaire pour influencer la création du système politique européen post-conflit.

11:15 L'Ukraine présente sa stratégie de victoire pour la prochaine réunion de RamsteinLa 25e réunion de Ramstein aura lieu la semaine prochaine, pour la première fois au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Le président ukrainien Zelenskyy présentera son "plan de victoire", comprenant "des étapes claires et tangibles vers une conclusion équitable du conflit". Une vidéo associée laisse entendre la dépendance de Kyiv : les livraisons d'armes des partenaires, la mise en place de la paix par la "force". La séquence met en évidence plusieurs fois des avions de chasse, des chars et de l'artillerie. "Nous avons besoin de capacités de longue portée significatives et de renforcer nos positions de première ligne", affirme-t-elle. De plus, on peut voir des images aériennes de dépôts d munitions présumément détruits. Leur destruction sert de moyen essentiel de limiter la capacité de la Russie à soutenir sa guerre agressive. Cependant, les dépôts de munitions se trouvent souvent loin de la ligne de front et sont bien protégés, nécessitant des armes de longue portée avec une puissance explosive élevée.

10:42 "Détériore l'indépendance économique" - Les entreprises chinoises s'étendent en RussieL'ancien président de la Banque nationale d'Ukraine, Kyrylo Shevchenko, suggère sur X que la Chine renforce son influence sur l'économie russe. Pas moins de 34 % des nouvelles entreprises créées cette année ont une propriété chinoise, contre 13 % en 2021. "Les inscriptions mensuelles ont augmenté à 200, avec la vente au détail représentant 26 % du chiffre d'affaires", note Shevchenko. "La domination des entreprises chinoises dans des secteurs cruciaux tels que les ventes de voitures affaiblit l'indépendance économique de la Russie", ajoute-t-il.

10:08 "Imprudent" - Kretschmer, Woidke, and Voigt's Appeal Sparks Controversy

Le président du comité des affaires européennes du Bundestag allemand, Anton Hofreiter, a qualifié d'"imprudent" l'appel des ministres de Saxe et de Brandebourg, Michael Kretschmer et Dietmar Woidke, ainsi que du chef de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, en faveur d'un engagement diplomatique accru dans le conflit ukrainien. "Cela diminue le soutien à l'Ukraine - au moins en termes de perception publique. Et cela motive Poutine à poursuivre la guerre", a-t-il déclaré au réseau éditorial allemand. Les critiques accusent les dirigeants d'essayer de former des coalitions dans les trois États allemands de l'Est en appelant au BSW. Kretschmer, Woidke et Voigt ont plaidé en faveur d'un cessez-le-feu en Ukraine et ont exhorté le gouvernement fédéral à engager des pourparlers avec la Russie, malgré les exigences de Moscou qui équivalent à un ultimatum pour l'Ukraine et son insistance pour conserver tous ses objectifs de guerre.

09:31 Membre de gauche regrette sa participation à une "manifestation pour la paix" à Berlin

L'invasion violente de l'Ukraine par la Russie, avec ses nombreuses pertes humaines, a divisé les cercles de gauche sur le plan politique. La responsabilité de la Russie est régulièrement minimisée ou niée, et la soumission de l'Ukraine aux envahisseurs russes est parfois acceptée. Le membre de gauche Max S. de Saxe-Anhalt exprime ses regrets sur Facebook d'avoir participé à la récente "manifestation pour la paix" à Berlin. Il critique les huées et les sifflets lorsque le député social-démocrate Ralf Stegner a parlé d'une attaque, et est choqué par les appels à la "guerre" des membres du BSW. "L'Ukraine a le droit de se défendre", dit-il. "Les agresseurs ne doivent pas être hués lors d'un 'mouvement pour la paix'." Il écrit qu'il ne participera plus à une telle "manifestation pour la paix".

08:49 Ancien secrétaire général de l'OTAN reconnaît les insuffisances en matière d'armement

L'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, reconnaît que l'Ukraine n'était pas suffisamment armée. Dans une interview accordée au "Financial Times", il avoue : "Je pense que nous devons tous admettre que l'Ukraine aurait dû recevoir plus d'armes avant l'invasion, et des armes plus avancées après l'invasion. Je prends ma responsabilité en cela." Stoltenberg a également révélé un débat important avant l'assaut russe en février 2022 concernant la fourniture d'armes à Kyiv. La plupart des alliés s'y opposaient à l'époque - "ils étaient très préoccupés par les conséquences".

08:07 L'Ukraine attaque la région russe de Voronezh avec des drones

Selon le gouverneur de la région de Voronezh, Alexandre Goussev, des attaques de drones ukrainiens ont eu lieu pendant la nuit. Plusieurs entreprises produisant des biens civils ont allegedly été ciblées. Un individu a été blessé et un incendie s'est déclaré, a déclaré Goussev. Des brûlures sont visibles dans des vidéos non vérifiées sur les réseaux sociaux. Les autorités russes minimisent traditionnellement les effets des attaques ukrainiennes.

07:31 Le ministère russe de la Défense publie une vidéo étrange sur l'entraînement pour éviter les drones

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo montrant des soldats russes s'entraînant à éviter des attaques de drones. Les drones représentent une menace importante sur le champ de bataille. La défense la plus efficace contre eux est les brouilleurs électriques. Lorsque cette méthode échoue ou se révèle insuffisante, il y a peu de moyens efficaces pour s'en défendre. Tuer un drone à l'aide d'une arme d'infanterie classique est très difficile ; les fusils à pompe sont les plus adaptés. Dans la vidéo russe, un soldat est vu roulant par terre pour éviter une attaque. Un autre soldat lance son fusil en l'air et parvient à toucher un drone avec. Des scènes similaires ont été observées dans plusieurs vidéos du front, où les drones explosent généralement.

06:45 Un spécialiste de l'intelligence ouverte révèle des taux de pertes humaines extrêmes chez les troupes russes près de Pokrovsk

Les tactiques brutales de la Russie dans sa guerre, mises en évidence par des assauts massifs forcés, sont évidentes dans les informations fournies par un expert en intelligence ouverte du projet Oryx. Selon ces données, les forces russes ont subi des pertes catastrophiques dans la région de Pokrovsk, le point focal actuel du conflit, bien supérieures à celles de l'Ukraine. Au cours de l'année écoulée, le décompte rapporté de chars russes détruits, abandonnés, endommagés et capturés s'élève à 539, contre seulement 92 chars ukrainiens. En général, un attaquant a besoin d'une supériorité de trois contre un pour réussir contre les défenseurs. Les écarts sont également importants en ce qui concerne les véhicules blindés comme les véhicules de combat d'infanterie, avec 1020 véhicules russes contre 138 véhicules ukrainiens. L'ancien marine américain Robert Lee du Foreign Policy Research Institute qualifie ces pertes de "remarquables". Ces experts en intelligence ouverte recueillent principalement des données à partir d'images et de vidéos

05:29 Deuxième Essai : La Légion des Volontaires Ukrainiens verra une Formation PolonaiseLe sous-secrétaire d'État à la Défense Paweł Zalewski a révélé vendredi que le consulat ukrainien de Lublin avait commencé à recruter des réfugiés ukrainiens vivant en Pologne pour suivre une formation de l'armée polonaise. Selon le ministre de la Défense Władysław Kosiniak-Kamysz, la Pologne était prête à lancer la formation en septembre, mais le manque de volontaires a entraîné un retard. "À l'époque, il n'y avait pas assez de volontaires intéressés. Apparemment, l'Ukraine a maintenant mis en place des mesures pour promouvoir et aider ce processus, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à des résultats", a déclaré Kosiniak-Kamysz au site d'actualités local Wnp.pl. La Légion ukrainienne, présentée comme un groupe militaire volontaire composé d'hommes ukrainiens vivant en Pologne et formés par l'armée polonaise, a été créée en juillet.

04:00 Stoltenberg regrette le retard de l'OTAN dans l'aide militaire à l'UkraineDans une interview avec le "Financial Times", l'ancien secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a admis son principal regret pendant son mandat à la tête de l'alliance : le retard dans la fourniture d'armes à l'Ukraine. Il estime que fournir plus de soutien militaire à l'Ukraine plus tôt aurait considérablement renforcé la défense du pays. "Si j'ai un regret, c'est que nous aurions dû donner beaucoup plus de soutien militaire à l'Ukraine beaucoup plus tôt", a admis Stoltenberg. Il regrette les préoccupations et les hésitations qui ont empêché la fourniture d'armes létales plus tôt, même avant l'invasion. Il a conclu : "Cela aurait été un avantage considérable si nous avions commencé plus tôt. Cela aurait peut-être empêché l'invasion ou du moins la rendrait beaucoup plus difficile pour eux de faire ce qu'ils ont fait."

02:01 Unités d'élite russes subissent de lourdes pertes dans les combats de WuhledarSelon BBC News Russia, les unités d'élite russes ont subi quatre fois plus de pertes dans les combats près de Wuhledar dans la région de Donetsk au cours de l'année écoulée que pendant les 10 ans de la deuxième guerre de Tchétchénie. Les forces de Kyiv ont annoncé leur retrait du village stratégique dans la région de Donetsk après que les troupes russes ont enfoncé les défenses extérieures de la ville et sont entrées dans Wuhledar elle-même. Les brigades d'élite russes 155e et 40e, également connues sous le nom de "Black Berets", ont participé à l'assaut sur la ville. La BBC rapporte qu'au moins 211 marines de la 155e brigade ont été tués, avec 42 portés disparus. Cela dépasse largement les pertes de l'unité pendant la deuxième guerre de Tchétchénie (1999-2009). Les journalistes de la BBC ont également documenté la mort de 72 soldats de la 40e brigade à Wuhledar.

23:55 Figures de l'opposition biélorusse condamnées pour attaque de sabotage, jusqu'à 25 ans de prisonUn tribunal biélorusse a condamné douze défenseurs de l'opposition accusés d'avoir participé à une attaque de sabotage contre un avion militaire russe en février 2023. Le tribunal de Minsk a infligé des peines de prison allant de deux à 25 ans aux accusés, qui étaient présents au tribunal ou jugés par contumace. Parmi les condamnés figurait le présumé maître d'œuvre de l'attaque, Nikolai Swet, qui a été condamné à 25 ans de prison. Il avait quitté la Biélorussie dans le cadre d'un échange de prisonniers avec l'Ukraine à l'été. Le 20 février 2023, des activistes pro-ukrainiens ont revendiqué la destruction d'un avion de reconnaissance russe à l'aéroport de Matschulischtschi près de Minsk.

22:19 Mise à jour : la Russie vise à recruter 225 000 soldats temporaires en 3 ansSelon des rapports non confirmés du site d'actualités indépendant russe "Important Stories", le ministère de la Défense prévoit de recruter au moins 225 000 soldats temporaires au cours des trois prochaines années. Cela ressort du projet de plan financier pour la période 2025 à 2027. Pour les recrutements annuels sous contrat, une somme considérable de 335 millions de dollars est allouée pour des primes d'engagement uniques.

21:44 Roumanie : débris de drone russe trouvés près de la frontière de l'OTANLa Roumanie a révélé la découverte de débris de drone russe sur son territoire. Découverts à proximité du canal de Litcov près de la frontière ukrainienne, ces fragments sont examinés par le ministère de la Défense, comme le révèle une plateforme locale X. Une situation similaire s'est produite la semaine précédente, où un drone russe était censé avoir pénétré l'espace aérien roumain pendant quelques minutes, selon l'explication du ministère. Le drone était impliqué dans une attaque sur la ville ukrainienne du sud d'Izmail. Strategiquement située sur le Danube, la Roumanie est située sur la rive opposée du fleuve.

21:10 Johnson : Putin aurait pu s'abstenir d'attaquer l'Ukraine sous TrumpSelon l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, il n'est pas simplement une coïncidence que la Russie ait évité l'invasion de l'Ukraine pendant la présidence de Donald Trump. Selon le "Telegraph", Johnson déclare : "L'un des avantages de Trump, c'est son imprévisibilité totale." Il spécul

Le maire Serhii Dobriak a rapporté sur une chaîne de télévision ukrainienne que les troupes russes se trouvent maintenant à 7 kilomètres de Pokrovsk, ayant précédemment approché à moins de 10 kilomètres. Des bombardements ont été signalés dans la ville, avec deux frappes visant le centre-ville hier. On estime maintenant que 80 % de l'infrastructure cruciale de la ville est endommagée ou détruite. "L'ennemi nous prive d'électricité, d'eau et de gaz - c'est leur 'préparation' pour l'hiver." Il estime qu'environ 13 000 personnes restent à Pokrovsk, dont près de 100 enfants qui ont ignoré les avertissements d'évacuation. La population de la ville avant le conflit était de 60 000 habitants.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mentionné la nécessité de prendre des décisions importantes avec les alliés occidentaux, laissant entendre des négociations potentielles pour régler le conflit ukrainien. Le conflit ukrainien en cours a vu la Russie accusée d'avoir exécuté un grand nombre de prisonniers de guerre ukrainiens, selon Yuri Belousov, chef du département de la guerre au Bureau du procureur général.

